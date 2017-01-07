会计师提醒：今年美国税务标准有所调整

2016 年刚刚过去，人们都开始忙着整理账单准备报税了，而会计师提醒大家，今年的税务标准有所调整，人们在报税的时候要特别注意变化了一些内容。

奥巴马健保罸金涨价

奥巴马健保很有可能在川普上台之后被废除，但是今年报税的时候，没有购买健保的人仍然需要根据健保缴纳罸金。会计师李豪提醒说，今年的罸金又有所增加。2014 年按照家庭为单位计算，平均罸款为250 元，2015 年罸金涨到975 元， 而2016 年至少涨到2085 元。以个人计算，2014 年平均罸金为95 元或收入的1%，2015 年罸金为280 元或收入的2%，2016 年罸金涨到695 元或收入的2.5%，以较高者作为罸款金额。

李豪指出，奥巴马健保罸金的目的是因为有的人觉得罸金很低， 所以不买保险宁愿交罸金，所以国税局还是让罸金增高，让大家看到保险金和罸金差不多，这样就会购买保险。

因为奥巴马健保让很多人的保险金大幅增加，而政府曾经表示会有补贴，所以不少人期待今年报税时能拿补贴。然而，李豪律师指出， 符合拿报税补贴的人第一要收入够低，而且有多名家庭成员，其中规则比较複杂，每个人会分开算，依照收入来定，健保还分有4 个不同的类别，不同个人和家庭还有不同的保险金，因此需要谘询保险经纪和会计师才知道具体有没有补贴。

此外，健康计划账户的最高金额提高，奥巴马健保鼓励人们开设健康账户，今年将账户的最高金额增加100 美元，2016 年增加到6750 元，55 岁以上则增加1000 美元。

截止日延至4月18日 税率有所提高

李豪还指出，今年的报税截止日期与往年不同，今年延期到4 月18 日，因为4 月15 日是假日。此外因为通货膨胀调整，2016 税率平均增高0.4%。他还指出，尽管川普上台之后会提出很多省税方案， 但还需要选举投票，在方案还没有变成法案之前还要以现在的税率为准。

一些税务减免额增加

除了整体税率之外，标准减免额（Standard Deduction）提高了50 元，今年平均达到9300 元，如果按一家之主申报方式，增加50 元， 达到4050 元。低收入退税额增加， 2014 年有小孩的家庭最高可退回5572 元，今年最高可退回6269 元。

针对富人的替代性最低限额税减免额（Exemption for AMT） 是可以允许有钱人通过会计师来进行抵扣，但是如果抵税很多，就需要缴纳最低限额税（AMT）。最低限额税的减免额以前没有按通货膨胀调整，所以这次调整300 元， 增加到53900 元，夫妻合起来增加500 元，达到83800 元。

遗産税也发生改变。李豪会计师指出，联邦遗産税豁免额从2015 年的5430000 美元涨到2016 年的5450000 美元，增加了2 万。

他指出，现在大家都在看川普是否想要把遗産税给废除掉。遗産税是很多中国人考虑移民的愿意， 如果废除遗産税更多人会想要移民美国。

李豪指出，除了以上的税务规定，其它大部分税法都没有大的改变，川普承诺要改变税率，现在要等他上台之后看改哪些，改变力度有多大。

文章来源: 2017-01-07 14:50:06 侨报