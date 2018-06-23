低价是王道！ 全美最受欢迎超市是哪家？

美国中文网近日报道，根据市场调研公司市场力信息(Market Force Information)在4月中旬公布的最新数据显示，成立于1916年、位于东海岸的超市连锁店韦格曼斯食品超市(Wegmans)获得最受消费者喜爱的超市，而超市连锁店Trader Joe’s则是4年以来首次失去第一名的宝座，排在第三名。

排在第二名的超市则是在1930年成立的大众超级市场公司(Publix Super Markets)。此外，大型量贩超市好市多(Costco)排在第六名，最美最大的连锁超市沃尔玛(Wal－Mart)则排在前15强榜单的最后一位。

市场力信息是在今年2月份针对超过1万名消费者进行的问卷调查，基于包括收银员服务、店面整洁度、商品种类、结账速度、食品质量、商品价格等六大测量标准，评选出了15家最受美国消费者喜爱的超市。

其中尽管Trader Joe’s失去了综合排名的宝座，但在收银员礼貌的指标中名列第一。而在基于消费者对近期购物满意度及推荐度的“综合忠诚度”(Composite Loyalty Index)指标中，Wegmans取得76%的成绩，大众超级市场获得75%，而Trader Joe’s则下滑了5%，为73%。

一份最新的年度调查表明，威格曼斯(Wegmans)成为今年美国最受欢迎的超市。(Jewel Samad/AFP)

这些年来全美消费者在食品方面的消费习惯正在发生变化，消费者倾向选择更健康的食物，并不再像以往那样忠诚于特定的一家超市。消费者更愿意进行多家比较，以找到价格更好、食物更新鲜和最好的选择。调查还发现，接近一半的消费者希望购买有机商品，特别是在肉类、农产品和奶制品方面。

提到有机商品，以提供天然和有机食品为招牌的全食超市(Whole Foods Market)并没有进入最受欢迎的前15家超市。很明显，这家高大上的超市在价格、商品选择种类等方面并不具备太大优势。

有媒体曾对全美各大超市提供的价格做出对比，一个平均每月花200元在超市采购食物的家庭，一年下来最便宜的超市是沃尔玛，购物总支出是9256元；最贵的则是全食超市，购物总支出是15392元。

市场观察网(MarketWatch)在近期做的一份调查显示，全食超市所售商品比其他超市要贵出许多。在加州湾区，市场观察网将其中14件商品的价格与全食超市的市场竞争者Trader Joe’s、Safeway和塔吉特(Target)作对比，全食超市是最贵的一家超市，在14件商品中，有8家商品价格都是最高的，其中6件商品的价格比其他超市提供的最便宜的售价要高出逾40%。在全食超市中，只有两件商品的价格相对其他竞争者是最便宜的。

比如，一磅意大利通心粉(Penne Pasta)，Safeway售价1元，塔吉特售价1.24元，Trader Joe’s卖99分，而全食超市则要卖1.49元。再比如一磅蘑菇，售价最便宜的超市是Trader Joe’s，仅卖3.58元，但全食则要卖到5.99元。一加仑2%低脂牛奶，售价最贵的超市是塔吉特，要卖4.19元；全食超市则卖3.29元。在这次比价中，全食超市中只有杏仁酱的价格低于Trader Joe’s。而购买14样商品的总花费，全食超市最高，达到58.72元，塔吉特需要花48.13元，Safeway需要花46.02元，Trade

侨报网综合–Jun 23, 2018,14:48