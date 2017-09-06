何时下班也有职场潜规则？！

当你拿到offer，恭喜你，你已经迈出了成功的一大步。接着就是如何在职场生存。

在新加入公司的前几天，你会迅速得了解公司基本的规章制度，部门的政策以及你的工作内容。不过还有一些东西，并不是白纸黑字得写在员工守则上，甚至即使写上了，也是说说而已。

这些被称之为公司“文化”的东西，需要你更为关注。

Q：当你的老板告诉你公司工作时间灵活到底意味着什么？

每个人都喜欢灵活的工作时间，但你的工作真的如同想象中的那么灵活么？ 你的同事们每天有没有朝九晚五准时得出现在办公室办公？是不是经常有人中途出门买杯咖啡或者去次银行？你需要通过观察详细得了解公司对你的期许，千万不要轻易相信HR的一句，“我们公司工作时间灵活，随便安排。”

Q：什么时候下班？

很多人在接受面试时会谈到公司的上班时间，在刚到公司的报到时，也会有人告知你公司规定的上下班时间。不过千万不要信以为真，你有可能发现，等到了下班时刻，所有员工都在等着老板下班后再行离开，而老板通常八点才离开办公室。

总是第一个离开办公室是一件压力很大的事。因为办公室里每个人都会看到你第一个走。如果你经常在大部分同事离开公司前走，你很容易被贴上懒惰的标签。

当然最重要的，还是把你手上的事情做完，并且让你的老板知道你把事情完成了。至少这样，在老板心目中，你还留有比较OK的印象。

Q：Open Door Policy

大部分的北美公司都会对员工宣城他们有“Open Door Policy”，时刻欢迎有想法的员工推开CEO的大门，将自己的想法和CEO进行沟通。

然而实际上，你的manager很有可能很反感你越过他们直接去联系最高层，在不通知他们的情况下“炫耀”你的才智和动力。

因此Open Door Policy在很多情况下都是不实际的。即使你的manager不反对你直接寻找CEO，他们可能很少呆在办公室，或者没有时间来和你交流。

如果你的公司真的有Open Door Policy，切勿冲动。先观察一下到底有没有人在执行这条法令，一定要做好充沛的调查再敲开CEO的办公室大门。

Q：到底什么时候回邮件？

你的上司可能会在半夜给你发邮件，这并不意味着他们需要你马上回复。也许他们只是想要把脑海里的工作交代完毕。但如果第二天早上当你来到办公室，发现你所有的同事都已经知道上司交代的事并开始着手完成的时候，你就要警觉了。

你需要很清楚得了解你的上司和同事预期你多久回复他们的邮件，只有这样你才能更为融洽得与他们在团队中工作。不然很容易被烙上工作效率低下的表现。

Q：什么时候去度假？

每家公司都给予员工不同的度假福利。然而即便你有幸进入那些给员工unlimited vacation time的人，你有可能也会发现，你的同事们都对度假很不感冒。他们可能不想离开自己的工作，又或者担心请假过久造成负面的影响。

对身边同事的度假申请进行观察，会帮助你了解公司真正的“度假政策”是什么样的，高层又能容忍员工请多长时间的假。这样你才能为自己争取到适当的假期。

当你开始工作，请牢记，公司白纸黑字的规章制度很有可能有另外一种解读。所以想要在北美职场中求生，给领导和同事一个好的印象，一定要做足功课。

来源：careertu