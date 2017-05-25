近日，马里兰大学中国留学生杨舒平在毕业演讲中提到了美国的“新鲜空气”与“言论自由”， 并把中国作为反面例子进行对比，引发轩然大波。

中国部分网民不由分说就给杨舒平扣上“辱华”的帽子，汉奸、跪舔、卖国求荣等过激词汇接二连三砸过来。而另一些人，则为杨舒平鼓掌喝彩，批评中国的雾霾和言论管制，再顺便歌颂一下美国的民主与自由。两派人嘴仗打得不亦乐乎。

只要外间一有批评中国的声音，那就是“辱华”，哪怕还没来得及看完你的原话——讥讽杨舒平在中国每天戴5 个口罩的显然属于这种，先把标签贴上再说。而一心抹黑中国、为美国唱赞歌的那一派，则全然罔顾中国近年来取得的成就和进步，抓住个别问题无限放大、极尽嘲讽之能事。

客观评价杨舒平的演讲，确有片面、非理性之处，在毕业典礼演讲这一场合尤其显得不合时宜。许多网民谈到，她对中国雾霾和言论自由问题有夸大，对美国民主的看法比较肤浅，受限于自己的年龄、阅历、知识结构，未能看到其局限。但要就此给她扣上“辱华”的帽子，则太过上纲上线，也暴露了过于脆弱的民族自尊心。人们可以批评她的观点，但也要保护她说话的权利。至于美国对中国的“刻板印象”， 则并非一篇文章、一篇演讲可以左右。

何谓辱华？何谓爱国？辱华是出于傲慢与偏见，对中国不顾事实、没有理性的攻击和谩骂行为。这些年我们确实看见不少，显然这一演讲不是。杨舒平演讲引起的纷争，也让我们开始思考： 爱国的正确打开方式是什么？运动员在升国旗奏国歌时热泪盈眶是爱国，士兵在战场上冲锋陷阵是爱国，留学生学成归来报效祖国是爱国，每当中国科技有重大突破，大家纷纷感叹“厉害了， 我的国”是爱国。这些是毫无争议的。

另一些则需要人们思辨：最近大热的印度电影《摔跤吧，爸爸》反映出印度的各种问题如女性歧视、官员腐败，但很多外国观众最后听到赛场上响起印度国歌而热烈盈眶，拍这样的电影是辱国还是爱国？“棱镜门”的揭秘者斯诺登是爱国还是叛国？一有国际纠纷，就“抵制X 国货”呢？

今时今日，爱国的方式有很多。赞扬是爱国，理性、建设性的批评同样也是。《摔跤吧，爸爸》的主演阿米尔汗曾说：没必要为自己祖国被放在聚光灯下而羞耻，应该羞耻的是我们的国家在那一方面还有欠缺。我想通过自己的努力，让祖国变得好一点、再好一点，这样以“促进国民反思， 催人改变”。而这样的声音正是因杨舒平而起的“爱国”论战中所稀缺的。

对留学生和海外华人而言，做最好的自己，把中国的形象和魅力通过一个个光彩照人的个体展示出来、传播出去，是爱国。讲述一个真实、复杂、具体的中国， 让西方受众感兴趣、听得进去而又有所收获，让自己既不卑躬屈膝又不显得傲慢自大，同样是爱国。爱国是一个人最朴素的情感， 也是一门学问。杨舒平没有交出令众人满意的答卷，乱扣“辱华” 帽子的人同样也没有。

（编辑：萧冬）

【侨报5月25日社论】