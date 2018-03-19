你担心被BAT巨头垄断，而美国人已经快被亚马逊”奴役”了。。。

前段时间，看到了个有点意思的新闻。亚马逊云计算的实力太强了，被美国媒体批垄断。。。

其实亚马逊不光云计算强，更让人害怕的是它的扩张能力。

这一切，和他们的董事长兼 CEO，以及创始人杰佛里·贝佐斯的决策能力有很大关系。

“ 每天思考怎么花钱导致秃了头 ”

在 1994 年，贝佐斯趁着他脑袋上还有头发，在一间车库里创立了一家充满了未来的公司。

为了让公司名字排在前面，他选了个字母 A，然后翻了翻字典，相中了 “ Amazon ”：亚马逊河是世界上最大的河流，而贝佐斯想做世界之最。

而且从 2000 年起，亚马逊的标志多了个从字母 “ A ” 到 “ Z ” 的箭头，大意是从头到尾，包罗万象。

1995 年，亚马逊的网站 Amazon.com 上线了，主营业务很多差友们都知道，卖书的。

1997 年亚马逊公司在纳斯达克 IPO，不过一开始很多股东并不满意亚马逊的商业计划，因为它并不打算短期内产生很大盈利。

直到 2001 年冬季，亚马逊才首次盈利，营收了 10 个亿，净赚 500 万。

股价大约翻了一千倍，不知道当初抱怨的股东现在咋样了，这帮有钱的混蛋。。。

亚马逊 “ 不盈利 ” 的商业计划至今获得了巨大成功，如今，贝佐斯变秃了，也变有钱了。

身价将近 1300 亿

回顾亚马逊的发迹史，有一点非常有趣：它净利润一直都不太高，有时还经常亏本的情况下，营收和股票狂涨，而且公司发展得让人担心它是不是太强了。。。

1997 – 2017 年财务表，黑线是营收，黄线是净利润

这是怎么做到的呢？

他们从来不把赚来的钱捏在手上，而是赶紧扔出去推出新业务，疯狂扩张。

根据贝佐斯自己的说法，亚马逊主要有三块业务，分别是市场，云服务 AWS，以及会员服务 Amazon Prime。

首先说说市场。

虽然一开始亚马逊是卖书的，但如今他们啥都卖，制霸线上零售，而且服务贼好，退货送货等体验完爆实体零售，造成了 “ 亚马逊效应 ”。

亚马逊去年做了件事儿：花了 137 亿美元投资食品零售商全食超市（ Whole Foods ），因此全美其他六家主要食品零售市值一天内蒸发了 120 亿。

美国的实体零售和中国不一样，有不少非常成熟的零售巨头企业，比如说沃尔玛，梅西之类的大型连锁百货。

因此亚马逊这一搞，在美国造成的冲击，比淘宝对中国的冲击要大得多，这就是亚马逊效应，搞得这些别家实体零售又是关店，又是裁员（ 亚马逊同时也创造了差不多数量的岗位 ），被亚马逊干得瑟瑟发抖。

只有像沃尔玛这样的巨头被这么搞了还能勉强站得住，但也被逼得做了电商，开展送货业务。

“ 竞争激烈 ”

最近又率先做新零售，搞了个无人实体店 Amazon Go，客人只要进门扫码，然后拿东西走人就行。

不光美国，全世界的实体零售商现在都被亚马逊搞得死去活来，而且因为服务体系和资金差距太大，很难抵抗。。。（ 还好天朝的电商足够成熟，不怕亚马逊 ）

差评君想跳过 AWS，先说会员 Amazon Prime，因为它和亚马逊的电商结合紧密。

贝佐斯最早想推出这玩意儿的时候，估计董事会上没少被 diss，后来的事实也证明，他们亏钱了。。。

一开始，Amazon Prime 一年卖 79 美元，会员买支持 Amazon Prime 的商品时可以享受 2 天必达，而且包邮。

美国的物流公司非常差劲，亚马逊为了能配套这个服务，在全美国造了很多仓库来提前分配商品，这一点和大家熟悉的京东本地仓模式一样。

最近他们还想整个无人机配送

这个服务虽然一开始亏钱，但让用户更愿意剁手了，于是增加了大量的订单，创造了大量营收，而且建设完善之后也不咋亏钱了。如果 Prime 就这样，那也就和京东 Plus 差不太多。。。但前面提到了亚马逊不断在扩张业务，而亚马逊并没有搞个红橙黄绿青蓝紫钻，只是稍稍提了一下 Prime 的价格（ 现在 13 美元一个月 ）。

有人为了物流服务加入了 Amazon Prime。后来，他想看个剧，发现 Amazon Prime 可以登录亚马逊视频免费看高清正版剧，而且还有很多原创的内容。有一天，他想听个歌，发现 Amazon Prime 还可以听亚马逊音乐，还提供 MP3 下载。又是一次偶然，他想看本书，发现这本书亚马逊会员可以免费看，而且一键就能同步到他的 Kindle 电子阅读器里。他还是个游戏迷，发现亚马逊自营的游戏光碟卖得比统一零售价还便宜，包邮两天到哦亲。

资深玩家都知道新游戏一般不打折，亚马逊会员直接 8 折

如今，他要买食物，Prime 会员让他在上面提到的全食超市享受折扣，还有两小时内免费送货上门。。。

结果呢，这个朋友从此再也没断过 Prime 的续费，而且为了最大化利用会员身份，他平时会优先考虑使用亚马逊的服务。

上面提到的服务根本不能囊括亚马逊现在的业务覆盖，而且要知道还在扩张，指不定哪天就戳到了某个消费者的痛点入会，而且估摸着随后整个生活重心都移到亚马逊上来了。。。

最后差评君要讲的，就是亚马逊的云计算服务，AWS（ Amazon Web Service ）。

这个服务是面向开发者的，现在万物联网，创业一定需要提供网络服务。

因此亚马逊就整合了运算和服务器资源，对外出租给开发者，这样他们就不用自己花钱搭服务器机房了。

技术细节以后有机会再讲，总之这玩意儿绝对算是贝佐斯走了大运，如今全美国一小半的网站都是搭在 AWS 上的。。。

2015 – 2016 云服务市场

说的再形象点，现在的互联网，有一部分直接托管在了亚马逊这儿，这部分还不小。。。

所以就有了一开始的新闻，现在美国人很担心云计算垄断，一旦亚马逊服务器出了事儿，这得瘫痪多少网站。。。

亚马逊作为一家电商起家的科技公司，现在的爪子已经伸到了美国人民生活的各个领域，而且一点都没有垄断以后巨头的傲慢，服务态度还贼好，怀柔手段稳得一匹。

更别忘了亚马逊的人工智能助手 Alexa 的市场占比高得吓人，可以说一个亚马逊账号渗透了日常生活。

而且亚马逊的这种运营模式，也让人们重新思考起了作为一家公司的目的。

以前人们觉得开公司的目的就是赚钱，但亚马逊虽然不咋挣钱，却改变了人们的生活，创造了大量的消费以及新的工作岗位，同时满足了自身的生存。

这样一家企业，实在是难得。

来源：差评