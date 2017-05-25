你支持无证移民获取公民身份吗?

合法移民会反对非法移民吗？近期，一群初代华裔移民反对庇护城市政策的新闻闹得沸沸扬扬，而这一政策的目的原本是为了保护无证移民。关于此事的报道也显示，合法和非法移民在对自由移民法律的态度上存在广泛的冲突。

据《华盛顿邮报》23日报道，2016年全美亚裔选后调查(National Asian American Post-Election Survey)发布的新数据显示，大部分亚裔对无证移民持支持态度。

这一调查结果源自从2016年11月10日至今年3月3日的一份全国性调查，覆盖人群超过4000名亚裔。

这次调查没有询问有关庇护政策的问题。不过，调查的问题中包含是否认为无证移民也应该获得成为美国公民的机会，以及他们能否有考取驾照的机会等。

调查发现，58%的亚裔表态支持立法应给予美国的无证移民获得公民身份的机会。在驾照问题上，也有54%的受访对象认为应该允许无证移民有获得驾照的资格。

根据来源国家的不同，亚裔对这些问题的看法也有所区别。比如，超过60%来自孟加拉国、印度和日本的移民都支持无证移民获取公民身份，而在越南和中国两国的移民中，对此持支持态度的比例仅为46%和44%。

为什么会出现这种差别？党派的倾向可能会是这些发现背后的原因之一。印度和日本移民最支持无证移民有获取公民身份的资格，他们同时也比其他亚裔群体更支持民主党。相反，相比其他亚裔群体，来自越南和中国的移民支持民主党的可能性更小。实际上，越南裔更加支持共和党，不过只有少部分华裔(17%)是共和党人或者倾向共和党，他们更倾向无党派(41%)或者民主党(42%)。

另一个关于这些差别的解释在于这些群体在种族歧视上的不同经验。比如越南裔和华裔在购房或者租房、与警察的接触以及在遭受陌生人的骚扰和威胁时受到歧视的可能性要小一些。这也许能从某个方面说明他们为什么对类似无证移民这样的边缘化群体支持更少。

不过，从整个亚裔群体上来说，他们大部分还是支持对无证移民提供更多保障措施，不管是公民身份也好，还是获取驾照也好。

那些出生在海外的移民对这些政策要相对保守一些。比如，在是否支持给无证移民公民身份上，对此表示支持和反对的海外出生的华裔移民占比基本持平。而就所有海外出生的亚裔移民来说，53%对此持支持态度，只有36%表示反对。

通过分析调查数据，将收入水平、教育程度和性别列入考量后，发现更保守的是海外出生、较年长的和支持共和党的，而出生在美国本土、更年轻的和民主党人则更有可能支持这种政策。不过就算在相对保守的群体中，也不会对那些旨在保护无证移民的政策产生强烈的反对态度。

也许这些发现会有其重要的意义。毕竟现在美国的亚裔中，1/7都是无证移民，而且华裔、印度裔和韩裔是美国增速最快的无证移民群体。