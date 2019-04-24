保守派大法官支持问国籍！人口普查案特朗普胜诉几率大

本周二，占美国最高法院多数的保守派大法官表态支持特朗普政府在2020人口普查问卷中增加国籍问题。该政策的反对者表示，这是共和党阻止移民参与普查的又一手段。最高法院预计将在今年6月底前对此案做出判决。

根据路透社报道，在周二备受关注的辩论中，保守派法官表示会考虑推翻低级法院先前做出的阻止这一政策实施的判决，而自由派法官对增加该问题则持负面态度。

目前最高法院九名大法官中保守派占据五名。对增加国籍问题表示支持的保守派法官包括由特朗普任命的卡瓦诺（Brett Kavanaugh）以及哥萨奇（Neil Gorsuch）以及在保守和自由两派均势时投下关键一票的首席大法官罗伯兹（John Roberts）。

对于在2020普查中增加国籍问题，保守派法官认为这是国际上很多国家通行的惯例，而美国过去也实施过类似政策。该政策的反对者表示，增加国籍问题会使很多移民家庭及拉丁裔群体因担心信息被执法机构共享而不参与普查，从而造成人口数量的少记漏算。

根据相关法律规定，人口普查的数据将被用于分配众议院席位及联邦8000亿资金。对于很多倾向民主党的地区而言，增加国籍问题所导致的人口少记将使其损失众议院席位及相应的联邦经费，而共和党及倾向共和党的地区则将因此获益。普查局预计，一旦增加国籍问题，约650万民众将不会回复普查。

在周二的辩论中，罗伯兹大法官表示，通过增加国籍问题所获得的数据对于执行《选举权法》（Voting Rights Act）至关重要，而获得地区人口详细信息本就是普查一项正常工作。卡瓦诺法官表示，作为普查局（Census Bureau）的上级机构，商务部经由联邦法律授权，在普查上拥有极大自主权。自由派法官则指出，增加国籍问题会引起人口少记，导致不准确的国籍数据，并使普查的回复率下降。

位于纽约曼哈顿的美国地区法院法官福尔曼（Jesse Furman）今年1月15日做出判决，认为商务部在普查中增加国籍问题的做法违反《治理流程法》（Administrative Procedure Act）。位于加州及马里兰州的法官也以违反宪法为由，阻止该政策的施行。

最高法院在之前一些引人关注的案例上都做出了有利于特朗普政府的判决，包括2018年6月支持特朗普针对部分穆斯林国家的旅行禁令、2019年1月支持特朗普政府禁止跨性别人群参军等。

普查表格将在接下来的数月内印刷。美国人口普查自1950年以来，再未包含过国籍问题。

2019-04-23 18:58 来源：侨报网