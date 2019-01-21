停摆整整31天！特朗普威胁驱逐更多在美无证移民

联邦政府部分停摆已经接近一个月，两党仍就预算问题持续争执。周日，总统特朗普（Donald Trump）在推特上再次把矛头对向民主党人和民主党国会众院领袖佩洛西（Nancy Pelosi），并威胁要驱逐更多生活在美国的无证移民，并为他就结束政府停摆的建议做辩护。

在民主党人拒绝对包括超过50亿美元用于建设边界墙的预算法案投票之后，政府停摆在1月20日周日已经整整30天。特朗普坚称他不会在一项没有边境墙预算的法案上签字，民主党人则坚称他们不会在重新开放政府之前就边境安全问题进行谈判。

周日早上，总统特朗普在推特上说“还在考虑国情咨询”，在众议院议长佩洛西要求他推迟发表讲话之后，特朗普重申在联邦政府关闭时期，他有“有很多选择”发表国情咨文讲话。

特朗普推特截图。

“南希，我还在考虑国情咨文，有很多选择，包括根据你的提议（在停摆期间做出的‘边境安全不是问题’的言论），以及我的书面同意”，特朗普说，“虽然合约就是合约，但我会很快回复你”。

此外，特朗普在推特上还指责民主党无视毒品和边境犯罪，他认为边境墙将会阻止这些犯罪的发生。他还指出民主党人现在正专注于在2020年大选中击败他。“他们不会赢得胜利”，特朗普说，“他们（民主党人）应该为国家做正确的事，让人们重新开始工作”。

特朗普还在推特上警告佩洛西，“同样，目前还没有计划驱逐11000000多名无证移民，但是佩洛西你要小心！”特朗普暗示，如果两党僵局持续下去，驱逐在美上千万无证移民不是不可能的。

佩洛西周日在推特回击了特朗普了言论，并在推文中@总统，提醒他“美国有80万人没有工资可领”。“重新开放政府，让雇员拿到薪水，然后我们就可以讨论我们如何才能团结一起保护边境”，她说。

众议院民主党批准了几项为政府提供预算的措施，但由于总统坚持否决权，多数党领袖米奇麦康奈尔不允许共和党人到参议院投票。麦康奈尔计划周二在参议院投票中提出特朗普的提议。

副总统彭斯（Mike Pence）表示，“议长佩洛西在总统发表讲话之前拒绝了这一提议，这令人失望”。但他表示乐观地认为，当麦康奈尔提出这项措施以进行投票时，情况可能会发生变化。

“民主党人不会接受这个方案，”福克斯新闻主持人华莱士（Chris Wallace）周日采访彭斯时对他说。“我不确定那是真的，克里斯”，彭斯答道，“我们进行了很多对话”。

当他被问及是否相信七位参议院民主党人会与共和党人一起通过特朗普提出的这项法案时，彭斯说：“好吧，正如总统经常说的那样，让我们走着瞧。”

2019-01-20 16:19 来源：侨报网