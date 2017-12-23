入境美国 什么能带什么不能带?

中国居民来美人数2016年已连续第13年上升，2016年相较2005年激增超过十倍，占美国所有国际游客的3.9%。

（图片来源：路透）

美国商务部美国国家旅游办公室不久前公布2016年国际旅客报告。据环球网报道，该报告称，2016年美国接待国际游客总数为7560万人，比2015年少2%，但是，中国游客人数以及总消费逆势上扬，2016年相较2005年激增超过十倍，人数排名在所有国外游客中虽然仅列第五。

因此如何安全入境美国也成为国人关注的话题，网上和坊间有各种讨论和经验分享，有些人说他们入关什么都带的，都没事的，但也有些人说海关非常严，每次被被查，而且吃了不少亏，有的还被罚款并上了黑名单。

（图片来源：AP）

来自美国海关及边境保护局（USCBP）的权威信息显示，这些物品是禁止或限制入境的，它们包括食品肉类；水果、蔬菜、植物、植物种子及土壤；药品；货币和黄金制品；违反知识产权和注册商标的物品；鱼和野生动物；宠物；生物制品；纺织品和服装；文化遗产和文物古董；违禁药物器具；枪支和猎物等 13 类。以下是中国驻美大使馆给出的清单。

食品肉类

根据生产地国家的动物疫情情况，大部分国家出产的各种肉、奶、蛋、禽肉及其制成品，无论是新鲜（冷藏或冷冻的）、风干、腌熏还是完全熟透的，一般都禁止入境。除了有疯牛病疫情的国家生产的牛肉、小牛肉、羊肉、羔羊肉、麋鹿肉、野牛肉等，罐装肉一般可以入境。商业罐装的猪肉应包装于标有成分未开口的容器中。

墨西哥生产的猪肉和猪肉制品，除已煮熟仅供一餐用量可以带入外，一般禁止入境。

自2010年1月14日起，煮熟的猪皮，无论作为商业货运还是乘客行李，从受口蹄疫、猪水泡病、非洲猪热病或传统猪瘟影响的地区入境，必须出示原产地政府官员出具的原产地证明原件。

乘客可携带加拿大生产的食品入境，包括宠物食品、新鲜（冷藏或冷冻的）、熟透、罐装或加工处理的牛肉、小牛肉、美洲野牛肉、鹿肉（鹿、麋鹿、驼鹿、北美驯鹿等），这些食品须进行商业包装和封装，附有英文成分和原产地说明。但含有绵羊、羔羊和山羊肉的肉制品不允许入境。

鸡蛋：从大部分地区携带含有生鸡蛋成分的食品禁止入境。从患新城疫（Exotic Newcastle Disease）、高致病性禽流感影响的国家和地区携带鸡蛋和鸡蛋制品，无论是否煮熟和供个人食用，如果没有农业部兽医部门出具的进口许可证，严禁入境。

USCBP 农业专家 Ginger Herrell-Lopez 在休斯顿布什机场检查没收的农产品；Credit: Houston Chronicle

一般情况下，可允许携带入境的食品包括：

各类调味品、醋、植物油、芥茉、番茄酱（ketchup）、蛋黄酱（mayonnaise）、果酱、糖浆、果冻、咸菜等不含肉的制成品酱；

含奶制品和鸡蛋成分的烘焙食品或混合食品，须商业标明成分且装于原包装内，无需处理即可食用的，如面包、饼干、糕点、燕麦棒、炸薯片及谷物制成品等；

（图片来源：foodnext）

糖果、布丁、巧克力等；

奶酪类：高温处理过不含肉的固体奶酪（Solid cheese）、黄油（Butter）、乳脂（butter oil）、酸奶（yogurt）、酸乳酪（sour cream）、羊乳酪（Feta cheese）、布里干酪（Brie）、法国卡门贝软乳酪（Camembert）、盐水乳酪（cheese in brine）、马苏里拉乳酪（Mozzarella）、水牛乳酪（Buffalo Mozzarella）、意大利干酪、英国切达干酪等；但有手足口病疫情的国家出产的白软干酪（cottage cheese）、意大利乳清干酪（ricotta cheese）及奶油状干酪不准入境；

供婴幼儿数日或少量的液体牛奶和牛奶制品；但有手足口病或牛瘟等疫情国家出产的牛奶或山羊奶及其制成品须有农业部的进口许可证；

供个人使用的罐装食品或不含肉、禽类产品且真空包装的大口瓶罐装食品；

新鲜的、冷冻的、风干的、熏制的、罐装的或熟制的，个人用量的鱼肉、虾、鲍鱼和其他海鲜产品；

果脯（dried fruits）：各种风干的水果，如杏脯、伏牛花果、红醋栗、椰枣、无花果、醋栗、梨子、西梅、葡萄干、粘果酸浆等；

封装于原包装中，有英文成分说明的粉末状冲泡饮料，但能否入境取决于入境口岸海关农业专家的判定；

商业罐装的果汁；

商业包装的可直接煮泡、浸泡或加水微波炉加热的茶叶；但古柯树叶、伏牛花叶和 Loose citrus 叶严禁入境；

不含果肉，烤过或未烤过的咖啡；

可进口不超过250克的鱼子酱。如超过限量全部没收。

香料：除了用桔子、柠檬、酸橙等其他柑橘类植物叶和种子、柠檬香草和其他蔬菜、水果种子制成的香料外，其他各种风干的香料均可入境；

蜂蜜：蜂窝蜜（comb honey）、蜂王浆（royal jelly）、蜂花粉（beebread）、蜂胶（propolis）等可携带入境，但不得用于喂养蜜蜂；

方便面和拉面（ramen）：调料包内须不含肉或蛋；

大米：白米、印度香米（basmati rice）、棕米、糙米（husked rice）、精米（polished rice）、米粉（rice flour）及其他脱壳的米制品可入境；自2011年7月30日起，从有谷班皮蠹病（Khapra beetle）的国家进口的非商用大米禁止入境；

面粉：小麦粉、大米粉、燕麦粉和玉米粉等；

蘑菇：无论新鲜或风干的，须为地面以上部分、干净不含土壤；

坚果：各种经过加工（如研磨、烤干、捣糊、烘烤、蒸煮的）坚果均可入境；其他如杏仁（almond）、槟榔子（betel nuts）、巴西胡桃（Brazil nuts）、腰果（cashews）、巴西棕果（coquilla nuts）、榛子（hazel nuts）、21爪哇橄榄（Java olives）、银杏果（gingko nuts）、夏威夷果（macadamias）、美洲山核桃（pecans）、菲律宾橄榄（pili nuts）、松子（pine nuts）、开心果（pistachios）、胡桃（walnuts）等须去壳才可入境；

个人携带的包括上述可入境食品在内的所有食品和农产品均需申报。

中国公民尤其需要注意不要携带含肉、蛋的月饼、粽子及腊肉、熏肉、腌肉、香肠、肉松、肉干、火腿、烤鸭等肉制品入境。

由于全球疫情和病虫害随时可能发生，海关也无法全部罗列可携带入境的每项食品，具体了解入境能携带的食品种类，请访问美国动植物卫生检疫服务局网站或致电1-301-851-3300或免费电话1-877-770-5990。

水果、蔬菜、植物、植物种子及土壤

各类水果、蔬菜、植物、植物种子、植物产品和土壤严禁入境。任何人携带上述物品，包括植物做的草帽、木雕等手工艺品都必须向海关申报并接受检查。若需携带上述物品入境，请向海关官员申报并办理进口许可证，详情可访问美国动植物卫生检疫服务局网站。

有加拿大原产地商标的水果和蔬菜一般可以入境，非加拿大原产的则一般不允许入境。

USCBP 农业专家 David Ng 和 Amanda Furrow 在巴尔的摩港口检查旅客携带的种子；Credit：NPR

以下东西可携带入境：芦荟（地上部分）、全部脱壳不能发芽的椰子肉、剥皮的大蒜瓣、清洗干净的姜块、荸荠（球茎部分）、菱角（仅果实部分）、罗望子豆荚、St John’s bread-pod。中国公民需注意不要携带各类水果、生花生、生瓜子等种子食品入境。

药品

一般来讲，美国食品和药品管理局（Food and Drug Administration，简称FDA）不允许从美国国外购买的处方药物入境，只有在美国能合法开具的处方药，才能被进口作个人用途。

美海关禁止携带含有海洛因（Heroin）、可卡因（Cocaine）、大麻（Marijuana）、LSD（一种强烈致幻剂）等麻醉精神类药物、镇定剂、安眠药、兴奋剂、抗抑郁剂、抗癫痫药和一些易被犯罪分子滥用的药物，如氟硝西泮（Rohypnol，也叫罗眠乐，一种迷幻药）、丙种羟基丁酸盐（GHB,一种迷幻药）、芬芬（Fen-Phen，一种减肥药）等药物入境，也禁止通过邮寄或个人携带方式进口假处方药、非处方药和医用设备，包括用于治疗癌症、艾滋病、关节炎或多发性硬化症的非传统性治疗药物或设备。

即使这些药物或设备具有其他国家的医生处方，在其他国家是合法的，只要其未经FDA批准就不能入境。另外，一些联邦政府允许持有的药物，在某些州可能是违法的。

美海关建议入境者仅携带旅途适量必需的药物。如需携带的药物中含有潜在的成瘾性或麻醉剂成分，请务必向海关官员申报携带的所有药物。

（图片来自网络）

中国公民经常会携带一些中药或中成药入境，在此提醒注意，可以带一些感冒药或者日常用药，但是剂量不能超出个人日常用量。西药和中成药最好装在原包装中，且有中英文说明书或者药品成分说明，处方药请携带医生处方或医生出具该药品是保证你旅行健康必需的声明。

不要携带含有上述违禁或限制性成分的药物入境。这些含有违禁品成分的中药和中成药包括：

麻黄碱类药物：鼻炎片、柴连口服液、大活络丸、追风膏、复方川贝止咳糖浆、感冒胶囊、急支糖浆等； 士的宁类：跌打万花油、风湿关节炎片、骨刺胶囊、关节炎膏、颈腰康胶囊、胃尔康片、腰痛宁胶囊； 吗啡类：肠胃宁、咳喘宁、咳速停、克咳、小儿止泻灵等； 含有动物或动物器官，如蝎子、蜈蚣、蟾蜍、穿山甲、水蛭、熊胆、虎骨、蛇胆、蛇蜕、蝉蜕、鹿茸、麝香、牛角、犀角、龟壳、燕窝、牛黄、阿胶等成分的中药或中成药（有关可入药的动物可查阅国内有关网站）。

关于个人入境携带和进口药物的有关信息请参见美国食品和药品管理局网站（FDA）的药品网页，如要了解某一具体药物能否进口到美国，请联系FDA药品进口业务和政策处（Division of Import Operations and Policy），电话：1-301-796-0356，如要了解某种限制药品的进口事宜，请联系药品管理局药品控制办公室国际药品管理处，电话：1-202-305-8800。

货币和黄金制品

美国是货币自由流通国家，带进或带出货币均不受限。但携带的货币和货币工具（包括流通中的美国或其他国家的硬币及纸币、旅行支票、现金汇票和可流通证券等）金额超过1万美元（以个人或共同旅行的家庭为单位），应主动向海关申报。请严格遵守1万美元的限额，未如实申报者可能被追究民事及刑事责任，包括没收所持货币及货币工具。

金币、奖章和金条可携带入境。但源自或从古巴、伊朗、缅甸和苏丹的上述物品禁止入境。仿制金币如颁发国未作相应标记，也不准入境。

违反知识产权和注册商标的物品

任何违法使用联邦注册商标或侵犯版权的物品禁止入境，包括各类仿造伪造服装、箱包、玩具、艺术品、书籍、软件和音像制品，违者物品将被没收。

严禁携带含有淫秽、儿童色情的照片、书籍、音像制品入境，违者将受重罚并可被判入狱。

鱼和野生动物

野生鸟类、野生哺乳动物、海洋哺乳动物、爬行动物、甲壳类动物、鱼类、软体动物和无脊椎动物，及用上述动物皮革、长牙、骨骼、羽毛、蛋（卵）制作的制成品，受严格的进出口管制。野生濒危物种及其制成品一般禁止进出口。除了非洲疣猪的长牙，象牙或象牙制品一般禁止进出口。

如欲进口上述物品请向鱼类和野生动物服务局申请进口许可证。

100年以上历史的象牙古董或含有野生动物成分的古董可以入境，但需办妥证明其100年以上历史的公认证文件。

如欲携带上述动物制品或购买龟壳、玳瑁、鲸骨、象牙、野生动物皮制品、皮草等入境，请访问美国鱼类和野生动物服务局网站或致电1-800-358-2104咨询。

此外，部分州的鱼类和野生动物保护法律比联邦法律更为严格，如你从这些州入境，优先执行这些州的法律。

宠物

在美国，严禁生产、运输、分配、销售、进出口含猫、狗的皮毛产品，违者将处高额罚金。中国公民注意不要携带含猫、狗皮毛的手套、帽子、衣服、褥子、垫子等服装鞋帽入境。

携带宠物入境受到严格的限制和管制。

猫：携带猫入境时将在入境口岸接受海关防疫检查，如果有证据显示其患有可传染给人的疾病将被拒绝入境。如果该宠物健康状况明显不佳，兽医将对其作进一步检查，有关费用自理。携带猫入境不要求接种狂犬病（Rabies）疫苗，但个别州要求接种，建议在入境前向入境地所在州卫生部门了解对携带猫入境的有关具体要求。所有入境夏威夷州、关岛的宠物猫，即使来自美国大陆，也须接受当地的防疫检查。

狗：美国海关要求所有入境的狗有狂犬病免疫接种证书，部分航班或入境州还可能要求提供健康证，证明其没有其他可传染人的疾病。狂犬病免疫证书须能证明狗在入境至少30天以前注射过狂犬病疫苗，并且注明狗的身份、接种时间、失效时间及兽医签名。如证书未注明失效时间，只要狗在入境前12个月内接种过，将允许其入境。从无狂犬病国家入境的狗无需接种。

上述要求同样适用于导盲犬等服务犬。未携带狂犬接种证的狗须被隔离，直至检疫证明其接种30天后才允许入境。太小不能接种的狗（小于3个月）将被隔离至足够大接种并在接种后隔离30天才准入境。有关隔离检疫合同可向入境口岸的检疫办公室索取。

鸟类：农业部严禁从禽流感病毒H5N1发病的国家携带鸟类入境。农业部动植物卫生检疫服务局（APHIS）要求所有非美国原产的宠物鸟入境，必须取得农业部的进口许可证及原产地国家动物卫生防疫部门兽医出具的健康证，并在入境后隔离检疫30天，所有费用自理。目前仅纽约、迈阿密和洛杉矶入境口岸可以办理非美国原产的宠物鸟入境事宜。

所有受濒危保护物种国际公约（CITES）和美国野生鸟类保护法（WBCA）保护的鸟类不得买卖和进出口。大部分濒危野生鸟类，包括鹦鹉（parrots）、长尾小鹦鹉（parakeets）、金刚鹦鹉（macaws）、吸蜜类鹦鹉（lories）和风头鹦鹉（cockatoos）均受上述法律保护，但虎皮鹦鹉（budgerigar）、澳洲鹦鹉（cockatiel）和玫瑰环鹦鹉（rose-ringed parakeet）等不受此限制。

如携带上述鸟入境，携带人须在美国境外连续生活1年以上且每人每年仅限携带2只入境，并且鸟入境时须附有CITES和WBCA出具的进口许可证。

鱼：请访问美国农业部网站了解进口活鱼的进口限制。访问鱼类和野生动物服务局网站了解对濒危鱼类和有害鱼类的限制要求。

其他动物：

猴子和其他灵长类动物在任何情况下都不得作为宠物入境。 海关对进口海龟、乌龟和水龟有个头和数量限制，个头不得大于4英寸，总量不得超过6个（包括龟蛋），且不得用作商业用途。 其他动物如兔子（rabbit）、雪貂（ferret）、仓鼠（hamster）、沙鼠（gerbil）、豚鼠（荷兰猪、guinea pig）如健康状况良好可以进口。 爬行动物、无脊椎动物严格限制入境。 麝猫（civet）、非洲啮齿类动物严禁入境，除非用作科研、教育和展示。 蜗牛不允许入境。

同时，建议向州及地方有关机构查询了解对带入宠物的规定和限定。

生物制品

各类用于研究、生物或医药用途的生物标本，包括细菌培养基、生物分泌物、排泄物、真菌、节肢动物、软体动物、牲畜、鸟类、植物的组织、病毒或带菌体等的进口需事先取得农业部或美国疾病控制和防治中心的进口许可证方可入境。

纺织品和服装

通常，对可携带入境做个人使用或礼物的纺织品和衣服数量没有限制。但如果超出了个人免税范围，超出部分须纳税。被怀疑有商业行为性质时，个人携带的衣服数量将受到限制。

文化遗产和文物古董

携带文物古董、文化遗产、考古和人类学遗产入境须持有出境国开具的出口许可之类的证明文件。有意者可访问美国国际文化财产保护网站获得更多资料。

违禁药物器具

违禁药物器具指用于违禁物质的制造、混合、注射和吸食的设备或产品。禁止携带此类器具入境，除非是做可信的医学处方用途，如糖尿病治疗等。

枪支

访美人员一般须持有美国酒精、烟草、枪支和爆炸物管理局的进口许可，才能临时进口用于打猎或其他合法运动目的的枪支、弹药。

猎物

如果您打算进口打猎所得或野味，根据猎物的种类，你应先取得打猎国的许可证，而且在特定的14个入境口岸办理入境事宜，其他入境口岸须取得鱼类和野生动物服务局同意才能入境。详情可与美国鱼类和野生动物服务局联系。

如想了解入出境其他事宜，可访问美国海关和边境保护局信息中心网页或致电1-202-325-8000（国际）、877-227-5511（境内）。

2017-12-19 来源: 侨报网综合