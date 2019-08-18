全球最富家族是谁，每小时收入400万美元！

2019全球最富有的25个家族中，他们的财产总和超过1.4万亿美元，比去年增长了25%。其中沃尔玛家族以1905亿美元独占鳌头，每小时收入400万美元。中国香港新鸿基李兆基家族资产380亿，位列12名。

在这份最富有家族榜单中前十名美国有四，而且前两名都来自美国。中国家族最富前十名榜上无名。

沃尔玛家族依旧全球最富

近日，彭博社发布了2019年全球最富有家族排行榜。榜单显示，目前全球最富有的25个家族财富总和已超过1.4万亿美元，较去年增长25%。

东方财富研究中心报道，根据榜单，今年位居榜首的仍然是控股沃尔玛连锁超市的沃尔顿家族，其财产为1905亿美元。据悉，在过去一年中，沃尔顿家族每天赚进1亿美元，等于每小时赚400万美元、每分钟进账7万美元。

第二名是拥有玛氏食品公司的玛氏家族，家族财产达1265亿美元。

控股科氏工业的科赫家族位居排行榜第三位，身家1245亿美元。

排名第四位的是沙特王室，坐拥1000亿美元，这是沙特王室首次上榜。需要说明的是，1000亿美元是个虚低的数字，作为世界上最赚钱的公司，沙特阿美的财产还未算进去。

时尚品牌香奈儿排名第五，总资产达576亿美元。

控股爱马仕品牌的法国迪马家族以531亿美元位居第六。

比利时全球第一大啤酒公司“安海斯-布什英博”的安海斯家族资产529亿美元位居第七。

排名第八的是控制着德国勃林格殷格翰集团的勃林格家族，身家519亿美元。

掌控印度信实集团的安巴尼家族以504亿美元位居第九。

控制嘉吉公司的麦克米兰家族和嘉吉家族拥有429亿美元，位居第十。

对于这份榜单，彭博社表示榜单中的家族财富可能并不是一个精确的数字，数十年、有时甚至数百年的资产和股息所支撑的财富，可能会模糊一个家族所持资产的真实规模。比如，罗斯柴尔德或洛克菲勒的家族资产因为过于分散而无法估值。

同时那些财富目前无法核实的家族也没有出现在名单上；另外，该榜单还剔除了像贝佐斯、比尔·盖茨这样的富一代家族，以及那些财产只有一名继承人的家族。

中国仅一个家族上榜

按地区来看，在这份全球最富有家族排行榜中，美国家族在前十名中占据了四席，中国家族在最富前十名中榜上无名。

中国香港新鸿基地产的李兆基家族资产达380亿美元，位列第12名。

就个人来看，根据福布斯实时富豪榜显示，截至8月12日，李兆基的个人净资产为286亿美元，位列全球第32位。

当然，也不是所有富人都是越来越富。在宝马汽车大手笔投资自动驾驶汽车之际，作为控股人的匡特家族排名下跌了8位。此外，法国达索家族、美国邓肯家族等都从财富名单上掉了下来。

美国家庭财富总值全球第一

此外，还值得一提的是，若从普通家庭财富总值角度来看，美国家庭也位居世界第一。

根据瑞士信贷去年发布的2018年全球财富报告，在截至2018年年中的一年间，全球家庭财富增长了14万亿美元，达到317万亿美元，增幅为4.6%。

分国别来看，截至2018年年中，美国家庭财富总值达到98.2万亿美元，继续稳坐全球第一的宝座。报告显示，自2008年金融危机以来，美国财富持续增长。

中国家庭财富总值达到51.9万亿美元，位居全球第二，增幅为4.6%；日本排名第三，财富总值为23.9万亿美元。

侨报网–Aug 15, 2019,11:02