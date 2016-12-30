全球最贵零售地产租金排行：纽约第五大道排第一

商业地产顾问公司 Cushman &Wakefield 高纬环球发布发布2016/2017全球零售地产租金报告《Main Streets Across The World 2016/2017》，尽管香港零售市道低迷，但铜锣湾零售租金仍高居第二，而在全球租金最贵十大铺位中，香港独占两席。

报告指出，宏观经济仍然是推升零售业的主要指数，但是英国脱欧公投、美国加息等不确定因素同样应该重视，而近年旅游渠道的崛起则更加不可忽视，这其中，中国游客消费有20%的增长，其次为美国的8%和德国游客的4%，而上述旅游消费支出，无疑与各国经济现状息息相关。而零售租金毫无疑问，是整体零售市场的反映。

《Main Streets Across The World 2016/2017》报告显示，全球最贵零售租金街道的前四位位置未变，分别为纽约第五大道（49-60街）、香港铜锣湾、巴黎香榭丽舍大街、伦敦新邦德街，不过由于由于此前的日元走软，东京银座零售租金在此次报告中位列第五，上一年第五的位置为米兰的蒙特拿破仑大街。

尽管香港零售市道低迷，连续19个月下滑，不过铜锣湾租金仍居高不下。报告称，尽管不少奢侈品受制于低迷市场提前撤租，但是大众市场品牌则迅速补上。不过，Cushman &Wakefield高纬环球指，目前香港业主和租户关系焦灼，一方面品牌施压业主减租，而另一方面业主企硬等待更多希望打开中国市场的新品牌。

至于东京银座组租金的高企，除受中国游客大面积涌入的刺激，作为2020年奥运会举办地亦是另一重要影响因素。

全球租金最贵10大铺位

第一位：美国纽约第五大道 Tiffany &Co.蒂芙尼旗舰店

面积： 45,500平方英尺

租金：3000美元/尺租，1365万美元/年租金

支付一天租金需要卖：170个T字母戒指

第二位：香港铜锣湾adidas阿迪达斯旗舰店

面积： 3,000平方英尺

租金：2,878美元/尺租，860万美元/年租金

支付一天租金需要卖：300双Gazelle透气跑鞋

第三位：香港尖沙咀Louis Vuitton 路易威登（LV）旗舰店

面积： 18,800平方英尺

租金：2,714美元/尺租，5100万美元/年租金

支付一天租金需要卖：135个入门款Speedy手袋

第四位：美国纽约时代广场Levi’s 李维斯旗舰店

面积： 6,500平方英尺

租金：2,000美元/尺租，1300万美元/年租金

支付一天租金需要卖：595条501牛仔裤

第五位：法国巴黎香榭丽舍大街Louis Vuitton路易威登（LV）旗舰店

面积： 19,375平方英尺

租金：1,368美元/尺租，2600万美元/年租金

支付一天租金需要卖：86个入门款Speedy手袋

第六位：美国纽约麦迪逊大道Moncler盟可睐旗舰店

面积： 6,500平方英尺

租金：1,300美元/尺租，845万美元/年租金

支付一天租金需要卖：16件Vallier羽绒外套

第七位：英国伦敦新邦德街Chanel香奈儿旗舰店

面积：12,600平方英尺

租金：1,283美元/尺租，1616万美元/年租金

支付一天租金需要卖：10件Chanel 255手袋

第八位：日本东京银座Chanel香奈儿旗舰店

面积： 14,000平方英尺

租金：1,249美元/尺租，1759万美元/年租金

支付一天租金需要卖： 11件Chanel255手袋

第九位：意大利米兰蒙特拿破仑大街Moncler盟可睐旗舰店

面积：3,800 平方英尺

租金：1,239美元/尺租，471万美元/年租金

支付一天租金需要卖： 11件Vallier羽绒外套

第十位：意大利罗马孔多蒂大街Louis Vuitton路易威登（LV）旗舰店

面积： 12,900 平方英尺

租金：1,135美元/尺租，1464万美元/年租金

支付一天租金需要卖：48个入门款Speedy手袋

2016年11月21日 06:00:12 来源： 无时尚中文网