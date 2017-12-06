全球的有钱人都看上了美国这些城市

有钱人喜欢把钱花在房地产上。

美国一家专门收集和分析全球超高净值人群情报的Wealth-X公司于今年六月发布了《2017年全球超高净值人群财富报告》。据搜狐报道，该报告的内容主要是总结和分析2016年全球超高净值个人财富信息。

截止2016年底，全球超高净值人群数量为226450位（拥有净值超3千万美元的则为超高净值个体），比2015年增长了3.5%。这些人群所持有的财富总额升至27万亿美元，较2015年增长了1.5%。



信息来源：Wealth-X 2016年全球超高净值人群财富报告

报告显示，全球超高净值人群人数最多的国家和地区仍然是美国，一共有73110人，较2015年增加了6.7%，积累财富总值8.7万亿美元。



信息来源：Wealth-X 2016年全球超高净值人群财富报告

Wealth-X还分别对北美洲、亚洲、中东地区、环太平洋地区、南美洲和加勒比海、非洲和欧洲7个国家和地区进行了研究和对比。

信息来源：Wealth-X 2016年全球超高净值人群财富报告

这些富人们喜欢在哪里居住？Wealth-X与商业内幕分享了净值超过3千万美元的人群众的居住情况。

该公司发现，在纽约，有超过14574名超高净值人有自己的房产，无论是居住房还是休假地。除此之外，美国还在哪些城市吸引这些超高净值人群呢？

8. 圣何塞

超高净值人口总数：2,791

超高净值居民：1,380

拥有两套房超高净值房主人数：1,411

7. 休斯顿

超高净值人口总数：2,884

超高净值居民：2,290

拥有两套房超高净值房主人数：594

6. 迈阿密

超高净值人口总数：2,927

超高净值居民：1,440

拥有两套房超高净值房主人数：1,487

5. 达拉斯

超高净值人口总数：2,968

超高净值居民：2,330

拥有两套房超高净值房主人数：638

4. 芝加哥

超高净值人口总数：3,896

超高净值居民：3,100

拥有两套房超高净值房主人数：796

3. 旧金山

超高净值人口总数：6,391

超高净值居民：2,350

拥有两套房超高净值房主人数：4,041

2. 洛杉矶

超高净值人口总数：8,272

超高净值居民：4,590

拥有两套房超高净值房主人数：3,682

1. 纽约

超高净值人口总数：14,574

超高净值居民：8,340

拥有两套房超高净值房主人数：6,234

来源：侨报网