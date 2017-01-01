全球领导人新年贺词 奥巴马新年贺词：八年来取得非凡进步

周六（2016年12月31日），白宫发布了一段奥巴马的新年贺词视频。奥巴马在视频中回顾了他作为总统这八年来的成就，并展望他离任后的私人生活。

福克斯新闻（FoxNews）报道，奥巴马在讲话中回顾他所取得的政绩，包括推行更平价的教育、结束医疗歧视、规范华尔街等。他表示保持这样的成果需要“我们所有人共同努力”。

奥巴马在讲话中表示，当他刚上任时，经济衰退，失业人口增加。然而8年后却是一番新气象。经济复苏了，2000年初起，美国创造了1560万个新的工作机会。人们的也收入增加了。去年，典型美国家庭年收入增加了2800美元，创下了有史以来最大的年度增幅。而且底层及中产阶级人士比富裕阶层增加幅度更多。

奥巴马说，超过2000万美国人享受财政社会医保，我们孩子的高中毕业率达到史上最高。16.5万士兵从伊拉克和阿富汗返回。在外交方面，我们停止了伊朗核武器项目，与古巴民众展开新篇章，将近200个国家结合在一起商讨为了子孙后代和挽救地球的气候协定。

奥巴马说，大家都认为，美国比8年前更强大、更受人尊敬。我们在过去8年取得了“非凡进步”。这些不是必然的，而是我们艰难选择和辛苦功劳与耐力的成果。让美国继续前行是我们每个人的责任。

奥巴马表示，离任后，他将承担起“作为公民更重要的责任”，并继续支持支撑他政治遗产的政策与实践。

奥巴马最后表示，能做总统是他一生的荣幸。他同时祝福大家“2017年幸福快乐”。

习近平新年贺词：世界那么大，中国不能缺席

与往年一样，北京时间12月31日晚19时，中国国家主席习近平通过多家央级媒体发表了2016年新年贺词。

自2013年当选国家主席以来，习近平已经两度发表新年贺词，本次是他第三次发表新年贺词，他也迎来了担任国家主席职务的第四年。

习近平的2016新年贺词，历数了中国2015年的大事件，还总结了中国这一年的付出与收获。

在总结2015年时，习近平连续提到“六件喜事”，分别是：“9·3大阅兵”，北京获得第24届冬奥会举办权，人民币纳入国际货币基金组织特别提款权货币篮子，中国自主研制的C919大型客机总装下线，中国超级计算机破世界纪录蝉联“六连冠”，中国科学家研制的暗物质探测卫星发射升空。

在总结2015年的收获时，习近平谈到了三个收获：中国经济增长继续居于世界前列；改革全面发力，司法体制改革继续深化；“三严三实”专题教育推动了政治生态改善，反腐败斗争深入进行。

贺词中，习近平也谈及了四件令人痛心的事情。一件是安监总局刚刚发了调查报告的，造成442人死亡的“’东方之星’号客轮翻沉”事件，另外三件是：天津港特别重大火灾爆炸、深圳滑坡等事故，以及同胞被恐怖分子残忍杀害。

在展望2016年的工作时，习近平用五个“着力”来讲述：着力推进结构性改革，着力推进改革开放，着力促进社会公平正义，着力营造政治上的绿水青山，着力确保农村所有贫困人口如期摆脱贫困。

川普发推特送新年祝福：包括那些惨败给我的人

美国候任总统川普今天早些时候发布推特送出新年祝福：“祝所有人新年快乐，包括许多与我为敌的人，以及那些与我作对却输得一败涂地的人，比心！”

古特雷斯致辞：上任第一天心里很不平静

新任联合国秘书长古特雷斯在新年之际发表和平致辞。他表示，今天是其担任联合国秘书长的第一天，心情很不平静，因为世界上数百万民众饱受战乱之苦。他呼吁，从今天起，我们每一天都致力于和平，让2017年成为和平之年。

安倍新年感言再提积极和平主义 显示修宪意向

据日本共同社报道，日本首相安倍晋三在当地时间1月1日发表了新年感言。他表示，将实现政府作为招牌政策提出的“一亿总活跃社会”，描绘日本经济新的增长轨道。他提到，2017年正值日本宪法施行70周年，表示将从正面挑战当前面临的各种问题，“尽到对未来的责任”，显示出修改宪法的意向。针对国际形势，安倍称“在急剧变化的骇浪惊涛中，将进一步高举积极和平主义的大旗”。

普京新年贺词：2016年艰辛 俄全国上下团结

据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯总统普京在2016年12月31日迎新年之际，发表了一年一度的新年贺词。他表示，2016年是“艰辛”的一年，但俄罗斯民众团结在一起，取得了丰硕的成果。他向俄罗斯公民、向他们努力所取得的成功，向他们的理解和信任，以及对俄罗斯真挚的爱，表示衷心的感谢。

杜特尔特新年文告：号召人民共同打击毒品

据香港中评社报道，菲律宾总统杜特尔特12月31日在2017年新年文告中，号召菲律宾人民与他共同打击毒品、犯罪以及贪污，为菲律宾打造和平及安乐的生活环境。

韩国代总统新年贺词：望国民团结

据韩联社报道，韩国代理总统黄教安1日发表2017年新年贺词，他说，实现国民团结与和谐是时代使命，所有公职人员将与国民一起全力以赴。而已被弹劾的前总统朴槿惠低调迎接新年。据悉，朴槿惠将在青瓦台深居简出为接受弹劾审理做准备。

金正恩新年贺词：朝鲜成为不敢招惹的东方核强国

据朝中社报道，朝鲜最高领导人金正恩于平壤时间1日中午12点，通过朝鲜中央电视台发表了2017新年贺词。金正恩在讲话中表示，去年朝鲜在提升国防实力方面实现历史性转折，成长为任何强敌都不敢招惹的东方核强国和军事强国。

马来西亚总理元旦献词：马来西亚处最好时期

据中新社报道，马来西亚总理纳吉布12月31日在其官方网站发表新年献词时表示，尽管全世界正经历着动荡的时代，但马来西亚目前却处于最好的时期。纳吉布认为，尽管世界经济增长乏力，但政府坚守承诺，打造一个更安全、繁荣及公平的社会。

默克尔新年致辞：恐怖主义是德国最大考验

据中新社报道，德国总理默克尔当地时间12月31日发表新年致辞时表示，2016年是充满艰难考验的一年，而最艰巨的考验便来自恐怖主义。她向国民承诺，政府将尽一切所能去保障他们的安全和自由。

2016-12-31 23:54 来源: 侨报网综合