全美大降价，鸡蛋只要1美元?！如何读懂美国鸡蛋?

美国彭博社报道，全美鸡蛋产业供过于求，近来已无利可图。

美国最大的鸡蛋生产商Cal-Maine在6个季度内首次出现净亏损。其纽约股市下跌0.9%，收于39.04美元。价格更是一度下跌6.8%至36.70美元，为去年10月以来的最大盘中跌幅。

Cal-Maine的鸡蛋品牌非常多，上图只是其中一部分，为华人常见的。

但是，对广大消费者来说，好消息来了！！因为全美范围内，鸡蛋价格已接近新低！

从政府近日发布的数据来看，零售鸡蛋的平均价格为1.203美元。比一年前的今天下降了26%。

在美国生活的华人，可以说“不可一日无蛋”。但不少人对美国鸡蛋的购买和标签，仍存在认知上的误区。

在各大超市，例如新鲜的Hmart，初次看到鸡蛋盒上的各种标签，除了有机(Organic)之外，像“富含Omega-3”(Omega-3-enriched)这种，可能搞不懂。

另外，除了“organic”，鸡蛋还有“颜值”、“大小”、“营养”等信息，都藏在鸡蛋盒外面的小小标签上。

今天，趁着全美价格大跌，小编来说说华人在美国买鸡蛋不得不认识的几类标签！

一、鸡蛋的等级

在美国，鸡蛋必须标明等级(Grade)才可以售卖。根据美国农业部(USDA)，鸡蛋生产商可以使用“Grade AA”、“Grade A”、“Grade B”三个级别：

Grade AA：为了好记，我们姑且叫它“蛋中之王”，这类鸡蛋必须“没有斑点”、“光滑椭圆”、蛋黄“边缘几乎没有”、蛋白“非常紧实”、血块无。

Grade A：相当于”蛋中一哥”，这类鸡蛋比起AA级，唯一逊色的地方是蛋白，没有那么紧实，其他都很优秀。

我们在许多超市，买到的多为AA级或A级。

Grade B：蛋中丑角，外形有斑点，蛋中有血块血丝(不超过1/8”，超过USDA规定不可以食用)。

二、鸡蛋的大小

除了Grade AA/A/B，美国鸡蛋按大小可分为巨大(jumbo)，特大(extra large)，大号(large)，中号(medium)，小号(small)和特小号(pee wee)。它们和品质无关，只说个头。

美国的蛋糕食谱中，如果没有特别说明，用大号Large一般不会错，很少用extra large 或medium。

三、鸡蛋的环境

按出生，人有三六九等。鸡蛋也是有天命的，按“饲养环境”。

最低

1

Cage“笼养”：

鸡蛋成本非常低，由于母鸡没有什么活动范围，导致健康问题多多。这类鸡蛋也最便宜。

次级

1

Cage Free “非笼养”：

一些生产者吹嘘他们的鸡蛋是“非笼养”。这个标签只是意味着鸡实际上并不在笼子里，但它们仍然只是在鸡舍内，生产的蛋也就是室内喂养的。

中级

1

Free Range“自由放养”：

标有Free Range的鸡蛋意味着鸡每天必须至少有六个小时到户外，并且每只鸡有两平方英尺的空间，比一般鸡笼大一倍。然而，所谓的户外，可能从露天场地到一方泥土都有可能。

高级

1

Pasture-raised “牧场饲养”：

俗话所说的“柴鸡”，保证了鸡只在植被覆盖的牧场上饲养，每只鸡拥有超过108平方英尺，每天活动至少6小时。据说，这类蛋含有高达6倍的维生素D、更少胆固醇、更多的维生素A，ω-3，维生素E和β-胡萝卜素。价格也比较贵。

小编也综合了一些华人比较常问的问题，一一解答。

例如：

一、红蛋(Brown Egg)与白蛋(White Egg)有区别吗？

很多人认为棕壳蛋更新鲜、健康和营养，但事实是，它们只是颜色不同、鸡的品种不同而已。都是蛋。

唯一能区别的是打蛋那一刻，蛋清是混浊的话，表明你买到的鸡蛋非常新鲜。

二、还有哪些“含金量高”的标签？

USDA Organic

有机认证：

美国农业部颁发的有机认证。这意味着鸡是户外无笼饲养，饲料不含转基因、抗生素、动物副产品。

Farm Fresh or Natural

农场新鲜或天然：

听起来不错，但鸡可以给予抗生素。

Vegetarian

素食：

鸡只用玉米和大豆喂养，不喂食动物蛋白。但是鸡有找虫吃的天性，因此有动物慈善组织说，这标签意味着鸡没机会在笼外觅食。

富含Omega-3

Omega-3Enriched：

用富含不饱和脂肪酸的亚麻籽、藻类或鱼油加入饲料中喂养的母鸡所下的蛋，每只蛋的Omega-3含量高达350毫克，是普通鸡蛋(30毫克)的10倍。

三、如何储存和使用鸡蛋？

在选择要购买的最好的鸡蛋时，首先查看纸箱，看看是否有任何破壳。如果是这样，请将它们放回去或报给商家，因为污染风险更高。

检查盒子上的有效日期。一般来说，鸡蛋在有效期过后的四到六周内仍可食用。

鸡蛋应该保存在冰箱，温度为40华氏度或更低，不要洗它们。

煮熟的鸡蛋可以放在冰箱里三到五天。避免将煮熟的鸡蛋在室温下保存超过两小时。处理鸡蛋后务必彻底洗手。

瞧纽约–Aug 15, 2019,11:05