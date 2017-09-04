全美的自来水水质如何？

在2017年7月26日，EWG在自己的官网上更新并公布了最新的美国饮用水质量数据库（new national Tap Water Database ），这个数据库汇总和分析了全美50个州和哥伦比亚特区的将近50,000个公共供水系统的数据，是目前美国最全的饮用水资料库。

网址：http://t.cn/RCiG8fO

此外，这是美国环保署的政府官网查询网址，大家可以对比着查看：

链接：http://t.cn/RN3bNqR

使用EWG的最新饮用水数据库，小伙伴们只需输入所在地区的邮编或者地址，就能查看EWG对相应地区水质的调查报告。

（图片来自ewg.org，版权属于原作者）

比如，输入纽约法拉盛地区的邮编，点击查询，能看到这一地区的自来水中有6种污染成分超标，另外含有8种污染成分不超标。

（图片来自ewg.org，版权属于原作者）

铅是水中最难去除的重金属离子之一，过量的铅被人体摄入后，会损坏人的中枢神经，尤其影响儿童的智力发育和精神集中，0-3岁的幼儿更是铅中毒的高发人群。点击左边红色的框框可以查看所在地区铅含量。可以看到这一地区的水中铅含量并未超标。

（图片来自ewg.org，版权属于原作者）

如果想要查看如何能安全地饮用，点击右边的红框，就会出现建议使用的工具和方法。

（图片来自ewg.org，版权属于原作者）

EWG数据库给出的信息并不是将污染物水平与监管机构设定的法律限制进行比较，而是依靠现有的最好的和最新的科学发现的水平来限定，这些限定水平将充分保护公共卫生，特别是婴儿，儿童，孕妇和其他弱势群体人口的健康。

美国绝对多数的公共饮用设施都符合联邦法规的卫生规定，但是这些饮用水仍然含有超过标准浓度的污染物（根据EWG的标准），与美国现在卫生部门的标准来看，这些饮用水却是合格的。

由于环境保护署（Environmental Protection Agency）在近二十年内并没有将新化学品添加到受监管污染物清单中，所以美国自来水中发现的一半以上的污染物完全没有监管限制，这意味着它们可以合法地以任何浓度存在。

EWG的总裁Ken Cook表示，“美国人有权利充分了解饮用水的最新情况，但是他们并不会从政府那里得到这些信息， 他们唯一找到这些信息的地方是EWG的饮用水报告。”

（图片来自ewg.org，版权属于原作者）

267项污染物，93项疑增加致癌风险

EWG的研究人员在过去两年收集了来自50个州的48,712个自来水样本，测试了大约500种不同的污染物，并发现了267项。

美国自来水中的主要污染物包括：

93项 与癌症风险增加有关。超过40,000个水系统已经检测到已知或可能的致癌物超过既定的联邦或州的卫生标准，这些物质含量很小但对健康有风险，然而并没有法律确保这些物质从自来水中清除。

与癌症风险增加有关。超过40,000个水系统已经检测到已知或可能的致癌物超过既定的联邦或州的卫生标准，这些物质含量很小但对健康有风险，然而并没有法律确保这些物质从自来水中清除。 78项 与脑和神经系统损伤有关。

与脑和神经系统损伤有关。 63项 与儿童或胎儿的发育危害有关。

与儿童或胎儿的发育危害有关。 45项 与激素紊乱有关。

与激素紊乱有关。 38项可能会导致生育问题。

（图片来自ewg.org，版权属于原作者）

其他经常发现的污染物包括：

Chromium-6，一种致癌物质，联邦法规没有规定禁止含有。

1,4-二恶烷，一种不受管制的化合物，污染了27个州850万人的自来水供应，自来水中的含量水平高于美国环境保护署（EPA）认为构成最小的癌症风险的量。

硝酸盐，2015年，在1800多个水系统中EWG检测到硝酸盐，涉及到美国48个州的700万人口。这些自来水中硝酸盐的含量超过了国家癌症研究所的研究显示增加癌症风险的水平，但联邦政府对饮用水中硝酸盐的法律限制是这个水平的一倍。

（图片来自ewg.org，版权属于原作者）

根据EWG的数据表明，在2010年至2015年，美国近19,000个公众水系统中被检测至少有一项铅含量超标，这很可能间接影响到喝母乳的婴儿的健康。而在2015年夏天，在密歇根州弗林特市的供水中EWG也发现了极高的铅含量。

（图片来自网络，版权属于原作者）

自来水疑含致癌物 还能喝吗？

看到这里，许多小伙伴更关心一个直接问题，自来水疑含致癌物，还能安全地喝吗？

早前，中国清华大学也针对国内自来水中含有的化学物进行研究，也曾检出含有类似上述致癌物的亚硝胺类物质，并且浓度颇高。而当时，@人民网曾咨询专家解读数据，专家认为亚硝胺类是水质消毒的副产品，而与不消毒或者消毒不充分相比，消毒副产品的危害少很多。而且，就亚硝胺类物质而言，目前对动物致癌的证据明显，但对人类的影响的证据没被证明。

而小编也对比民间环保组织网站和国家环保署的官方网站，由于两者规定的标准不一定，因此往往在环保组织网站超标的水质，都能通过国家环保署的标准。但至于是否对安全造成隐患，则见仁见智了。

不过，如果你实在有疑惑，你可以试着观察家中的水质情况，判断是否自来水是否安全，是否需要检测这些元素。

出现的情况 可测试这些化学品含量： 经常性胃肠道疾病 大肠杆菌 家庭水管含有铅 pH，铅，铜 室内或者该地区，含有高浓度的氡 氡 管道腐蚀 腐蚀物含量，pH，铅 附近地区有集约农业 硝酸盐，农药，大肠杆菌 附近有煤矿或其他采矿作业 金属含量，pH值，腐蚀物含量 附近有钻井作业 氯化物，钠，钡，锶 附近有垃圾场，垃圾填埋场，工厂，加油站或有干洗店 挥发性有机化合物，pH，硫酸盐，氯化物，金属含量 附近有汽油或燃油气味，或者在加油站附近 挥发性有机化合物 难闻的气味 硫化氢，腐蚀物含量，金属含量 染色设备，洗衣房 铁，铜，锰 咸味和海水，或附近严重盐渍的道路 氯化物，钠 水中有鳞屑残渣，肥皂不起泡 硬度 水处理设备遭磨损 pH值，腐蚀物含量 水显得浑浊，泡沫或有色 颜料，洗涤剂

（以上表格来自美国环保署官方网站，版权属原作者）

如何增加用水安全性？

在以前，北美君也曾为大家带来过关于美国水质的新闻，天天都会喝的自来水一旦出现问题，引出的健康大患不亚于传染病！因此为了健康，小伙伴们喝水用水时要多留心卫生问题。

1. 许多小伙伴们来到美国后，都会被热心人告知，美国的自来水是可以直接饮用的，如果没有特别需要，其实不用再经过加热和过滤的环节。看多了因为自来水而引发的案例，以后喝水时大家还是要多留心。不仅不能直接饮用自来水，泡面或煮汤时，水龙头流出的热水也千万别用。经过热水器加热保温会产生有毒金属物质，长期饮用恐会致癌，等同慢性自杀。）

2. 很多专家包括EWG官网上都建议，小伙伴在用水时使用滤水器是目前看来最安全的做法。滤水器可以过滤水中的重金属，从而起到软化水质的作用。有些还带有滤芯更换提示器，除可测量滤芯剩余寿命外，还能测量过滤水量和水质硬度，并根据水质情况自动提醒更换，提供更加人性化、更健康的饮水指导。

一定要注意过滤器滤芯更换时间，否则干净的水流过脏的滤芯，又再度受到污染。

（图片来自网络，版权属于原作者）

在选择过滤器时，请一定看清上面要标有Water Quality Association或者NSF International字样。NSF专致于公共卫生、安全、环境保护领域的标准制订、产品测试和认证服务工作，是公共卫生与安全领域的权威机构。

（图片来自网络，版权属于原作者）

3. 对于银子有限的留学生们来说，一些容易买到的小物品也能帮我们过滤水质。比如：

滤水杯（Water Filter Pitcher）

（图片来自www.appforhealth.com，版权属于原作者）

过滤水龙头（Faucet Water Filter）

如果对平时洗菜、煮饭的水觉得不放心的话，可以使用单个的过滤水龙头。以品牌BRITA为例，基础款在美国亚马逊价格大概在$20左右，可以有效过滤水中的微生物及氯、铅等有害物质，还可以切换是否开启过滤功能。一般会有过滤器寿命指示器，达到寿命后只需更换新的过滤器即可继续使用。

（图片来自www.amazon.com，版权属于原作者）

电水质优化器（Electronic Water Conditioner）

如果是对平时洗衣服、洗澡的水质也有要求的朋友，不妨考虑一下电水质优化器，价格从一百到几百刀不等。它的好处是安装方便、而且不需要化学品或者是日后维护，非常适合那些生活在硬水地区的人们。此类产品在Home depot或是亚马逊都可以找到。

过滤淋浴头

AquaBliss这款Culligan的淋浴头，不仅仅可以过滤水质（相当于用纯净水洗澡），还有五档花洒调节功能，可以调出你最喜欢的出水方式，改善头皮和肤质全靠它！AquaBliss这款产品美亚上4.4星好评，超过2700个用户做出评价。

Amazon.com MAVEA 105731 Maxtra 碧然德第2代高效滤芯 6个装。

每个滤芯使用寿命约为2个月左右，或者净化151L水，相当于300瓶纯净水，过滤水符合国际标准ANSI/NSF 53号和42号的要求，可以过滤NSF认证的多种有害污染物，并且去除自来水中的氯气等味道，让水的口感更好。平均约$3.8一个，非常划算，有用Mavea滤水壶的亲们可以考虑入手备用啦~

来源：侨胞网