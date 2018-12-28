全美1700万人明年喜迎涨薪！你的时薪达到最低工资标准了吗？

新年意味着新的开始，一些州调整了最低工资标准。拿纽约州（New York）举例，在曼哈顿（Manhattan）一家麦当劳打工的里维拉（Rosa Rivera）从2019年1月1日起，就可以拿到15美金的时薪，是她五年前在同一地点打工薪水的2倍。

据今日美国（USA Today）报道，这个里程碑是里维拉和她的同事不懈努力的结果，他们自2012年起开始组织各种游说活动，有时候甚至进行罢工，终于取得胜利。对于和成年儿子合住的布朗士居民里维拉来说，这意味着她不再需要拮据度日，不用考虑需要优先支付哪些账单。

53岁的里维拉用西班牙语表示：“以前日子很艰难，7块5是不够的。15美元带来的差别是我能够按时支付我的房租和账单，我可以轻松地支付交通费用，甚至我还能存下一点钱。”

根据仅向今日美国提供的《国家就业法项目报告》，除纽约外，其他21个州和哥伦比亚特区（Washington, D.C.）决定在明年提高最低工资标准。该非营利组织估计，大约有1700万工人将从2019年的工资增长中受益。

不仅一些州府决定提高工人的最低工资，根据NELP报告，38个城市和县也计划提高当地的最低工资标准。接下来的计划是将消费水平更高的州和城市的工资提高到15美元以上。

以下是喜迎“涨薪”的州：

阿拉斯加州（Alaska）

目前的最低工资：9.84美元

2019年最低工资：9.89美元

生效日期：2019年1月1日

原因：生活费用调整

亚利桑那州（Arizona）

目前的最低工资：10.50美元

2019年最低工资：11美元

生效日期：2019年1月1日

原因：计划在2020年将最低工资提升至12美元，这是第三步

阿肯色州（Arkansas）

目前的最低工资：8.50美元

2019年最低工资：9.25美元

生效日期：2019年1月1日

原因：计划在2021年将最低工资提升至11美元，这是第一步

加州（California）

目前的最低工资：大雇主11美元，小雇主10.50美元

2019年最低工资：大型雇主12美元，小雇主11美元

生效日期：2019年1月1日

原因：计划在2022年至2023年期间，将最低工资提升至15美元，这是第三步

科罗拉多州（Colorado）

目前的最低工资：10.20美元

2019年最低工资：11.10美元

生效日期：2019年1月1日

原因：计划在2020年将最低工资提升至12美元，这是第三步

特拉华州（Delaware）

目前的最低工资：8.25美元

2019年最低工资：8.75美元，第二次9.25美元

生效日期：1月份首次增加，10月份第二次增加

原因：计划在2019年将最低工资提升至9.25美元

哥伦比亚特区

目前的最低工资：13.25美元

2019年最低工资：14美元

生效日期：2019年7月1日

理由：计划在2020年将最低工资提升至15美元，这是第四步

佛罗里达州（Florida）

目前的最低工资：8.25美元

2019年最低工资：8.46美元

生效日期：2019年1月1日

原因：生活费调整

缅因州（Maine）

目前的最低工资：10美元

2019年最低工资：11美元

生效日期：2019年1月1日

原因：计划在2020年将最低工资提升至12美元，这是第三步

马萨诸塞州（Massachusetts）

目前的最低工资：11美元

2019年最低工资：12美元

生效日期：2019年1月1日

原因：计划在2023年将最低工资提升至15美元，这是第一步

密歇根州（Michigan）

目前的最低工资：9.25美元

2019年最低工资：9.48美元

生效日期：大约在3月底或4月初

原因：计划在2030年将最低工资调整至12美元，这是第一步

明尼苏达州（Minnesota）

目前的最低工资：大型雇主9.65美元，小雇主7.87美元

2019年最低工资：大型雇主9.86美元，小雇主8.04美元

生效日期：2019年1月1日

原因：生活费调整

密苏里州（Missouri）

目前的最低工资：7.85美元

2019年最低工资：8.60美元

生效日期：2019年1月1日

原因：计划在2023年将最低工资调整至12美元，这是第一步

蒙大拿州（Montana）

目前的最低工资：8.30美元

2019年最低工资：8.50美元

生效日期：2019年1月1日

原因：生活费调整

内华达州（Nevada）

目前的最低工资：8.25美元无福利，7.25美元有福利

2019年最低工资：内华达州劳工委员会将在4月份确定是否根据州法中的公式提高2019年该州的最低工资标准。

生效日期：2019年7月1日

原因：生活费调整

新泽西州（New Jersey）

目前的最低工资：8.60美元

2019年最低工资：8.85美元

生效日期：2019年1月1日

原因：生活费调整

纽约

目前的最低工资：纽约市大型雇主13美元，纽约市小型雇主12美元，长岛和威彻斯特县11美元，其他地方最低10.40美元

2019年最低工资：纽约市大型雇主15美元，纽约市小型雇主13.50美元，长岛和威彻斯特县12美元，其他地方最低11.10美元

生效日期：2018年12月31日

理由：计划在2021年将最低工资提升至15美元，这是第四步

俄亥俄州（Ohio）

目前的最低工资：8.30美元

2019年最低工资：8.55美元

生效日期：2019年1月1日

原因：生活费调整

俄勒冈州（Oregon）

目前的最低工资：波特兰12美元，标准10.75美元，农村地区10.50美元

2019年最低工资：波特兰12.50美元，标准11.25美元，农村地区11美元

生效日期：2019年7月1日

原因：计划在2022年提升最低工资（波特兰至14.75美元，标准13.50美元，农村地区12.50美元），这是第四步

罗德岛（Rhode Island）

目前的最低工资：10.10美元

2019年最低工资：10.50美元

生效日期：2019年1月1日

原因：计划在2019年将最低工资提升至10.50美元，这是最后一步

南达科他州（South Dakota）

目前的最低工资：8.85美元

2019年最低工资：9.10美元

生效日期：2019年1月1日

原因：生活费调整

佛蒙特州（Vermont）

目前的最低工资：10.50美元

2019年最低工资：10.78美元

生效日期：2019年1月1日

原因：生活费调整

华盛顿州（Washington）

目前的最低工资：11.50美元

2019年最低工资：12美元

生效日期：2019年1月1日

原因：计划在2020年将最低工资调整到13.50美元，这是第三步

2018-12-27 18:36 来源：侨报网