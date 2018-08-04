全美28州紧急召回杏仁奶 内含真正牛奶将引发致命过敏

据美国食品和药物管理局(Food and Drug Administration)周四发布一则紧急召回通知，召回产品为半加仑纸盒装的香草微风杏仁奶(Vanilla Almond Breeze almond milk)。

召回原因是食药监局在杏仁奶中发现含有真正的牛奶成分，而产品标签上并未指出牛奶含量，如果被严重乳制品过敏的人食用这一产品，将导致危及生命的过敏反应。目前召回范围涉及28个州约145,254盒该产品。

据美媒报道，FDA称，目前已经有一例因此产品产生的过敏反应报道，该顾客仅为轻微过敏，不需要专门就医治疗。另外，FDA也指出，该产品对无乳制品或牛奶过敏的人是安全的。

美国食品和药物管理局估计，约有145,254盒该产品被运往Alabama, Arizona, Connecticut, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Montana, Mississippi, North Carolina, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia 和 Wisconsin这28个州销售。

受影响的145,254盒产品仅占Hood去年寄出的半加仑装香草微风杏仁奶总量的0.8%。

本次召回特别适用于保质期(used-by date)为2018年9月2日的产品。

FDA称，涉及召回的产品包装上加盖的信息将被打印为以下之一：

USE BY: SEP 02 18 (07:36 – 20:48) H5 L1 51-4109

USE BY: SEP 02 18 (07:36 – 20:48) H5 L2 51-4109

USE BY: SEP 02 18 (07:36 – 20:48) H6 L1 51-4109

USE BY: SEP 02 18 (07:36 – 20:48) H6 L2 51-4109

产品侧面印有的通用产品代码条形码(在营养成分旁边)将显示为41570 05621。

购买该产品的顾客可将其退回购买该商品的商店，以获得全额退款或换货。

客户还可以访问http://www.bluediamond.com来填写在线表格配合召回。

涉及本次召回的Blue Diamond公司将于美东时间周一至周五，上午9点至晚上7点接受顾客电话咨询，可致电1-800-400-1522寻求相关帮助。

侨报网–Aug 04, 2018,11:51