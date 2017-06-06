公路旅行 | 沿着大海，去往美国的最南端

佛罗里达州最适合公路旅行的线路一定是

基拉戈-基韦斯特段

让这条由42座跨海桥梁组成的大海之路

带你穿越如梦如幻的佛罗里达群岛！

将五片区域的湛蓝海景一网打尽…

基拉戈 | Key Largo

基拉戈是佛罗里达群岛链上外形最修长的一座岛。这里一定不能错过的就是约翰彭尼坎普珊瑚礁州立公园（John Pennekamp Coral Reef State Park）！它位于佛罗里达群岛国家海洋保护区（Florida Keys National Marine Sanctuary）之内，是美国首个水下保护区。来这里，和海洋生物们来个亲密接触吧！

伊斯拉摩拉 | Islamorada

伊斯拉摩拉，因人气爆棚的海上垂钓而闻名于世，还被誉为世界垂钓运动之都。这片海域培育了佛罗里达群岛规模最庞大的近海包船船队和浅水区乡游船。当夕阳余晖洒满海面，静静坐在船上，体验一次海上垂钓的乐趣，一切都美的刚刚好！

马拉松 | Marathon

马拉松位于佛罗里达群岛中心地带，其两侧就是基拉戈与基韦斯特。海豚研究中心（Dolphin Research Center）是这里的特色所在，潜入水中，与聪慧的🐬 打个招呼，体验一次完美互动。乘车越过鼎鼎有名的七英里大桥后，下一站便是下群岛。如果你时间充裕，还可以逛逛Pigeon Key小岛。它位于七英里大桥正下方，从马拉松岛西端的游客中心即可乘渡轮上岛，探访这座美丽的小岛。

大松礁岛和下群岛 | Big Pine Key & Lower Keys

从下群岛靠近大松礁岛的巴伊亚翁达大桥（Bahia Honda）上，你可以领略佛罗里达海峡和墨西哥湾的波澜壮阔。巴伊亚翁达州立公园（Bahia Honda State Park）也是你不可错过的打卡之地。公园内的海滩在美国旅游调查中连续多次上榜前十，是下群岛清新美景的绝佳代表。在下群岛和大松礁岛附近，还有美国国家礁鹿保护区（National Key Deer Refuge）。只需搭乘皮艇，便能与身形娇小的礁鹿们来个亲密接触。

基韦斯特 | Key West

基维斯特是跨海高速公路的最南端，陆地在此与海洋交汇。位于美国大陆最南端的这座小岛与古巴之间的距离，其实比离迈阿密还近。基韦斯特是20世纪30年代著名小说家欧内斯特·海明威的故乡，当时海明威从亚热带岛屿郁郁葱葱的环境和多姿多彩的当地居民那里获得了创作灵感，并在此写就了不少最著名的作品，其中就包括《丧钟为谁而鸣》和《贫与富》。

傍晚时分，人群会聚集到基维斯特的马洛里广场（Mallory Square），参加嗨翻天的“日落庆典”，在北美大陆最南端邂逅落日缓缓沉入大海的美景。

来源：gousacn