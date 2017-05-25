共和党版医保法案打击最大的仍是美国穷人

周三，无党派的国会预算办公室(Congressional Budget Office，简称 CBO)说，国会众议院共和党人推出的医保法案如果最终得以实施，那将意味着，到2026 年，原本享受奥巴马医保的民众会有2300万人失去医疗保险。

据有线电视新闻网财经频道(CNN Money)报道，CBO 对众院新医保法案的评价可谓万众瞩目，但它的这个报告显然会催生新一轮的负面标题新闻，并为共和党人推进该饱受争议的法案平添许多障碍。众院在5 月初勉强通过了新医保法案。

CBO 同时发现，共和党人的医保法案会比实施奥氏医保法省钱——具体地说，可减少1190 亿美元赤字。

共和党人曾经发誓要废除和取代奥氏医保，但他们一直出师不利。他们急需在医保立法上有所建树。在CBO 对该法案进行最后分析之前，众院共和党人以打赌的心态进行了表决。CBO 的新报告显然对参议院共和党人具有重要的借鉴作用。参院共和党人正在研议参院版的医保法案。

从CBO 的报告中， 人们也能对众院共和党人推出的医保法案——《美国健保法案》(American Health Care Act)——将如何改变美国的医保市场而得窥一斑。

共和党人的医保法案不但会终结扩大联邦医疗补助(Medicaid) 计划，而且同时会对联邦医疗补助计划进行彻底整改。共和党人的医保法案如获通过，奥氏医保法中强制规定所有美国人都需购买医保的政策将被废除，而员工超过50 人的公司必须为雇员买医保的政策也将寿终正寝。共和党人的新医保法案还将取消奥氏医保法对富人、保险业者等的课税，授权保险公司对老年投保者收取较高的保费。

CBO 已经就共和党医保法案的前几个版本发表了两份报告，但议员们一直在对法案的内容进行改动，直到确保它能得到足以通过的票数。最终获得通过的该法案将允许各州免除两项奥氏医保法中对带病投保者的关键性保护条款。那些带病者如果保单已经过期而要续保，共和党版的新医保法案允许保险公司对这些带病投保者收取较高的保费。保险公司也可向病人提供保费较低的保单，但投保人将不再享有许多医疗福利。议员们还会拨更多的钱给一个“维稳基金” (stability fund)，旨在帮助各州补贴某些花费较高的投保人。

CBO 认为，共和党人在最后阶段所定下的修正版医保法案会把医保市场一分为三。在这3 个板块中，投保人所获得的保险覆盖范围和保费将有很大差异。

在投保人中，约有1/6 所在的州会对其医保管理条例做出重大修改。这些州会大幅降低年轻人和健康者的保费，但会让许多有病的人无法支付保费，因为他们的医保费用会节节上升。

有1/3 的投保人所在的州会对医保法案条款做出“温和修改”。这些州投保人的平均保费会在2026 年低于奥氏医保所规定的保费，但保费下降的主要原因是保单中提供的福利减少。简言之，这些州的变化是：年轻人的保费将显著大幅减少，但老年投保人的保单福利将“严重缩水”。另外剩下的一半保民所居住的州将保留奥氏医保政策。这些州的投保人的保费减幅甚微，但保费会因年龄而有重大差别。

以下是CBO 这份新报告中最重要的几个发现。

一、废掉奥氏医保 有医保者会减少两千多万

众议院共和党人最近对其医保法案做了修改，使得废除奥氏医保法所造成的冲击略为减轻。

根据众议院共和党人最新版本的医保法案，到2026 年不再有医保的非老年美国人将达5100 万， 而实行奥氏医保法的这类人预计为2800 万。这将逆转奥氏医保法开始实施及扩大联邦医疗补助计划在2014 年生效后所取得的主要收益。

受共和党版医保法案打击最大的仍然是美国的穷人。到2026 年， 符合联邦医疗补助计划的人会减少约1400 万之多，这与CBO 最初的评估数字完全相同。

保险覆盖下降是批评者对共和党医保法案的主要诟病之一。CBO 对共和党医保法案最初版本所给出的分析数据引起了民主党人、奥氏医保支持者和各议员所在选区选民潮水般的批评。

议员们有义务反对那些会剥夺如此众多美国人医保福利的法案。他们在深度削减医疗补助上的分歧更大。让该问题变得更为复杂的是特朗普曾经做出的允诺——即共和党人的法案会为每个人提供医保。

二、年轻力壮者平均保费会减少

共和党版医保法案会对保费有多大影响，极大地取决于保民所居住的地方。

在那些不要求放弃奥氏医保权益的州中，保民的保费平均会比奥氏医保所规定的减少约4%，后者主要是因为奥氏医保规定年轻健康者也必须购买医保。共和党的医保法案允许保险公司对50多岁和刚迈入60 岁的人收取比年轻人高的保费。该条款引起了美国退休者协会(American Association of Retired Persons，简称AARP)的愤怒，并让许多议员感到担忧。

在那些选择对奥氏医保法规做出温和调整的州中，投保者的保费会平均减少20%，但这主要是因为保险公司的保单福利缩水。然而， 实际需要支付的保费会因为各州要求保险公司必须提供的医保福利而出现重大差异。在这些州内，年轻投保人将享受到保费大幅降低。

在那些选择完全抛弃奥氏医保法的州内，保费会因为个体投保者的健康状态及保单所提供的福利而出现重大差异。有病者将面临“高得吓人的保费”，即使这些人能够得到各州政府提供的补助。CBO 没有计算这些州的平均保费变化。

投保者究竟需要支付多高的保费，将极大地取决于保民的收入。奥氏医保法和共和党版医保法案都为保民提供可退还的税款抵免(refundable tax credits)， 其目的是帮助保民支付保费。但与共和党人的医保政策相比，奥氏医保法中税款抵免对低收入保民的优惠大得多。

CBO 发现，对那些收入为2 万6500 美元的人来说，到2026年， 按照奥氏医保法，各年龄组保民所支付的保费都低于那些根据共和党医保法案、但不放弃奥氏医保规定或仅做温和调整的州的保费。

但是，需要指出一个例外： 在那些对奥氏医保做温和修改的州，21 岁的保民需付的平均保费为1250 美元，而按照奥氏医保法，他们需要付1700 美元。在那些不放弃奥氏医保的州，该年龄的保民需付的保费为1750 美元。对收入为6 万8200 美元的保民来说，共和党版的医保法案会让他们在各种情况下都大幅省钱，年轻保民的省钱额要比老年保民多得多。

众议院议长瑞安(Paul Ryan) 发表声明说：“我们正在实施一项救援使命，目的是降低保费，确保家庭有能力支付医保。”

他还说：“CBO 这个报告再次证实，《美国健保法案》完成了我们的使命：降低保费及减少赤字。这是我们在遵守废除和取代奥氏医保诺言方面向前迈出的又一步。”

三、维持基本医疗福利需多付钱

然而，降低保费并不意味着美国人的医保费用会下降。相反，许多人将为奥氏医保法中被视作基本医疗福利的项目付较高的保费。

奥氏医保法要求保险公司的保单覆盖10 项关键医疗服务，包括：孕产妇保险、精神疾病保险、物质滥用保险及处方药保险。但是，共和党版医保法案允许各州放弃奥氏医保法的这些强制性规定，代之以各州自己规定的保险福利。CBO 的报告指出，在那些选择放弃奥氏医保规定的州，投保者会看到某些医疗福利所需的自负额大幅增加， 这会迫使他们只好选择不在保单中购买相关福利。

CBO 指出，那些需要孕产妇医保、精神疾病医保和物资滥用医保的保民会发现，他们如果在保单中加入这些福利，他们的保费会增加“数千美元”之多。同样地，各州为了节省开支，它们可能不再要求保险公司提供康复和儿科牙齿保健福利。

这些州的保民还可能失去奥氏医保提供的某些重要财政保护。奥氏医保法对投保者每年的自负额设立了上限，并禁止保险公司对保险覆盖的金额设限。但是，这些保护措施仅适用于基本医疗福利。因此， 在那些选择放弃奥氏医保的州，非基本医保福利的费用将上不封顶。

四、新版医保法案减赤金额缩水

CBO 注意到，共和党新医保法案会在10 年中把联邦政府的赤字减少1190 亿美元。而早先版本的医保法案所要减少的赤字为1500 亿美元。造成这一差别的原因是议员们在提供各州的维稳基金中挹注了更多的钱，目的是帮助各州应付开支昂贵的投保人。

这个减赤额度可让共和党人略松一口气。按照两党达成的预算和解(budgetreconciliation) —— 即参议院可以51 票的简单多数通过法案——共和党人提出的法案必须在未来10 年中完成节省20 亿美元的目标。如果没有达到，众议院将不得不再次对新的法案进行表决。