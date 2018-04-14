共和党议案拿食物券开刀

周四，共和党推出重要提案，向惠及4200万美国人的食物券制度开刀，对申请这项福利的人提出严格的工作要求。这是该党改革联邦福利制度的一项重要举措。

据《华盛顿邮报》报道，该计划是2018年农场法案的一部分。该提案要求，大多数18至59岁的受助人将需要参加每周20小时的兼职或职业培训。该计划每年预算10亿元，用于资助培训计划的扩展。

国会预算办公室初步预计，这些要求将在未来10年内减少多达100万领取食物券的人。

众议院议长保罗·瑞安（Paul D. Ryan）和特朗普曾一再强调要提高对领取福利穷人的工作要求。本周二，特朗普还签署行政令，要求联邦各机构对福利工作规则进行审查。进一步迫使领食物券、医疗补助和住房补贴的穷人参加工作，否则他们将失去福利。

在周四的新闻发布会上，众议院农业委员会主席、共和党人康納威（K. Michael Conaway）为该提案辩护称，这是一项切实的计划，旨在帮助那些真有需要的人，同时帮助他们走上自给自足之路。

“我们认为打破贫困循环是今后唯一的出路，”他说。

据报道，这项新提案包括两个部分：第一部分是对食物券领取人提出新的、统一的工作要求；第二，将大力扩展各州职业培训计划，令那些找不到工作的福利领取人能够参加培训。

根据现行法律，年龄在18至59岁的孕妇、残疾人或其他得到豁免的受助人可不必参加工作，其他人则须至少从事兼职工作或应要求就职。

而对失业无子的健康成年人则有更高的要求，如果他们在3个月之内找不到工作，他们将失去福利。

农业部估计，2017年，约有2900万失业无子、领取食物券的穷人。

共和党长期以来一直抱怨说，目前的规定很难执行，尤其是对有孩子的成年人。该农业法案将对所有18至59岁、四肢健全的成年人建立一个统一的标准，要求他们在领取福利1个月之内，至少参加一份兼职工作。共和党人说，此规定将影响多达700万名成年人。

此外，该提案还规定拨款给各州教育和培训计划，要求为每个有资格的食物券领取人提供工作培训，这将大大增加现有的参加培训人数。得到豁免者包括孕妇、残障人士及6岁以下幼童的父母。

该提案不包括特朗普2018年预算案中提出的方案，即取消以现金形式支付食物券、而用“100%美国出产的食物”取而代之，也没有提及将对食物券领取人进行毒品测试。该提案的支持者称，这对很多低收入贫困家庭是大好消息，因为目前的食物券福利并不足以支付家庭用餐的全部费用，平均每月只有125.8美元，因此家庭有收入尤为重要。

美国企业研究所贫困研究学者罗伯特·杜尔（Robert Doar）说：“我认为若向大多数美国人解释，这个提案的目的是帮助人们自给自足找到工作，而不会继续贫困时，大多数人都会同意这是正确的做法。”

反对人士则称，虽然帮助穷人找工作脱贫是很好的想法，但强制他们参加求职培训、却又没有提供足够资金，很有可能让该计划流产。

据左倾的优先预算和政策中心周四发布的一份分析报告估计，全国性就业和培训计划全面开展约需要150亿美元的联邦拨款，

“这想法很好，”国家技能联盟（National Skills Coalition）的联邦政策主管克米特·卡勒巴（Kermit Kaleba）说。“有很多证据表明，高质量的就业和培训计划可以帮助那些基础技能相对较低的人从最低工资岗位走出，而找到能养家糊口的职业。但挑战在于，这些项目运行起来并不便宜。根据我们迄今为止打听到的情况，我们的担忧是，共和党还没有明确是否能为之提供足够的拨款。”

这项有关食物券的提案以及整个农场法案将在众议院面临民主党人的挑战。明尼苏达州民主党国会议员柯林·彼得森（Collin Peterson）周四在一份声明中猛烈抨击了这个食物券提案，称它只是“把人们从食物券计划中踢出去、给不得力、烧钱的大型国家官僚机构提供资金的手段”。

该议案将于4月18日在众院农业委员会进行初步讨论。

2018-04-13 23:33 来源：侨报