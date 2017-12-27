关于美国中餐馆 你不知道的7个事实

中餐在美国到底有多受欢迎？ 在美国任何一个有些规模的城市里， 初来乍到的人至少也能找到一家中餐馆。来自华裔餐馆协会（ Asian American Restaurant Association）的数据显示，在美国， 中餐馆的数量是麦当劳门店的3倍。

据Snope网站报道，如今，不论你想吃什么， 都能够通过送餐服务送达你的门口，而来自Eater. com的报告显示，甚至是在这个令人难以置信的新时代， 美国人最常点的食物中，中餐依然傲居第二。

对于这一如苹果派一样地道的饮食，我们需要知道以下这7个事实：

1. 中餐馆每年什么时候最忙？

如果你的答案是圣诞节，那么你是正确的。 形成这一事实的原因是很久以前，在圣诞节那天， 开门营业的餐馆中大部分都是中餐馆。不过，尽管如今， 想要下馆子的人们在圣诞节那天有了更多选择， 但对于许多美国家庭来说，节日那天到中餐馆吃饭已成为一种传统， 你可以从每年12月24日到31日间谷歌（Google） 上有关“中餐”的搜索结果中窥见一斑。

犹太裔美国人，尤其是那些生活在纽约的人， 在这一趋势上尤为领先。2014年12月《大西洋周刊》（ Atlantic）上刊登的一篇文章中说到， 美国人圣诞节青睐中餐的另一个原因是， 犹太人和华人是当时最大的两个非基督徒移民团体，而中餐中， 除了奶制品外，很多都可以用来替代洁食。

2. 美国为何有如此多的中餐馆？

1882年《排华法案》（Chinese Exclusion Act）颁布后， 其中一个意想不到的结果就是有大批中餐馆老板涌入美国。 尽管对中国劳工实行了10年的移民禁令，但法律规定， 一些人可以“商人身份”进入美国，并且法律还支持其亲属入境。 据上海纽约大学历史学家瑟•李（Heather R. Lee） 称，1915年，当餐馆老板被给予这种特殊身份之后， 美国的中餐馆数量激增。

李表示，中餐馆的年销售额在1920至1930年间翻了一番。“ 炒杂碎”店（“chop-suey palaces”） 超越洗衣店，成为中国劳工的主要雇主。到1943年《排华法案》 被取缔时，中餐不仅已被美国接受， 还逐渐成为了这个国家最受喜爱的饮食。

3. 第一家中餐馆开在何处？

1849年，第一家中餐馆—广东餐馆（Canton Restaurant）在旧金山开业。 研究亚洲文化的教授刘海明表示，1848年至1849年 “ 淘金热”时期，涌入北加州的几千名移民中就有华人， 其中大部分来自中国广东，他们也成为了旧金山最早的企业家。 广东餐馆并不是当年唯一一家在旧金山开业的中餐馆， 但无疑是最大的一家，那里一次可容纳300人用餐。

4. 历史最悠久的中餐馆已有多大年岁？

位于蒙大拿州比尤特县（Butte）的北京面馆（Pekin Noodle Parlor）2011年迎来了100岁的生日。 这家店如今依然供应从牛排到“炒杂碎” 等自1911年开业时就有的各类食物。 传说这家餐馆除了提供食物之外，还曾是妓院和鸦片馆。 尽管这座大楼位于之前的一个红灯区附近，并且曾内设酒吧， 但事实并非如传言那样。 这家店的其中一个特点就是内设的17个包厢， 而这种设置更加剧了那些谣言的传播。

5.“炒杂碎”真是在美国发明的吗？

并非如此。 尽管传言都说这道菜是由一位华裔厨师突发奇想用肉汤与吃剩的食物 混合而成，但如今研究食物的学者们认为， 这道菜要么是中国菜肴的美国做法， 或者至少也是受中国菜的启发而来。

6. 签语饼起源于中国吗？

据《纽约时报》（The New York Times）报道， 每年有30亿个签语饼（fortune cookies） 被制作出来，这些饼干的产地主要是美国， 然后通过当地的中餐馆被销往除了中国以外的各个地方。 目前能够查到的最新研究显示， 签语饼的起源地既不是中国也不是美国，而是日本。

最早有关签语饼的记载出现在日本1878年出版的一本书中， 书中的插图展示了一名正在烤制薄饼的学徒，那副插图的注释就是“ tsujiura senbei”，翻译过来就是签语饼（ fortune crackers）。

7. 中餐外卖盒的起源是哪里？

由威尔科克斯（Frederick Weeks Wilcox） 在1894年注册的“纸桶”是由一整张纸折叠而成的置物盒， 盒子上还有一根绳子作为提手。威尔科克斯把“纸桶” 看作是牡蛎桶的改进版，而在那个时代，牡蛎桶都是用木头制成的， 被用来盛装牡蛎。

作为首批提供外卖服务的餐馆，中餐馆选择纸桶来盛装外卖食品， 这种做法在20世纪中期十分常见。之后， 人们给纸桶内加入了塑料涂层， 又于1970年首次在纸桶两侧印上了人们熟知的中国宝塔图案。 而根据美国外卖盒生产商 Fold-Pak的说法， 中国从未生产或使用过这种纸桶。

2017-12-27 00:31 来源: 侨报网