关税来袭！这些商品开始涨价，中美两国消费者感受明显~

随着美中贸易战的进行，美中两国消费者都开始感受到贸易战对生活带来的影响了——一系列消费品开始进入涨价渠道了！

美国：除可乐、惠尔康外，尿布也要涨价了

上海华尔街见闻报道，宝洁7月31日宣布，已全线提高公司旗下部分知名品牌的产品售价。

宝洁表示，已将北美市场的帮宝适(Pampers)产品提价4%， Bounty、Charmin、Puffs这三大纸巾品牌的售价将平均上调5%。公司预计，这一提价举措将在下半年到明年初体现出效果。

不仅如此，宝洁还考虑是否对美国以外的市场及其他品牌的产品进行提价，范围可能扩大至剃须膏、牙膏等。

报道称，宝洁调整价格的原因，是因为持续出现收入增长乏力，加上贸易战导致进口纸浆等原材料成本攀升，同时货运成本和能源支出骤增。

此次提价代表宝洁作出了战略调整。此前，为应对激烈的竞争、需求疲软并争夺市场份额，宝洁多年来都在降价或者提供大幅折扣。

更重要的是，作为行业领头羊，宝洁涨价往往会推动整个行业价格走高。这样一来，企业的涨价行为将转嫁给消费者。

宝洁首席执行官David Taylor表示，消费者需要忍受一些成本增加带给他们的影响，“这个行业必须想办法弥补投入成本的攀升。”

宝洁公司财务总监Jon Moeller承认，价格上涨确实会带来不确定性，可能会打击市场需求和销量，影响程度取决于其他公司在定价方面的表现。他还预计，贸易关税和地缘政治紧张，以及竞争、成本和货币汇率压力或在未来一年继续影响公司业绩。

从某种角度来说，宝洁是在对赌美国经济将保持增长态势，押注市场有能力消化日用消费品的涨价。所幸，美国商务部周二公布的数据显示，美国消费者6月的家庭收入和消费开支仍在稳步增长，二季度GDP增速甚至显著加快至年化4.1%。

一位妈妈正在选购纸尿裤。(图片来源：华尔街日报中文网官方微博)

宝洁提价只是实体产业应对贸易战的最新案例，此前已经有其他日用品巨头涨价。大量使用铝来制造可乐罐的可口可乐之前宣布涨价，家电制造商惠而浦不久前也拿出了同样的措施。

另据上海观察者网报道，今年3月，特朗普政府对钢铁和铝分别征收25%和10%进口关税。到目前为止，美国钢铝价格已分别攀升33%和11%。本月美国再对一系列中国进口商品加征关税，这增加了使用上述零件组装产品的美国公司成本上升。

“我们不得不更频繁地进入原材料市场，并更加积极涨价。”房车制造商沃伦贝格工业公司的首席执行官麦可·霍普说，为压缩成本，公司还对其生产的房车内容进行改造。另一家生产休闲驾驶工具的北极星工业公司也表示，正考虑上调其摩托车、雪地摩托车和其他娱乐车价格，以支付1500万至4000万美元钢铁、铝及其其他配件的关税支出。同时，公司还受到来自其他国家对美国报复性关税的阻力，包括其运往欧洲的印度品牌摩托车。

中国消费者也受影响 宝马、奔驰纷纷涨价

路透社称，德国汽车制造商宝马称，提高两款在美国生产出口到中国的跨界SUV的价格，全新售价已于7月30日正式生效。

此前，宝马发声明表示：“这是两款最受欢迎且利润相对较高的SUV车型X5和X6，建议零售价将提高4%至7%。”这意味着价格将上涨3万元(人民币，下同)到8万元不等。

其中，宝马X5的涨幅较低，入门版车型X5 xDrive28i从69.99万元上调至72.99万元，上涨了3万元，涨幅为4.29%；入门版车型X6 xDrive28i从77.39万元涨至82.99万元，涨了5.6万元，涨幅达7.24%；而X6 xDrive35i尊享更是上涨了8万元至112.99万元，增幅7.62%，成为此次涨价最多的车型。

7月初宝马就曾表示，由于无法“完全消化”中国对美新一轮进口商品25%的关税上调，计划对如今在斯帕坦堡工厂生产的车型，也就是X系列进口车型进行价格上调。

各种税的公示

另外， 奔驰官网也更新了GLE和GLS的官方指导价，其中GLE最高涨幅12.3万，GLS最高涨幅13.5万。

据悉，宝马X5、奔驰GLE和GLS、英菲尼迪QX60等热销进口车型目前均在美国工厂生产，随后进口至中国。中国进口的来自美国制造的整车中，德系车所占比重是最高的。主要产品包括奔驰的GLS、GLE/Coupe，宝马的X4、X5、X6、X7等。

各种税的税率及税率增幅

另外，从进口量来说，宝马可能是最大的“受害者”。宝马位列去年在华进口车品牌销量第一的位置，进口量为187393辆，占据在华总销量的20%，而其进口量中又有超过一半都在斯帕坦堡工厂生产。

侨报网–Aug 01, 2018,14:07