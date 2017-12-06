内容付费时代来了 中美都不可抵挡

随着文学、漫画、影视、游戏及其他衍生品的泛娱乐内容生态兴起，内容付费便越来越普及，很多视频网站、阅读平台做出了包月、包年的付费模式，广告软文、文章打赏、付费问答更是掀起了一轮新风潮。

11月29日，第五届中国网络视听大会在成都开幕。当日下午，中国网络视听节目服务协会发布《2017中国网络视听发展研究报告》。

内容付费成风潮

报告显示，截至今年6月，中国网络视频用户规模达5.65亿，占网民总数的75.2%，保持网络娱乐类应用首位。同时，国视频网站付费会员总数已超过1.7亿人，2017年网络视频用户的付费比例继续增长，有超过四成的用户曾为视频付费，付费意识已经养成。

中国网络视听节目服务协会常务副秘书长周结表示，随着网络视听产业用户规模、使用率的提升，网络自制内容全面进入精品化时代，网络视频消费移动化趋势日益显著。同时，用户视频付费意识已经养成，且用户对网络视频内容的需求趋向细分化。而监管政策的完善与加强让“线上线下统一标准”，网络视听行业更加规范化。在此基础上，网络视听节目数量稳定上升，且进入了“精品化”发展阶段，“网络剧、网络电影及网络综艺都从粗放的数量增长变为追求精品的质量增长。”

报告指出，随着近年来网络视频内容质量的提升，各大网站利用优质内容资源吸引用户付费的方式取得一定成效。2017年国内网络视频用户的付费比例继续增长，42.9%的用户曾为视频付费，用户付费意识已经养成。即使在未付费群体中，也有25.5%的用户表示“如果有特别想看的内容，不介意付费”，另有5.2%的用户称其在未来一年内会进行付费。

其实，付费时代的到来绝非空穴来风，而是满足了“天时地利人和”。过去的“免费模式”难以支撑内容生产者的生存，支付手段的成熟、用户付费习惯的日渐成型以及多年对盗版的打击，都让人们越来越清晰地看到付费模式带来的不是蝇头小利，而是对于整个产业链的净化，对优质内容的最好支持。

中美视频付费对比

内容付费时代来临，在互联网浪潮下，中美都在做出自己的努力。

在中国刚刚开局的付费模式，在美国已经发展了相当长的一段时间。

据腾讯科技报道，以视频网站Netflix为例，会员收费为8.99美元/每月，同时还有11.99美元的高价服务，准许用户最多同时使用4台设备收看视频。

而在如何吸引付费用户上，不管是中国公司还是美国公司都需要在内容质量和内容速度上下工夫。

在质量上，中美合作就是一项收费视频服务的创举。腾讯视频利用与HBO合作的独家内容吸引着用户，让美剧迷们过足了片瘾。

在速度上，美国一部院线大片通常需要大半年的时间才能在流媒体上播放。但在去年9月，Netflix宣布将和哈维·韦恩斯坦以及IMAX公司合作共推《卧虎藏龙2：青冥宝剑》，于2015年8月28日在Netflix网站和指定的Imax影院同步上映。消息传出后，近年来一直在电影发行的生态链上逐级下滑的传统院线立刻做出了回应：包括AMC在内的顶级院线纷纷表示，将联合抵制此片在美国上映。

天下没有免费的午餐

当然，时至今日，还是有人认为内容付费很扯。首先它就很不“互联网”，在互联网世界，那都是freestyle。

但自称“兜售知识的臭奸商”——罗辑思维的创始人罗振宇为内容付费正了名。他在一次演讲中说，工业时代，人类的知识交付分成教育、出版、传媒三个行业来进行。移动互联网时代，这三个行业的边界开始模糊，一个叫“知识服务”的新行业正在诞生。这也许就是他为“内容付费”找到的理论依靠。

内容付费时代来势汹涌，原本在互联网世界没什么成本的“自由冲浪”俨然在被“成本”取代。是啊，天下本就没有免费的午餐。

侨报网综合–Dec 01, 2017,23:48