减税讨论埋下定时炸弹？一图看懂美国债务水平的严重程度

华尔街见闻曾提到，就在特朗普签署法案延长债务上限至12月8日的当天，美国债务总规模暴增3180亿美元，突破了20万亿美元的“心理关口”。

截止目前，美国联邦政府共发行了20.17万亿美元的公共债务，不仅是全球规模最多，也比欧盟所有成员国经济加在一起的体量还大。

但HowMuch.net网站参考美国财政部数据制作了一张图表，其中绿色代表国家债务占GDP比重较低，深红色代表国家债务占GDP比重最大，甚至超过了经济体量本身。

从上图可知，按国家债务绝对水平来说，美国和日本位列全球头两名，债务总规模分别为20.17万亿美元和11.59万亿美元。德国和巴西等国债务相对较少，分别为2.45万亿和1.45万亿美元。

若考察债务占GDP比重这个衡量一国财政健康的关键指标，可知日本的状况在全球最差，债务占GDP比重高达245%。希腊、意大利、葡萄牙、西班牙等南欧国家也分列最差榜单的前六名。

相比之下，美国债务占GDP比重为77%，与英国、德国、法国和印度的比例类似，甚至还好于债务占GDP比重高达98%的法国。

但包括国会预算办公室在内的机构和智库都警告称，若特朗普政府不能实行史无前例的支出削减和增加税收等政策，到2047年，美国债务占GDP的比重会飙升至150%。

华尔街见闻曾提到，正当美国税改方案出炉在即，20%的企业最高税率似乎尘埃落定时，特朗普仍在坚持15%的“梦想税率”不动摇，以期履行竞选承诺。

但智库税收政策中心（Tax Policy Center）的数据显示，特朗普竞选时的税改承诺，将在未来十年增加7.2万亿美元的净债务。9月初还传来消息称，特朗普正与国会参议院民主党领袖合作，以便永久废除债务上限措施。

有分析警告称，如果美国维持财政赤字“滚雪球”的现状，不啻于将庞大的风险隐患踢给了子孙后代解决。但正在讨论大规模减税措施的白宫，似乎危机意识还不紧迫。

来源：侨报网