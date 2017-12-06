刘亦菲被选定为迪士尼真人版 “花木兰”

近千位演员中脱颖而出 必备武术英文明星素养

在经历了为期一年的搜寻之后，迪士尼真人版电影《花木兰》终于敲定花木兰人选。刘亦菲在近1000位试镜演员中被选中，将在片中变身替父从军的女英雄。

迪士尼官方推特确认

迪士尼官方发布消息称：今天是伟大的一天，因为我们刚刚确认谁来扮演木兰，她就是中国女演员刘亦菲，棒极了！

据外媒报道，《花木兰》的选角导演团队为了寻找适合该角色的演员遍访五大洲，试镜了近千位演员。对于这个角色的要求包括要有可靠的武术技能，要会说英文，最重要的是要具备明星素养。