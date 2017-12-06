刘亦菲被选定为迪士尼真人版 “花木兰”

近千位演员中脱颖而出 必备武术英文明星素养
在经历了为期一年的搜寻之后，迪士尼真人版电影《花木兰》终于敲定花木兰人选。刘亦菲在近1000位试镜演员中被选中，将在片中变身替父从军的女英雄。
迪士尼官方推特确认
迪士尼官方发布消息称：今天是伟大的一天，因为我们刚刚确认谁来扮演木兰，她就是中国女演员刘亦菲，棒极了！
据外媒报道，《花木兰》的选角导演团队为了寻找适合该角色的演员遍访五大洲，试镜了近千位演员。对于这个角色的要求包括要有可靠的武术技能，要会说英文，最重要的是要具备明星素养。
1998年上映的动画电影《花木兰》
1987年8月25日刘亦菲出生在湖北省武汉市，处女座，幼儿园和小学是在武汉就读，1998年前后赴美，纽约皇后区成长的她能说一口流利的英文。2002年刘亦菲回国参演电视剧《金粉世家》，后通过2002年《天龙八部》、2004年《神雕侠侣》等电视剧走红。
刘亦菲身高170厘米，有不错的舞蹈功底，她曾出演过成龙电影《功夫之王》(2008)和尼古拉斯凯奇主演的《白幽灵传奇之绝命逃亡》两部英语动作片。
今年11月10日公映的《烽火芳菲》中刘亦菲同样和美国男演员埃米尔·赫斯基上演对手戏，今年12月29日她主演的《二代妖精》也将要在国内上映。
刘亦菲曾在《功夫之王》中扮演金燕子
考虑到文化准确性，迪士尼一直致力于寻找一位华裔女性来担纲这一角色。早在1998年的迪士尼动画版《花木兰》中，为花木兰配音的演员是华裔女星温明娜。
《花木兰》以五世纪中国为背景，讲述了一位年迈的战士的女儿女扮男装替父从军并成长为一位女英雄的故事。该片以经锁定《鲸骑士》《北方风云》《麦克法兰》的女导演妮基·卡罗担纲执导，安乐影业总裁江志强担任执行制作人。
消息发布后，粉丝已开始P图
真人版《花木兰》早前曾定档2018年11月2日，由于选角等原因筹备时间变长，预计将在2019年与观众见面。此前的动画电影《花木兰》曾经在全球收获3.04亿美元票房，并获得金球奖和奥斯卡提名。
Mtime时光网 –Nov 30, 2017,18:437