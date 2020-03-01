力破谣言 波士顿市长到华埠中餐馆就餐：我们对仇恨受够了

18日中午，波士顿市长马丁·沃尔什到华埠一家广式中餐馆就餐，抵制谣言，支持华埠的商业发展。

沃尔什光顾的翠苑海鲜酒楼在华埠经营已有10年了。老板说，这是第一次遇到这么大的冲击。

在市长到访期间，这间餐馆约有一半的上座率。

波士顿市长马丁·沃尔什到华埠一家广式中餐馆就餐。（图片来源：美国中文网）

和许多中餐馆一样，在最近两周，这家中餐馆的客流量已减少了一半，服务员的收入也有所减少。但老板Peter Cao并没有因此缩短营业时间，也没有解雇员工或减薪。

Peter Cao说，他们还会遵照波士顿的卫生管理条例，把清洁做好，同时也会继续保持好的服务质量和菜品，来应对疫情期间生意惨淡的情况。

波士顿市长马丁·沃尔什到华埠一家广式中餐馆就餐。（图片来源：美国中文网）

沃尔什强调民众不要因新型冠状病毒疫情而对华人和华裔社区有歧视行为。

“对于在社交媒体上，有些人发表对华埠或华人有种族歧视的言论，我要求你们停止，这是不正确的，并不是说华人就会携带有这个病毒，所有的这些都是不真实的，所以大家不要这么做，我们对这些仇恨疑惑已受够了。”他说。

午餐后，沃尔什一行又走访了多家华埠的小商铺。沃尔什还自掏腰包购买点心，支持老板生意。

午餐后，沃尔什一行又走访了多家华埠的小商铺。（图片来源：美国中文网）

沃尔什自掏腰包购买点心，支持老板生意。（图片来源：美国中文网）

华人生意遭毁灭性打击 卫生官员说不需要担心区中餐馆

《侨报》此前报道，如果形容中美贸易战是一场暴风雪的话，那么春节以来的新冠病毒疫情对南加华人的生意来说就是雪上加霜。很多华人商家都受到这场疫情的严重影响，洛杉矶已有两家中餐馆因此而关门倒闭。

“美侨联”主席马树荣反映，新冠病毒的影响让南加州华人餐饮业受到重创，天普市和蒙特利公园市已经有两家华人餐馆先后倒闭，原因是客人太少，餐馆的生意入不敷出。洛杉矶中国城很多中餐馆的生意也一落千丈。“几天前我去一家中餐馆，发现只有我一个人坐在那里吃饭，着实吓了我一跳，中餐馆的生意已经惨到这种地步了吗？”

近日，国立卫生研究院国家过敏和传染病研究所所长安东尼·福奇博士（Anthony Fauci）说，在新冠疫情暴发之际，人们不需要担心购买中国产品、去中餐馆用餐，也不需要避开中国人。

福奇17日对《今日美国》（USA Today）记者表示：“无论何时，如果人们有被病毒感染的风险，他们都有不同程度的恐惧。有些恐惧可以理解，有些则有点过度。”