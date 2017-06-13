勇士夺冠，不仅是球技过人，还因背后一大波黑科技相助！

金州勇士队以季后赛16胜1负的战绩拿下了今年的总冠军！作为勇士队每一场比赛都看的小迷妹，小探激动得热泪盈眶！各种吹萌神、阿汤、KD的话就不说了，小探想来聊聊帮助勇士队近几年来快速崛起的另一大原因——科技。

有人说，勇士队不仅仅是一支篮球队，更像是一个结合了体育和科技的企业。 值得一提的是，勇士在去年还获得了斯坦福商学院颁发的安可奖（The Entrepreneurial Company of the Year Award），这可是职业体育历史上第一次有运动队获得这个奖项啊。一般拿奖的都是阿里巴巴、特斯拉、苹果、谷歌之类的地地道道的科技公司！

来看看勇士队的“科技基因”都体现在哪儿吧！

利用高科技产品高效训练

1.用数据说话

勇士队的转型是2010年，硅谷风险资本家拉科布花了4.5亿美元购买了这支球队开始的。

当时勇士开始使用SportVU的产品，这是个悬挂在训练场房顶上的六个相机的运动跟踪系统。有了它，勇士的球员们可以看到并分析每一次运球、传球、速度、和队友之间的距离以及在这场比赛中跑了多少英里。比如，库里每场比赛平均上场时间为34分钟，跑的距离是2.4英里。

现在，NBA所有的球队都在使用SportVU，每个球队都有能根据数据提供战略意见的人。勇士在头两年使用SportVU的时候，获胜场数还不到一半。但随着团队学会如何使用数据，勇士的获胜率就开始攀升。2013年胜率为57%，2014年为62%。15年常规赛达到82%的胜率，16年的常规赛则高达88%，73胜更是超过了95-96赛季乔丹率领的公牛队的72胜10负的历史记录啊。

Dean Oliver写过一本关于篮球分析的书，他评价说：勇士花了一段时间进行入门的战略赌博，然后取得了非常好的成效。

2. 监控球员身体、大脑状况

勇士球员“无私”的打球风格一直被人称赞。库里和汤普森都是得分小能手，但整个团队传球的数量非常多，以至于格林总是开玩笑说自己要拿“三双”。

许多人都说背后的原因是勇士使用了分析、视频和其他技术工具。ESPN高级NBA作家，Marc Spears，说：“在某种形式中，许多球队都因使用技术变得累赘、沉重，而勇士却因技术取得了巨大成功。”

在运动中，很小的动作都可以显示出球员的疲劳感和潜在受伤风险。勇士把这点看得和每个球员的命中率一样重要。

为了收集这些数据，勇士球员会穿上Catapult Sports的小型监控器，追踪加速度、变向、心率、膝盖脚踝的压力等指标。这些指标可以帮助教练在场上调整球员上场和休息的时间，也能帮助球员在训练时知道自己该休息多久。汤普森说：“在以前，我们只能说‘他呼吸得很急促，可能需要休息’，但现在，教练是可以通过数据看到你是否需要休息一天，还是需要更加努力。”

勇士的老板拉科布表示，这些信息不仅能让球队打出更好的成绩，还能帮助合理管理球员的工作量，减少伤病。

重视队员的身体状况很重要，但专业的勇士了解重视队员的大脑是同样重要的。勇士的球员会使用由芬兰的Omegawave制造的电极，测量每个队员大脑的活动。这些数据对于确定精神和身体疲劳状况非常重要，因为很多时候球员靠自己的感觉很难识别。比如你某天不想去健身房，以为自己身体非常疲劳，而实际上是因为犯懒，利用数据可以知道自己的精神和身体状况其实都是良好的，你就能知道自己要更加努力了。

3. 用Athos压力衣

Athos运动服由上衣、裤子、塑料核心组成，采用时尚而高科技的压缩设计，可在装备中进行传感器布置。上衣有16个传感器，负责测心率、呼吸、主要肌肉群。裤子有12个传感器，负责6个肌肉群。塑料核心能读取传感器所有数据，并传输到手机app中。球员可以看到运动期间哪些肌肉群被激活、效果如何等等。

Athos还可以提供医疗方面的援助。有许多球员会因为公众形象和事业发展，而不愿意充分透露身体症状和状况，以至于错过了最佳治疗时间。Athos的技术能知道任何主要肌肉群（甚至包括心脏）的磨损和不寻常的征兆，以便及时采取措施。

勇士是这个产品的“测试员”，效果好的话，很可能会蔓延到全联盟。

4. 用神经科学型耳机提高肌肉耐力

去年，勇士队还开始使用由Halo Sport研制的神经科学型耳机，它能通过经颅直流电（tDCS），将电流传输到大脑。耳机的两边有泡沫尖刺，作为电极，加速佩戴者的运动皮层（肌肉动作的大脑区域）的神经元。

球员在训练之前佩戴这个耳机，电流能提高肌肉的耐力和同步性。Halo声称这款耳机可以最大限度地提高运动训练，以更快的速度让球员掌握运动技能。

5. 高效的智能练习场馆

勇士队也是提供VR现场直播的先驱球队之一，它是联盟中第一支实行智能练习场馆的球队。这个系统是由以色列创业公司PlaySight Interactive研制的，练习场馆内有4个高清摄像机和视频屏幕，能在控制台进行大量分析、统计、视频录制。

勇士的总经理助理，Kirk Lacob，说：“我们一直在寻找方法来跟踪实际发生的情况。我们用SportVU在比赛中收集了很多数据，但练习的时间总是比比赛时间更多的，我们希望在练习中也有很好的技术辅助。智能练习场馆让我们的训练更有效率。”

6. 用人工智能“看懂比赛”

Second Spectrum是一家洛杉矶的公司，专注于使用机器学习、计算机视觉、大数据、VR、AR技术，为体育产业提供解决方案。这家公司的CEO，Rajiv Maheswaran表示，当他第一次来到勇士球馆展示自家技术的时候，几乎整个球队的管理层都来了，可见勇士对技术的浓厚兴趣和重视程度。

Second Spectrum运用优秀的人工智能算法，来精准地追踪每个球员的移动、传球、投篮的数据，进行实时分析，自行“看懂比赛”。比如库里投篮时的角度是不是太高了？比如库里和格林面对某些防守球员时，用挡拆会怎么样？这项技术就能回答这些问题。

勇士队可能是第一支使用这家公司产品的NBA球队，事实上，当勇士使用了这项服务的2014-2015赛季，他们也迎来了40年来首次拿到NBA总冠军的好成绩。现在，联盟中已有22支球队使用Second Spectrum的服务啦。

7. 使用感测眼镜训练

库里会使用感测眼镜进行训练，这样的眼镜会削弱他的视觉，他得在视觉减弱的情况下一手运球，一手做抛、接网球的动作（或和陪练员互抛网球），提高自己的观察力、反应能力。

8. 克服时差的睡眠面罩

时差对于一部分人来说会是很大的困扰，球员很多时候需要飞往不同时区甚至不同国家进行比赛，能不能很好地克服时差问题对球员当天的发挥也有很大影响。

负责勇士数字创新的Daniel Brusilovsky在测试一个名为Neuroon的配备传感器装置的睡眠面罩，可以帮助克服时差。他说：“我们每天都会和公司交谈，提供各种功能的反馈意见。”

科技感满格的场馆

目前勇士队主场还是位于奥克兰的甲骨文球馆，不过今年1月，新球馆大通中心（Chase Center）开始动工，预计2019年正式启用。勇士队对科技的重视，不仅体现在球员的训练设备上，也利用了各种科技来提升球迷在场馆的体验。无论是新老场馆，都有让人非常兴奋的亮点。

1.iBeacon现场专属通知

勇士是第一个在球馆中使用iBeacon技术的NBA球队。苹果的iBeacon技术最早是在2013年在iOS 7上推出的，采用低能耗蓝牙技术，将通知发送给位于iBeacon基站附近的智能手机用户。

勇士队从14年就开始利用这种技术，会发送4种类型的通知：欢迎短信；提供升级到更好座位的信息；特价优惠；纪念品店的促销活动。

这项技术在推出不到一年的时间里就显示出了不错的效果。有大约15%的座位升级都是通过基站通知的。收到纪念品商店促销的粉丝的消费，比没收到的球迷多了93%。

2. 让球迷有更强烈的现场感

勇士对增强现实技术也非常热衷。这项技术可以通过数字图像叠加在真实世界的视图之上来实现。比如，当你把设备指向场上的球员时，Google Glass或智能手机会弹出这个球员的命中率。

还有虚拟现实技术。勇士队的技术人员与斯坦福虚拟人际互动实验室紧密合作，通过专门的摄像机拍摄视频，将影片流式传输到VR设备，让用户进入游戏。身临其境的感觉，能让在家看球的粉丝的体验大大升级。勇士队的数字和营销副总裁，Kenny Lauer，表示：“我们已经和合作伙伴深入交谈过，可以实现让带着Oculus VR头盔的用户虚拟地体验走进场馆、坐下看一场比赛的真实感觉。”



（2015-16赛季勇士对鹈鹕的比赛上，做的一次VR视频直播）

另一个是现场声音增强功能。他们会把麦克风放在场地内，让坐在二楼或距离比较远的球迷也能清晰地听到球回弹的声音、球员球鞋摩擦的声音等等。

3. 有光就能联网

勇士队内部有个“创新”小组，专注于研究科技，打造一个符合未来需求的场馆。

勇士队主场加入了一种叫LiFi（Light Fidelity）的技术，是可见光天线通信（VLC）的其中一种。这种技术可以用光线来传输数据，球迷们只要站在球馆顶棚射下来的LED光所在的区域，就能连上网。

LiFi的原理是，在LED灯上加上能连接到以太网的装置。灯泡的闪烁频率大约为每秒数百万次，用来传递数据，最高输出速度高达10Gbps。

还一种酷炫的技术是，人踩在上面就能发电的瓷砖。产生的电可以用于现场照明，也可以储存在电池中。据说勇士队对这项技术进行了小规模的测试。

4. 与埃森哲联手打造新场馆

勇士又和埃森哲公司达成了合作，会为新场馆“大通中心”（Chase Center）及周边地区的粉丝提供身全新的球迷和社区体验。

双方将为新场馆的球迷设置部署“沉浸式的体验”，这种体验可以为现场球迷提供WiFi、4G网络、精准的导航等。另外，通过app，球迷可以找到离自己作为最近的出入口、停车位（路痴小探表示大赞，少走好多冤枉路呀），还可以在移动设备上看到精彩画面的重播（看一遍怎么过瘾哦？）以及实时统计数据等信息。

这个app还可以根据你的饮食要求提供点单服务，还有人给你配送。另外，它还有社交属性，能让你与其他球迷、嘉宾聊天。

埃森哲的CEO，Mike Sutcliff，在一份声明中表示：“我们希望帮助勇士的粉丝升级体验。我们将利用我们全部的技术能力和在科技、媒体、娱乐行业的经验，实现这一目标。”

勇士老板拉科布说：“我向你保证，新场馆会美妙得让你难以置信。我认为新球馆将会成为这座城市的地标之一。”

技术的体现只是表层现象，来看看勇士队的高层背景，也就不难理解为什么这支球队如此热衷于科技了。球队老板拉科布是KPCB（风投公司）的合伙人，主席Peter Guber是NextVR的投资人之一，高层中还有很多科技圈人士，比如前Facebook高管Chamath Palihapitiya、YouTube联合创始人Chad Hurley、Zapoos的联合创始人Nick Swinmurn等等。

科技融入职业体育会产生很奇妙的化学反应，对于球员表现的提升不言而喻，对球迷们观赛体验的提升让人兴奋不已。作为勇蜜，好期待等大通中心建成后去现场体验一把，也希望勇士利用好自己的科技基因，创造更多的历史！

來源：硅谷Live