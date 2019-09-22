勇闯51区！200万人报名去内华达“寻找外星人”

20日是社交网站上发起的“勇闯51区”（Storm Area 51）活动日，当天有上千名UFO爱好者聚集在内华达州林肯郡的51区军事训练场后门处，试图寻找传说中的外星人。

综合美联社、北京《新京报》报道，位于内华达州沙漠中的“51区”军事基地有着近75年的历史，这里是好莱坞拍摄科幻题材的常用背景地点之一，也是全球UFO爱好者想一睹“外星人风采”的“圣地”。2013年，中央情报局（CIA）正式承认了51区的存在，坦言“那就是个秘密飞行器实验基地”，但不少人相信51区隐藏着大量不为人知的外星人秘密。

几个月前，网络游戏《勇闯51区》的玩家提出一个在游戏中进入51区的方法：“我们一起用‘火影跑’（日本动漫《火影忍者》中的一种奔跑姿态）扰乱看守士兵的注意。只要有人能躲过子弹，就能看到他们藏起来的外星人！”

ABC电视台记者20日在51区进行直播时，一名男子以“火影跑”的方式乱入镜头。记者后来采访他，他说自己一个月前就来到51区附近，一直在练习“火影跑”，而且他真的很想看看外星人。（图片来源：ABC新闻截图）

这一玩法传到社交网站，一则名为“51区，他们没办法阻止我们所有的人”的活动倡议在脸书（Facebook）上传开，200万人报名，约定9月20日“冲进51区，活捉外星人”。

空军参谋长高德费恩（David Goldfein）在9月18日一次会议中称，51区确实有机密，而且是“需要大家保护“的机密。这让“冲区倡议”的热度更上一层楼。

到了约定的9月20日凌晨3时，约75到100人冒着夜晚的寒气，驱车13公里，来到传说中的绝密空军基地门口。另有40人选了另一条更崎岖的道路，在基地的另一个大门附近集结——据附近奈县（Nye County）治安官报告，约40人在凌晨3时许聚集在阿马戈萨山谷（Amargosa Valley）一家名为“51区外星人中心”的餐厅门口，并试图靠近一个基地大门，在警方发出“激烈警告”后离开。

这些前来探险的民众并不敢硬闯军事基地，他们只是在基地大门前“自嗨”了一番，手里举着标语牌，打扮成外星人，在现场维护治安的警察面前晃来晃去，时不时聊上两句。

有人打扮成外星人“勇闯51区”，但跑到军事基地的大门口就及时“刹车”了。（图片来源：上海看看新闻）

集会中，一名女子因试图偷偷溜进军事基地而被警察带走，但在受到警告后被释放。另外，警方还逮捕了一名在大门口小便的加拿大男子。

林肯郡治安官表示，活动中没有人发现UFO或外星人。

参加此次“勇闯51区”活动的人数没有确切统计数字。据“商业内幕”网站报道，参与人数达1500人，有媒体称只有75人。也有报道称，当天51区附近的雷切尔小镇（Rachel）来了2000多名被该活动吸引来的露营者。

2019-09-21 23:05 来源：侨报网综合