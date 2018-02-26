北京8分钟”展示了大量中国“黑科技” 惊呆外国小伙伴

北京时间25日20时25分，2018年平昌冬奥会闭幕式“北京8分钟”表演惊艳亮相。设计巧妙的故事情节，神奇独特的人工智能和演员互动，都给人以耳目一新的感觉，“北京8分钟”为全世界观众带来了一场精彩、非凡、卓越的视听盛宴，同时宣告冬奥会正式进入北京时间，热情好客的中国人民再次向世界发出邀请，四年后来北京共赴一场美丽的冰雪之约。

图为平昌冬奥会“北京8分钟”演出。图片来源：央视网截图

“黑科技”蕴含“中国制造”助力“北京8分钟”

《新京报》报道，“北京8分钟”总导演张艺谋擅长使用“人海战术”表现宏大的艺术场面，这次他摒弃了这种创作方式，而是精简演员数量，大量采用科技手段呈献。世界上最大却又最轻的熊猫木偶、可以与人共舞的机器人……这些新技术，成就了平昌冬奥会闭幕式上惊艳的“北京8分钟”，而这其中也蕴涵着“中国智慧”和“中国制造”。

>>2.35米熊猫木偶仅重20斤

图片来源：新华社

表演中贯穿始终的两只滑冰熊猫木偶让人印象深刻。熊猫木偶高达2.35米，重量仅有20斤，比初期版本轻了几十斤。为了达到预期效果，制作团队在原有的工艺基础上不断改良和创新。舞台上，演员要穿着目前中国最大尺寸的熊猫木偶进行轮滑表演，所以重量需要控制到非常轻。

【解读】

这两只“大熊猫”，是我们剧院创作过的最高的熊猫木偶，同时也是最轻的。我们初选的（熊猫木偶）材料做出来的有七八十斤，远达不到标准，后来不断地尝试新材料，才把大木偶的体重慢慢降了下来。此外，为了克服四川和平昌的“水土不服”，我们一次次地调试、升级，争分夺秒地改良工艺、制作道具，确保万无一失。——四川南充大木偶剧院院长唐国良

>>智能机器人与演员共舞

图片来源：新华社

位于“冰屏”底部的机器人与轮滑舞者互动，他们携手从平昌穿越到2022年的北京。这是中国新一代智能机器人第一次在国际赛事上表演高难度舞蹈动作，机器人不但要完成动作编排，更要与演员、地面投影联动表演，同样实现了技术领域的升级创新。

【解读】

我们主要实现了技术方面两点突破。首先是机器人导航更加精准，演员和机器人之间有频繁的穿梭互动，演出场地内的灯光干扰多，这就要求机器人要看得远、看得清，同时用最短的时间做出判断，并迅速做出适应和调整。其次，相比常用的工业机器人，此次的演员机器人动作更复杂灵活，包括完成行进中旋转、摆动，配合演员做出花哨的动作等。

——机器人研发团队负责人张雷

>>打造“冰屏”细致到微米

图片来源：新华社

机器人身上装载的大屏幕使表演十分炫酷，移动的机器人，流动的画面形成多层次，递进式现场效果。为了体现冰雪主题，24块大屏幕打造成了像冰雪一样效果的“冰屏”（雪花洁白、冰花透明），实现透明图像显示，效果更逼真，更灵动。每块“冰屏”长3米，中间没有横梁，背后卡槽与屏幕之间的距离，可以用微米计算。此外，所有屏幕经过了风洞和冷库测试，达到风速每秒15米的要求。

【解读】

单屏幕尺寸达到1.5米的跨度，两块屏长3米，如果中间没有支柱，很难稳定。此外，LED屏越长，颜色的一致性越不好，到后面的灯颜色就不一样了。我们团队进行技术攻关，不仅生产出了规格更高、工艺更完善的产品，也同步实现了工艺的升级更新。目前的“冰屏”技术，我们处于世界领先水平。——“冰屏”研发团队负责人黄庆生

>>石墨烯智能发热服帮演员抗寒

“北京8分钟”表演时，现场气温为-3℃。为了做好72名演员的防寒保暖工作，主创团队采用了石墨烯智能发热服饰，来确保他们在穿着较薄的演出服时不会被冻伤，还可以保证动作舒展。石墨烯是一种超级新型纳米材料，具有超高强度、超高导热系数，被业界誉为“新材料之王”。利用石墨烯的特性，中国科研人员研制出了超薄透明的石墨烯电热薄膜技术，用于智能装备制造，并在海外申请了专利保护。

【解读】

演员的服装要求轻薄，能让他们灵活地做动作，同时，无论是排练场地还是平昌闭幕式现场，天气都很寒冷，石墨烯服饰可以起到很好的保温、发热效果。最初对我们的设计要求是在-5℃的环境中，持续发热8分钟，后来考虑到候场等因素，调整到在-20℃的条件下，发热4小时。——石墨烯团队负责人李月秋

>>视觉仿真系统成导演“眼睛”

在整个排练过程中，有两套视觉仿真系统充当导演的“眼睛”和“指挥棒”。这是由北京理工大学与北京电影学院组建的虚拟视觉团队设计的“OpenGL表演辅助训练系统”和“北京8分钟文艺表演预演系统”。

两套系统可以根据导演的创意方案将文艺表演过程全部仿真，以可视化的界面和图纸、视频等多种形式展现演员的运动轨迹、位置信息、队形变化、运动速度等，帮助导演把控、决策及完善表演方案。

平昌的“北京8分钟”和雅典大不同

14年前，张艺谋曾经执导过雅典奥运会的“北京8分钟”，通过二胡、琵琶、腰鼓、民歌、武术、戏曲等中国传统元素，展示了中华文化的灿烂多彩。14年后，张艺谋再次执导平昌冬奥会的“北京8分钟”，就面临着如何创意的问题。最重要的是，2008年北京奥运会开幕式几乎将中国上下五千年的文化要素全部呈现，平昌冬奥会的“北京8分钟”再来讲述以前的故事已经没有新意。

如果说雅典奥运会的“北京8分钟”讲的是“中国以前有什么”，那平昌冬奥会的“北京8分钟”讲的就是“中国现在有什么，将来还会有什么。”正如北京八分钟”总制片人沙晓岚所言，平昌的表演和雅典的表演有本质区别，从理念到观念完完全全不一样。

14年前，雅典奥运会的“北京8分钟”更像一个中国文化的大拼盘；14年后，平昌冬奥会的“北京8分钟”就是在讲述中国故事，通过8分钟展示14年来中国取得的辉煌成就，呈现人们生活发生的巨大变化，传递新时代中国人的自信心和自豪感。

在谈到“北京8分钟”的主题时，张艺谋透露总体而言展现出了中国欢迎八方来客参加2022年冬奥会的态度，同时展示大国风范。

张艺谋还提到了文化自信的概念，并拿本次冬奥会东道主韩国做对比，“任何一个民族都一样，我们当然要打我们的文化自信、科技含量，以及五千年的历史文化和今天中国的新面貌，打我们的理念就是人类命运共同体，所以这一方面我们比（韩国）做的要多。我印象中他们（韩国）闭幕式的表演，很少出现地球、五大洲、世界各国这种共同的东西，这种理念很少，他们还是做自己更多，但是我们的短短8分钟却突出了这个理念，我认为这是我们大国的风范。”

平昌的“北京8分钟”不仅颠覆了雅典的“北京8分钟”，也颠覆了传统的表演方式。让人工智能与演员相互配合表演，通过互联网与国人互动，彰显了科技改变生活的内涵，传递着北京冬奥会“绿色、开放、共享、廉洁”的新理念。

媒体、网友点赞“北京八分钟”

在韩国平昌冬奥会现场，观看表演的外国媒体工作人员和观众纷纷给予高度评价，称透过短短八分钟看到了中国的未来，对北京冬奥更具期待。

“2008年北京奥运会开幕式更像是关于中国的历史课，这次的表演像科幻电影，”来自巴西FSB新闻社的记者阿贝拉杜·安东尼奥·门德斯有点意犹未尽，“我看到了中国的未来，可惜表演时间有点短”。

《今日美国》记者阿迈尔·马德哈尼说：“‘北京八分钟’的展示非常棒，是当代中国的缩影，让大家一定程度上了解了中国，我很期待四年后去中国报道北京冬奥会。”

在国际奥委会新闻提供部门工作的英国人史蒂芬·兰特尔也对熊猫印象最深刻：“全世界的国家可能都希望能有一只熊猫在自己的动物园里吧，毫无疑问，中国选对了‘代言人’，熊猫可爱又富有亲和力，是很好的友谊使者。”

作为中国近邻，日本对于中国的发展非常熟悉。日本《北日本新闻》社会部记者野村达也称，“北京八分钟”展现了高铁、共享单车等中国现代元素，让人感受到了一个现代化的中国。

此外，对于这场表演，中国网友高度评价，一位网友表示：“看到最后情不自禁的落泪，短短8分钟，向世界展示了中国的大国风范，来自各行各业的祝福，向世界宣告了中国人民的热情。2022，我们北京见！！”

2018-02-25 19:26 来源：侨报网