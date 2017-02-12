华人社团展新篇 美国河南留学生联谊会成立

在美国东岸纽约和南加州的华人社区，从去年开始，美国河南留学生联谊会频频出现在当地的各类社区活动、或者是留学生群体的联谊活动中，令人瞩目。

特别是美国河南留学生联谊会洛杉矶地区负责人、南加州大学研究生高嘉辰同学在美国主流社会和华人社区中推广太极文化的特定切入方式，展现河南留学生热爱家乡、积极弘扬中原文化的新风貌。

据高嘉辰介绍，美国河南留学生联谊会是一个为河南籍留美学生成立的线上线下交流平台，在2016年成功注册为美国非盈利性组织。旨在帮助在美国留学的河南留学生们快速融入美国生活，学习，并协助留学生解决就业，创业中的各种问题。

联谊会初期由纽约大学孙亚伟同学在纽约就读硕士期间与几位老乡同学一起组建，孙亚伟来自河南郑州，从15岁初三开始留学于澳大利亚，直到大学毕业后，来到美国深造研究生，是典型的中国小留学生的代表。

孙亚伟表示，十余年来，从在寄宿家庭开始留学生活、学习，到进入社会找工作，买房，投资、创业各个方面受到了海外各界人士的帮助，积累了一定的经验。希望可以把这些经验传递给需要帮助的留学生，特别是小留学生群体，让他们身在海外，但是可以感受到身边有一个可靠的大树，有一群互相扶持的老乡们，亲人们，朋友们，校友们。这也是美国河南留学生联谊会成立的初衷与目的。

与此同时，在美国西岸、南加州大学的河南研究生高嘉辰同学联系到了纽约的孙亚伟，出于对联谊会发展和对老乡的热情，两人一拍即合，决定由高嘉辰同学组建南加州大学河南留学生联谊会。

高嘉辰来自华夏文化的发源地，太极拳的故乡、河南焦作，是”世界太极拳王”王西安先生的入室弟子，曾多次参加国际太极拳交流大赛并获得奖项，在留学期间不忘致力于弘扬发展陈氏太极拳传统文化为己任。

做为南加州大学中国研究生学生会（CGA）主席的高嘉辰同学的想法,立即的得到了学校内河南留学生群体的认可和支持，仅9个月时间就扩大为140余人。随着这些老乡同学的互相吸引，后逐步扩展成为美国加州河南留学生联谊会。

在2016年初，为了更好地服务于在全美的河南留学生，孙亚伟与高嘉辰再次商议，正式将加州河南留学生联谊会并入美国河南留学生联谊会，以形成合力。

目前河南留学生联谊会活跃会员近500名学生，他们来自河南全省各地，其中郑州，洛阳，开封的学生居多。学生年龄从14岁到30岁不等，学习跨度从高一到博士。其中不乏名校甚至常春藤大学，如宾大，康奈尔大学，布朗大学，哥伦比亚大学，纽约大学，南加州大学，加州伯克利大学，芝加哥大学以及各个州的私立高中等。联谊会成员遍布于美国的纽约、波士顿、华盛顿、洛杉矶、旧金山、休斯顿等各主要城市以及全美各地。

联谊会的负责人表示，欢迎越来越多的河南籍留学生加入进来，希望能为他们提供就业，创业，留学以及生活上的帮助和辅导。

据介绍，美国的留学生社团长期以来都是立足和面向各自学校内的留学生，为社会各界所熟悉的是各大学的中国学生学者联合会（CSSA）。例如，洛杉矶的南加州大学的中国学生学者联合会目前约有4600名成员。

而美国河南留学生联谊会，则是在全美跨区域、以出国前地域同乡组成的留学生社团，并积极参与当地华人社区的各项活动, 成为华人社团中一支新的生力军。

(AACYF洛杉矶讯）