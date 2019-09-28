华裔初创外卖公司DoorDash 数据泄露 490万用户受影响

总部位于湾区的外卖食品配送公司DoorDash，日前证实其数据泄露事件影响到大约490万消费者、配送人员和商家。

DoorDash在周四的博客文章中说，他们注意到9月初第三方服务提供商的异常活动。调查后发现，未授权的第三方在2019年5月4日访问了其用户数据。DoorDash表示，已立即采取措施阻止进一步访问并提高安全性。

博客文章称，在2018年4月5日或之前加入DoorDash的用户数据可能受到影响，但在此之后加入的则不会受此影响。 该公司表示将通知那些可能收到影响的用户。

遭泄露的数据包括姓名、电子邮件地址、送货地址、订单历史记录、电话号码、密码以及大约10万送货人员的驾照号码等。根据博客文章，完整的支付卡和银行帐户信息没有遭到泄露，但 一些使用信用卡后四位数字可能会暴露。 DoorDash表示，已增加了更多安全措施来保护用户数据，并对访问此数据所需的安全协议进行改善。

DoorDash表示，对于那些即使没有受到影响，但仍然担心帐户安全性的用户，建议他们更改密码。

DoorDash公司于2013年成立于斯坦福大学的宿舍。 由 Stanley Tang、Andy Fang、及 Tony Xu 三位华裔年轻人创立的 DoorDash 自成立以来发展得非常训迅速，目前已在旧金山、硅谷、洛杉矶、圣地亚哥、亚特兰大、华盛顿特区等多个城市和地区提供服务。

三位创始人曾被《商业内幕》列入“2015年硅谷百大名人录”。Stanley Tang在他的博客中自我介绍道，他在香港长大，目前定居旧金山湾区，曾在斯坦福大学学习计算机科学；Andy Fang在湾区库柏蒂诺长大，曾在斯坦福大学读计算机科学，并为湾区华裔青少年举办过题为“成功创业从高中好奇开始”的励志讲座。

2019-09-27 16:06 来源：金山在线