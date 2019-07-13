华裔游客海滩取沙样 安检遭严查 不准带走

【侨报记者章宁6月24日洛杉矶报道】今日清晨在洛杉矶国际机场，一位华裔游客和她的法裔丈夫准备搭航班回巴黎过安检时，被检查人员挡住。因发现其行李中的鞋子内藏有“不明物质”，后经检查确认为海滩上的沙子，夫妻两人虚惊一场。“以后在检查人员面前，尽量别说帮别人带东西，不然真查出点什么就更麻烦了。”华裔Y女士说。

据Y女士介绍，他们由巴黎来洛杉矶旅游，受朋友之托在海滩采集了一些沙子的样品。“我们先后去了圣地亚哥的两个海滩、洛杉矶的新港海滩和汉庭顿沙滩。我先生的一个法国朋友，希望我们带回一些南加州的沙子给他，我先生倒是办事很认真，分别在4个沙滩上取了4小包沙子。昨天，在洛杉矶的朋友家拿了4只保鲜塑料袋，把4种沙子分别装好，然后他又怕压了袋子，沙子会漏出来弄得到处是，就把4只袋子分别放在我新买的一双鞋里，装了箱。没想到……”

这对夫妻没想到，这样“妥善保管”的粉末状物质很容易让人产生怀疑，更加不知道，其实海滩的沙子也是不能随意地拿走，更不要说带出国。“过安检时我们的行李进入到另外一条检查通道。我先生在他们要求下打开箱子、拿出鞋子，取出那四袋沙子。我们还告诉他们是帮朋友带的，没想到他们更加紧张。先拿出测试纸，在沙包的表面、鞋子内部，箱子内部及周边都涂了一遍，又分别拿出4款沙子，在上面滴了一些液体，前前后后折腾了20多分钟。”Y女士的先生以前在法国戴高乐机场的海关工作，他说一般检查有两种，毒品和防爆，应该是都做了，以确保没有问题。

而奇怪的是，在检查这些沙子的过程中，两次警报大作，把夫妻两口子紧张坏了，才知道后怕，“我们开始时很淡定，查就查呗，就是些沙子。但是，没想到检查过程中警报响了两次，他们就去叫他们的上司来了。我们好紧张啊，很担心万一沙滩上有人吸毒，有残余物质呢？而且，我们还说是帮朋友带的，更加说不清了。”

最终，沙子还是沙子，夫妻俩顺利过关。沙子被留下了。一位在场的洛杉矶当地人看到后说，“他们真是的够‘冒险’，不知道这里的土壤、沙子、水源都是不允许拿走、带走，更何况他们要带出国？以后千万别做这样的傻事了。”

2019-06-24 22:53 来源：侨报网