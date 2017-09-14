南加华洋家庭分享中秋节的快乐

中秋佳节即将到来，它不仅是全球华人的传统节日，就连那些华人的洋女婿也都被中华文化的悠久历史和厚重文化所吸引，对元宵节、端午节、中秋节和春节“照单全收”，跟着他们的华人媳妇一起把所有中国传统的节日都“品尝”个遍。

胡慧玲夫妇

胡慧玲的全家福合影。（侨报记者高睿摄）

洛县前县政委员安东诺维奇的夫人胡慧玲13日介绍说，她的先生只要是中国的节日一个不落，不论是东方的还是西方的节日全都过，而且每到过节的时候都是全家最开心的日子，每年的中秋节胡都会从阿罕布拉市华人面点师林先生那里定制10到20盒月饼，除了一家人自己享用，还分给亲戚朋友一起品尝。

除了品尝月饼，胡慧玲一家还会到圣盖博华人社区的中餐馆享用大餐，今年中秋节她的大连父母将再次来到洛杉矶和女儿女婿一起到中餐馆共度中秋节。“我妈妈今年81岁了，爸爸87岁，两位老人身体依然健康，还能独自乘飞机往返中美两国”。本来他们一家很想借着节日的机会外出旅游，但安东诺维奇在任时没有时间度假，现在退休有时间了，又轮到儿女上大学没时间了，所以一家人难得有机会一起外出旅游。

胡燕秋夫妇

胡燕秋和老公穿上节日的盛装一起合影。（胡燕秋提供）

正在洛杉矶机场等飞机，准备回国参加中国国庆活动的南加侨团代表胡燕秋表示，她和洋老公结婚十几年，每年都在一起过中秋，吃月饼，每次都特意到圣盖博华人社区的超市购买几盒月饼，因为他们居住的圣塔莫尼卡没有月饼可买。“我们提前把月饼买回来，一家人一边品茶、一边赏月、一边吃月饼，其乐融融。

胡燕秋表示，他们夫妻彼此过对方的节日，更多的是对各自文化的一种尊重，“除了东西方的节日，我老公是犹太人，还有很多的犹太节日要过，所以我们几乎每个月都过节。我老公不仅喜欢中秋节的月饼，正月十五的元宵，端午节的粽子他都喜欢吃。他最感兴趣的是端午节背后的民间传说，那就是老百姓把粽子投入汨罗江，纪念投江的爱国诗人屈原的故事。

让胡燕秋最难忘的一次吃月饼的经历是2015年9月22日中国国家主席习近平访问西雅图时，特地从中国带来月饼分给美国华人侨团的代表，她有幸参加了那次的欢迎活动，亲口尝到了习主席带来的月饼，让她至今难以忘怀。今年国庆胡燕秋受邀前往上海和家乡江西参加当地政府举办的庆祝活动，不过10月4日中秋节她要赶回来，和老公一起在洛杉矶过中秋节。

来源：侨报网