历史第一人！她是领导美国陆军步兵师的首位女性

本月，一名准将将成为领导美国陆军步兵师的首位女性，从而创造历史。

据福克斯新闻报道，6月29日，美国加州国民警卫队第40步兵师将在一场仪式上任命陆军准将劳拉·耶格尔（Laura Yeager）为新任指挥官。自一战以来，加州国民警卫队(California National Guard)第40步兵师一直在世界重大冲突中作战。

耶格尔目前是得克萨斯州布利斯堡（Ft. Bliss）美国北方司令部北部联合特遣部队的指挥官，军方称这个组织的任务是支持“我们国家的联邦执法机构负责查明和阻截涉嫌跨国犯罪组织在接近美国大陆和沿途进行的活动。“

耶格尔曾是黑鹰直升机的航空医疗疏散飞行员，于2011年作为加州国民警卫队第40航空队的副指挥官部署到伊拉克。

耶格出身军人世家，父亲是已退休少将，也是直升机驾驶员，越战期间两度派驻越南，后来成为加州国民兵指挥官，从事军职40年后在1999年退休。

她将接替即将退休的马克·马兰卡（Mark Malanka）。

“作为一名女性，我发现军队提供的机会和福利是任何职业都无法比拟的，”耶格尔在晋升为准将之前，于2016年接受加州国民警卫队采访时说。

“很明显，在军队里，女性是少数，但在我担任的每一项任务中，我的同事、下属和上级大多是男性，他们支持我，尊重我，给我提供指导和建议，”她补充说。“与此同时，与我共事并为之服务的那些令人难以置信的坚强和出色的女性，也让我深受鼓舞。”

加州国民警卫队表示，第40步兵师参加过第一次世界大战和第二次世界大战，朝鲜战争，以及伊拉克、阿富汗和科索沃等战争。

盘点美军中的女将军

俗话说：“战争让女人走开”。但美国有很多女将军，让我们一起来看看。

米歇尔·霍华德：美国海军作战部副部长

2014年7月，美国海军为其首位女性四星上将举行了授衔仪式，时年54岁的米歇尔·霍华德（Michelle Janine Howard）同时晋升为美国海军作战部副部长，成为美海军238年历史上第一位晋升到此高位的女性。她和同在海军服役的丈夫维恩·考尔斯（Wayne Cowles）一起参加了海湾战争。夫妻同上战场，也成为当时一段佳话。

珍妮·霍尔姆： 美国空军第一位女将军

珍妮·霍尔姆(Jeanne Marjorie Holm)是美国空军第一位女将军，也是美国所有兵种中第一位女性少将。她一生做出了许多突破性贡献，在推动妇女参军过程中起到了关键作用，如推动妇女进入军事院校服务、成为空军飞行员和在战斗中被赋予更多任务等。沃特赞扬霍尔姆说:“她是我们的传奇英雄。只要经她手，任何事情都能做得格外出色。”

安·邓伍迪： 美国历史上首位女性四星上将

2004年，安·邓伍迪（Ann Elizabeth Dunwoody）成为美国装备支援联合司令部首位女指挥官。2008年6月，美国总统布希提名邓伍迪中将接管美国陆军物资司令部。同月，提名安·邓伍迪为四星上将，这一提名获参议院批准，成为美国历史上首位女性四星上将。2008年11月至2012年8月安·邓伍迪任陆军物资装备司令部司令，管辖分布于150个地点的共计13万军人。2012年8月15日，美军为首位女性四星上将安·邓伍迪上将举行了退役仪式，邓伍迪上将也正式结束了37年的军旅生涯，正式宣告退役。

安娜·梅·海斯:首名获得将军军衔的女性和护士

安娜·梅·海斯（Anna Mae Hays）是美军历史上首名获得将军军衔的女性和护士。海斯在退役前负责管理美军的护士部队。在海斯的任内，她“说服了军方，使军方认为护理工作十分重要，是一项值得投入资金和资源的工作。”她还推动改革，为美国女性的入伍开辟了道路。海斯在第二次世界大战期间先后在缅甸、中国和印度服役，并于上世纪50年代建立了美军第一所军事医院。

黑兹尔·约翰逊-布朗:美国陆军的第一位非洲裔女将军

黑兹尔·约翰逊-布朗（Hazel Johnson-­Brown）从小就想当外科护士，并认为参军是实现这个梦想的最好途径。几十年后，她不仅如愿以偿实现梦想，而且成就卓著——1979年，她成为美国陆军的第一位非洲裔女将军，她也是担任7000多人的美国陆军护士团（United States Army Nurse Corps）指挥的第一位黑人女性。”

2019-06-10 18:43 来源：侨报网