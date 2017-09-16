去年美家庭收入创新高 亚裔收入中值最高

在经历了两轮衰退之后，美国人的收入去年终于获得大幅增长。人口普查局周二发布的调查数据显示，中等家庭去年的收入达到了5万9039美元，较2015年增长了3.2%，超过1999年创下的5万8655美元的纪录。这也是2015年后的连续第二年实现增长，当年的纪录为5万7230美元。

调查显示，去年的贫困率也降到了2007年以来的最低水平，为12.7%，较上年下降了0.8个百分点。这意味着全美有4060万人生活在贫困中，比2015年减少了250万人。按照美国行政管理和预算办公室的定义，四口之家2016年年收入在2万4563美元以下就属于贫困。

周二出炉的这项数据是在2016年收集的，即是总统奥巴马任内的最后一年。经济学家们对家庭收入增长感到欣慰，认为这是美国经济在苦苦挣扎多年之后终于企稳的表现。《华盛顿邮报》援引左翼智库经济政策研究所(Economic Policy Institute)经济学家Elise Gould的话说，2000年之初经济复苏缓慢，加上金融危机的冲击，导致美国普通家庭收入近20年内几乎处于停滞状态。

人口普查局官员表示，几乎所有人口群体的收入都实现了增长。但他们同时也警告称，人口普查局在2014年修改了统计方法，因此他们目前还无法肯定，2016年中等家庭的收入达到了历史最高，不过，过去两年的收入增长强劲的确是不争的事实。

数据显示，在各族裔中，亚裔家庭年收入中值最高，达到8万1431美元；非拉美裔白人家庭排在第二位(为6万5041美元)，拉美裔家庭为4万7675美元，非裔家庭收入最低，只有3万9490美元。不过，亚裔家庭去年的收入基本与2015年持平，而非拉美裔白人家庭、非裔家庭、拉美裔家庭的收入分别增长了2%、4.3%和5.7%。

劳动力市场越趋紧俏，促使雇主为员工加薪，因而帮助家庭摆脱贫困。 过去两年里，一些州和一些行业都提高了最低工资，帮助了美国人的薪资增长。不过，在失业率已经降至数年新低的情况下，薪资的增速仍旧不足。

侨报纽约网–Sep 13, 2017,21:44