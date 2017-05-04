去美国加州自驾旅行必看，加州开车的19条“军规”！

美国加州California的警察巡逻执法力度和处罚力度比中国厉害的多，如果你打算在加州自驾旅行，必需注意以下事项！

如果你在加州出现交通违章，你必须上法庭和缴纳罚款，上法庭会影响你的旅行计划，而且罚款金额比参加旅行团的团费（2-10倍）甚至更多！

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1. 在中国司空见惯的所谓“小”违章，比如天黑不开车头灯，乱用远光灯，刹车灯坏或者车灯灯坏一个照样上路的情况，被警察看到几乎100%会被罚款，而且金额很高。

2. 加州法律规定GPS不可以吸在挡风玻璃上，否则可能被罚款，金额非常高。

3. 打手机跟中国一样也是违章，会被罚款，金额非常高。

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4. 高速公路上如果被警察截停，千万別不停，也別犯傻停在行车道上(要靠边停紧急车道上)，如果停在车道上哪怕几秒锺，可能有严重后果，持有加州驾照的可能会DMV被吊销驾照。

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5. 城市道路，尤其是闹市区，如果有行人脚下了马路表示出准备横穿的架势，哪怕不是路口，哪怕没有横道线，只要身后车子不是逼得很紧，就要立刻做出刹车让行的动作(最好停下，如果条件允许的话)，警察在某些路段会钓鱼执法，找人(或者干脆由警察假扮行人)故意摆出Jay Walk的样子，如果车子在行人走下马路了以后能停却不停，就可能被罚款，罚款金额500美元起。

P.S. 美国城市里，尤其是小城市，没有信号灯但有行人横道线的路口比加拿大这里多很多，那里行人更加有绝对的优先权。

6. 加州违章罚金基本是300-400美金起。

7. 跟中国不同，加州警察可以一次截停5辆以上的超速车辆，随车流也未必保险，超1 Mile也可以开罚单，看警察心情。

8. HOV Lane 千万別实线进入或者离开。

9. 严重超速而且跟车太近，警方有权控你谋杀。

10. 达不到限速龟爬和超速一样会被罚款。

11. 高速公路上吸烟往外扔烟头，弹烟灰，扔香蕉皮，丟塑料袋这样的乱丟垃圾行为，罚款1000美金，而且可能几项并罚(比如：香烟头和烟灰算二项，就不光是乱丟垃圾一张罚单了)

12. 不能压马路当中双黄线，不可以双黄线左拐进任何公共场所。(比如商场、加油站、停车场等等)

13. 注意停车场的出口，入口标志，逆行的后果可能是被爆胎装置爆胎或者被警察罚款。

14. 注意停车场停车方向要求，要求Head In的地方如果做Back In会被开罚单。

15. 从停车场出来，要注意转弯限制标志，如果停车场出口有禁止左转的标志，那么哪怕马路当中有双向左转共享车道，也不能左转，这种地方警察盯得很紧。

16. 后视镜掛玩偶或者吉祥物的情况，如果因为超速等原因被警察拦下，会被一并处罚。

17. 停车位不能压线，对于残疾车位，压线行为是零容忍，哪怕压线的车本身悬掛残疾标志，也不能借助残疾车位倒车。

18.在美国自驾，车里的东西有可能被偷，特别是在人流量大的地方，比如奥特莱斯的停车场就是很危险地方。

19. 最最重要切要命的是，美国交通警察配枪，如果在警察截停你之后，你的动作让警察不明，警察有权开枪。

来源：走四方Usitrip