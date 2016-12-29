史上最强旅行须知：怎样在飞机上选到最好的座位？

据彭博社报道，托德(Todd Bliwise)是An Avenue Apart的业主和创始人，生活阔气。他每年在空中飞行20万到30万英里之间，如他所说的，“实际的座位票累积到的里程，而不是资格里程”，并专门从事超高端的旅游体验。他住在纽约，但是飞机更像是他的家。

如何在飞机上选择正确的座位：

人们经常忘记，在整个飞行过程中，飞机一侧会晒到太阳，另一侧将没有太阳。对于像我这样喜欢窗口座位的，必须选择飞机的北边。南边的话，阳光会不停射入，而你将不得不关上窗户，因为你不能任由窗户开着，强烈的光线会干扰其他乘客。北面的话，特别是在冬季，你会看到一些令人难以置信的风景，特别是飞跃欧洲上空时。我看过北极，还有北极光。

如何将商务舱改造成个人一等舱：

如果你正在寻找一流的商务经验 ——更私人、周到的服务，最简单的事情就是告诉空姐你要几个小时后才吃饭。给他们你的餐前订单，否则你可能没有想要的选择，然后在几个小时后让他们知道你饿了。这样你就能得到一对一的服务：汤直接从加热器里倒出，温度刚刚好、热气腾腾，如果你喜欢牛肉煮生一点， 他们还有可能为你准备唯一无二的膳食。

战胜时差的两点计划：

第一步：我的父亲是睡眠研究员，所以上飞机我总是带上安眠药。使用时小心用量就好：Unisom之类的药物有效长达大约八个小时，需要30分钟到一个小时才起作用。如果跨大西洋旅行，你等到上飞机后再吃药丸，而你却仅有六个小时的空中飞行，也就是说，下机后你可能还在打瞌睡。所以我一般在登机前的休息室吃药，睡眠才尽可能高效，而我发生的最糟糕的事情是大家在吃甜点时，我却睡着了。

第二步：我也总是带上我的跑步鞋，这与安眠药一样重要。探索一座新城市的最好方法是跑步，因为你的行走面积将是步行的两倍，我的父亲告诉我，战胜时差的最好事情之一是锻炼。有一次，我在南非野外训练一场马拉松，需要继续跑步，但当时没有许多地方开辟成跑道，所以那天我只好穿越非洲丛林。同行的朋友在我身后坐着一辆越野车，背着巨大的猎枪，以防我中途被野生动物袭击。那次我的肾上腺素狂飙，是绝对疯狂的体验。

世界上最被忽视的旅游胜地是哪里？

世界上很少的地方像蒙古这样世外桃源。这个国家充满了广阔的绿色牧场以及戈壁沙漠，你很可能置身于奢侈的帐篷营地，周围渺无人烟，除了猎鹰。找当地导游和翻译，住进当地家庭的蒙古包里，与他们同寝同食，一切与美国文化的差异是如此之大。物流是噩梦，所以如果你剩下一周就必须回到纽约，请不要寄东西。你需要给自己几天的缓冲，因为物流不按常理出牌。

如何选择最好的行李：

大多数人没有意识到很多行李箱真的很坚固，但长途旅行下来，是个箱也承受不住。。。一旦超过十万英里，很多箱子外观上看起来很可怕。我喜欢能够掩盖“疲相”的行李箱。所以我的首选是Tumi，因为你可以把它放在座位下或头顶箱，它不会露出很多的划痕，大多数不该有的标记都可以用水擦拭。 Briggs＆Riley是我的手提包首选，我有两个，加起来持续飞行超过150万英里。很坚固的，外观也不错，东西多的话，还有夹层可以撑大。

有些最好的航空公司都不是最知名的：

当我在美国时，我总是乘坐达美(Delta)，它拥有最多的Wi-Fi覆盖，长时间飞行还提供平躺的床。但在海外，情况是不同的，因为天合联盟(SkyTeam)是航空联盟中最弱的。航空公司首先申请星空联盟(Star Alliance)和环宇一家(One World)，如果他们被拒绝加入，才去天合联盟，所以后者旗下的大多数航空公司通常不是世界上最大的几个航空公司。

我特别喜欢新西兰航空。它发明了许多不同的产品，如高级经济舱：座椅看起来完全不像普通座椅，因为它有自己的壳，独立不连成排。新西兰航空公司还率先推出了Skycouch，你可以一起性购买三个座位，平躺睡下。如果你身材高大，可能塞不下，但如果你带了孩子，它可以相当舒适。别忘了，新西兰航空不仅从新西兰起飞，它还从洛杉矶飞往伦敦，所以如果你住在西海岸，你可以用它飞到欧洲。

世界上最好的机场：

像其他机场那样，香港机场也是过客匆匆，但它有巨大的落地窗，你可以看到飞机滑行、起飞或着陆。国泰航空有两个令人难以置信的休息室：通过海关后的抵达室(The Arrival)，配有淋浴，你可以先洗个澡(洗尘)再进城~。由于很多从北美洲的航班在早上到达，你的酒店房间可能没有准备好。没关系，你可以在这里淋浴。然后是环宇堂(The Wing)，这是世界上一流的休息室。它配有雨林淋浴系统和巨型大理石浴缸、私人工作区和豪华沙发。让你的鞋子闪耀、你的西装笔挺，就餐服务比大多数五星级酒店还好。人们在这儿停留整整8到10小时而不知返。

第一次独自旅行是在9岁：

我从小就有独立的精神。9岁时，母亲忙于工作，所以我设法为自己打包手提箱，塞下了我认为的必需品：袜子、T恤、海盐饼干。然后我乘坐出租车到机场，到门口乘飞机时发现没有票。乘务员阻止了我，并给母亲打了电话。15岁时，我想在18岁前看遍所有50个州，所以我拿到一张假ID冒充18。我不喜欢喝酒或派对，所以我没去弄一张冒充21岁的ID，我只是想能够登机和出入酒店。我的第一次旅行是在纽约，孑然一身的过程很特别。当我真正18岁的时候，我已经去过48个州。我错过了内布拉斯加州和南达科他州，直到今天我也没有去过南达科他州。

来源：纽约侨报