吃的不仅是年夜饭 更是好意头！

一般国家新年都是从每一年的第一天开始算，中国则是从农历正月初一开始算。而今年的中国新年是从1月28日，称作春节。在除夕夜，全球华人都会举行家庭盛宴，准备好丰盛的晚餐来迎接新年的到来。春节对于华人来说，意味着团聚，所以中国的年夜饭又称团年饭。传统的中国年夜饭会将食物和音译做配合，让每道菜都具有象征意义，代表着让家庭财源广进，幸福安康和繁荣的希望。

马上就是中国新年了，相信全世界都已经感受到了咱华人过年喜洋洋的气氛。最吸引外国人的一定是我们丰盛的年夜饭，那么让我们一起来看看中国人传统的年夜饭里都有哪些菜以及它们都代表什么寓意吧！

饺子

饺子象征着财富和好运，因为它们的形状像一块锭。锭是金块，在中国古代作为货币来使用。将各种馅料添装在饺子皮里是中国人流行的家庭活动。饺子皮可以在商店购买，但很多家庭会选择自己买来面粉和一家人一起擀面团做饺子皮，因为这样能促进家庭成员的感情。

煮全鱼

鱼的发音听起来像“余”，“余”在中国文化里有剩余，富足的意思，所以鱼就象征着财富。在中国的传统节日里吃鱼意味着“年年有余”，代表每年都富裕繁荣，大家都吃得起鱼。所以煮全鱼在华人的家庭聚会里显得必不可少。

鸡

中国除夕一桌丰盛的团年饭桌上，自然少不了鸡。除夕晚上吃年夜饭，在许多地方开席时首先要吃的菜就是鸡，因为鸡和“吉”同音，寓意着吉利。而按中国十二生肖来算，今年是鸡年，所以在今年鸡极具重要意义。就像鱼一样，鸡在中国家庭聚会上也是必不可少的菜肴，代表着团聚。

猪

猪象征着力量，财富和丰足。而中国人吃猪有各种方式，比如烤乳猪烤得猪皮脆脆的，或者剁成馅做成饺子。陪着各种蔬菜材料炒猪肉，炖猪肉，怎么吃都好。

长寿面

就像长寿面名字一样，长寿面代表“长寿”。面条越长寓意越好。所以在烹饪的过程中要注意不要切碎面条，因为这让人感觉运气不好，就像在削减生命一样。

年糕

年糕是用糯米或米粉蒸成的糕点。在中国的春节里，很多地区都讲究吃年糕，切成片，蒸着或煮着。年糕有黄、白两色，象征着金银。年糕又称“年年糕”，与“年年高”谐音，寓意着人们的工作和生活一年比一年提高。

汤圆

汤圆是糯米做成的小圆球，糯米皮通常裹着黑芝麻或黑红豆。汤圆属于甜品，谐音“团圆”，而春节最重要的意义就是一家人团聚在一起。因此汤圆象征着团圆和谐，是年夜饭上不可缺少的甜品佳肴。

那么你们今年的年夜饭准备吃啥呢？

来源：侨报网