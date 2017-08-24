吃货福利 美国最好的连锁餐厅

为了回答这个问题，商业内幕与多个部门合作，编制了美国最好的连锁餐厅排名。

它们使用Restaurant Business及其姐妹研究公司Technomic收集的专有数据，研究了90家最大的美国连锁店，依据销售丶客户满意度和总体价值三个标准对它们进行了评估。

以下是评出的20家最好的连锁餐厅，一起看看有没有你喜欢的。

20. Red Robin Gourmet Burgers & Brews

带有酒吧的美式餐厅。

总部：科罗拉多州格林伍德村（Greenwood Village, Colorado）

销售额：14.8亿美元

分店数量：533

财务业绩排名：13

价值排名：22

客户满意度排名：22

19. P.F. Chang’s China Bistro



中文名称是“华馆”，美式连锁中餐厅。

总部：亚利桑那州斯科茨代尔（Scottsdale, Arizona）

销售额：8.92亿美元

分店数量：216

财务业绩排名：19

价值排名：42

客户满意度排名：18

18. Joe’s Crab Shack

海鲜餐厅，特色是螃蟹和龙虾。

总部：得克萨斯州休斯敦（Houston, Texas）

销售额：3.7亿美元

分店数量：113

财务业绩排名：32

价值排名：9

客户满意度排名：7

17. The Cheesecake Factory



特色是多汁鲜嫩的牛排和种类繁多的芝士蛋糕。

总部：加利福尼亚州卡拉巴萨斯（Calabasas, California）

销售额：21亿美元

分店数量：194

财务业绩排名：11

价值排名：46

客户满意度排名：23

16. Olive Garden



意大利风味连锁餐厅。

总部：佛罗里达州奥兰多市（Orlando, Florida）

销售额：38.7亿美元

分店数量：840

财务业绩排名：22

价值排名：18

客户满意度排名：32

15. Yard House

体育主题的美式酒吧，以自酿啤酒著称，搭配小吃观看直播赛事。

总部：佛罗里达州奥兰多市（Orlando, Florida）

销售额：5.24亿美元

分店数量：65

财务业绩排名：27

价值排名：32

客户满意度排名：25

14. BJ’s Restaurant and Brewhouse

连锁餐厅加上啤酒屋。

总部：加利福尼亚州亨廷顿海滩（Huntington Beach, California）

销售额：9.93亿美元

分店数量：189

财务业绩排名：17

价值排名：28

客户满意度排名：20

13. Bonefish Grill

主营烤海鲜。

总部：佛罗里达州坦帕市（Tampa, Florida）

销售额：6.3亿美元

分店数量：210

财务业绩排名：25

价值排名：15

客户满意度排名：8

12. Pappasito’s Cantina

墨西哥风味连锁餐馆。

总部：得克萨斯州休斯敦（Houston, Texas）

销售额：1.6亿美元

分店数量：24

财务业绩排名：50

价值排名：27

客户满意度排名：5

11. Chuy’s

墨西哥餐厅。

总部：得克萨斯州休斯敦（Houston, Texas）

销售额：3.31亿美元

分店数量：82

财务业绩排名：37

价值排名：6

客户满意度排名：14

10. Seasons 52

特色是烤肉和葡萄酒。

总部：佛罗里达州奥兰多市（Orlando, Florida）

销售额：2.47亿美元

分店数量：40

财务业绩排名：42

价值排名：7

客户满意度排名：9

9. Bahama Breeze Island Grill

意大利风味餐厅。

总部：佛罗里达州奥兰多市（Orlando, Florida）

销售额：2.19亿美元

分店数量：36

财务业绩排名：46

价值排名：16

客户满意度排名：13

8. LongHorn Steakhouse



美式快餐店，主营牛排和汉堡。

总部：佛罗里达州奥兰多市（Orlando, Florida）

销售额：16.4亿美元

分店数量：500

财务业绩排名：12

价值排名：13

客户满意度排名：15

7. Abuelo’s

正宗墨西哥餐点。

总部：得克萨斯州拉伯克（Lubbock, Texas）

销售额：1.23亿美元

分店数量：39

财务业绩排名：51

价值排名：1

客户满意度排名：2

6. First Watch



美洲菜，早午餐，咖啡。

总部：佛罗里达州布雷登顿（Bradenton, Florida）

销售额：1.74亿美元

分店数量：160

财务业绩排名：49

价值排名：19

客户满意度排名：6

5. Cracker Barrel Old Country Store

怀旧餐厅兼杂货店。

总部：田纳西州黎巴嫩（Lebanon, Tennessee）

销售额：23.2亿美元

分店数量：640

财务业绩排名：10

价值排名：8

客户满意度排名：16

4. Maggiano’s Little Italy



意大利风味餐厅。

总部：得克萨斯州达拉斯（Dallas, Texas）

销售额：4.12亿美元

分店数量：52

财务业绩排名：31

价值排名：3

客户满意度排名：3

3. Cheddar’s Scratch Kitchen

主营汉堡丶意大利面和牛排。

总部：得克萨斯州欧文市（Irving, Texas）

销售额：7.51亿美元

分店数量：165

财务业绩排名：22

价值排名：4

客户满意度排名：10

2. The Capital Grille

以出色的牛排烹饪丶高级的服务和优雅的环境而闻名。

总部：佛罗里达州奥兰多市（Orlando, Florida）

销售额：4.13亿美元

分店数量：56

财务业绩排名：30

价值排名：2

客户满意度排名：1

1. Texas Roadhouse



以牛排丶排骨丶无限量的新鲜出炉的面包和肉桂黄油闻名。

总部：肯塔基州路易斯维尔（Louisville, Kentucky）

销售额：23.4亿美元

分店数量：499

财务业绩排名：9

价值排名：10

客户满意度排名：4

来源：侨报网