合法移民注意了！领这几类福利，将难拿绿卡和入籍！

4位知情人士透露，特朗普政府有可能在未来几周出台新的移民政策，令合法移民拿到绿卡或成为公民变得更加困难。

据全国广播公司(NBC)和其它媒体报道，这是白宫高级顾问斯蒂芬·米勒(Stephen Miller)提出的限制合法移民举措的一部分，似乎不需要国会批准。

新政策的详细信息还有待确定，但基于上周提出的草案，已经在美国的合法移民或其家庭成员如果使用过奥巴马医保、儿童医疗保险、食物券和其它公共福利，他们申请永久居留(绿卡)或公民身份都可能受到阻碍。

移民律师、维权人士和公共健康研究人员指出，这将是几十年来合法移民制度的最大变化，预计可能有两千多万移民受到影响，而那些无法负担家庭生活费用的移民将面临更多困难。

过去，使用“社安福利”之类的公共福利就会影响移民获得合法身份，但新的政策可能意味着，即使家庭收入高于贫困线1.5倍，移民申请绿卡或入籍也会被拒绝。

有消息称，该政策的一个版本已被发送给白宫管理和预算办公室，这是在公布之前的最后一步。路透社首先报道说，白宫早在2月份就开始考虑出台这项新政策了。

联邦国土安全部发言人说：“政府致力于执行现有的移民法，这显然是为了保护美国纳税人，确保寻求进入或留在美国的外国人能自给自足。任何提案都旨在确保政府善用纳税人的资金，并依法裁定移民福利申请。”

米勒和特朗普政府中任要职的几位前国会同事一直在制定新政策，试图减少每年在美国获得合法身份的移民人数。在新则出台前，特朗普政府就已经开始限制移民获得绿卡和绿卡持有者获得美国公民身份。

根据美国公民与移民服务局(USCIS)公布的数据，2016财政年度是奥巴马政府最后一个完整财年，那年有120万移民成为合法永久居民，75万3060人入籍成了美国公民。

2018财年第一季度的数据显示，与2016财年相比，政府有望把获得绿卡的合法移民减少20%，入籍人数将在10月底减少10%。

据马萨诸塞州、弗吉尼亚州、田纳西州和加州的4个移民律师透露，他们的客户在申请绿卡和申请入籍时，被拒绝人数有了显著增加。

移民局发言人迈克尔·巴尔斯在一份声明中说：“移民局对所有申请都会进行公平、高效、有效的评估。”

与移民维权人士和律师得出的结论相反，巴尔斯称：“移民局没有改变审批入籍申请的方式，因为法律通常要求入籍申请人必须已经获得永久居留权……我们拒绝了那些虚假和不准确的申请，那些申请希望美国对非法移民、欺诈、人口贩运、帮派活动和毒品扩散等案件视而不见，结果牺牲公共安全、法律完整性和忠实执法。”

残疾女享受福利 老爸申请入籍被拒

▲食物券本来是救济穷人的，却被有些人滥用。美联社

路易斯·查尔斯是可能受特朗普新的移民政策影响的合法移民之一。他是海地移民，持有绿卡，正在寻求公民身份。尽管每周工作长达80小时，查尔斯却不得不申请福利，以照顾他的残疾成年女儿。

在波士顿附近一家精神病医院担任护理助理的查尔斯称，1989年，他曾使用走私者提供的假护照，从海地进入美国，但他向边防官员如实相告，并获得了移民局的豁免，于2011年获得了绿卡。

但是，2017年8月，当查尔斯接受入籍面试时，移民局官员告诉他，他们将重新考虑有关假护照事件的决定。这意味着他有可能失去绿卡。接着，查尔斯在当年9月收到一封信，移民局通知他，他的公民申请被拒绝了。他说：“我很难受。我不确定他们为什么这样做。我做了他们要求我做的一切。”

查尔斯决定对这个结果提出上诉。但在等待移民法官的裁决时，他的律师说，他的绿卡身份现在也可能存在问题。去年11月下旬，特朗普政府宣布，他将终结2010年致命地震发生后来到美国避难的海地人的临时保护身份。查尔斯的妻子就是那项政策的受惠者。如果查尔斯无法成为公民，他将无法担保妻子留下来转换身份。

查尔斯最关心的是他女儿。虽然她已经20多岁，而且是美国公民，但她患有严重的残疾，无法独立生活。

米勒的目标是限制那些曾使用公共福利的移民获得绿卡或入籍。查尔斯申请过公共援助来照顾他女儿，这可能进一步损害他获得公民身份的机会。

尽管新政策的影响十分深远，但它似乎不需要国会批准。正如克林顿政府在1999年所做的那样，特朗普政府将重新定义“公共负担”一词。这个说法最初出现在19世纪的移民法中，目的是保护美国免受太多无法为社会做出贡献的移民拖累。

支持这项政策的NumbersUSA执行总监詹克斯(Rosemary Jenks)指出，对绿卡和入籍申请日益严格审查是国安部的新焦点。她说：“之前向政府提交的续签或调整身份的申请都被重新审查，为的是揭露欺诈行为。”

有鉴于此，移民律师都会提醒那些希望申请入籍的移民客户。田纳西州移民和难民权利联盟的律师赫南德斯(Rose Hernandez)说，鉴于目前的形势，该机构的运作模式已完全改变。在她建议客户申请入籍之前，她会向政府机构发出6条信息请求，以检查绿卡持有人的背景。如果政府发现了她没有查出来的东西，申请人恐怕会失去绿卡并被送回其本国。

其他移民律师正准备猛烈抨击这项涉及公共负担的新政策。全国移民法律中心发表声明说：“数百万家庭要在身份申请被拒绝和食物或医疗福利之间做出选择，任何这样的政策都会加剧严重问题，如饥饿、健康需求得不到满足、儿童贫困和无家可归，这对家庭福祉和社区繁荣都会造成持久的影响。”

特朗普移民政策逻辑：对美国没用就别来了

周二，有媒体报道说，特朗普政府很快将出台新的移民政策，严格限制合法移民使用公共福利，违规者将难以申请绿卡和公民身份。这个政策体现了特朗普的“美国优先”原则，是他排斥无用、有害移民一贯努力的必然结果。

一、传言可能变成现实

其实，这条规定的相关内容早在两年多前就开始流传。早在2017年1月底2月初，就有传言称，特朗普政府正在考虑颁布两项行政令，其中一项是，政府可以把潜在移民视为“公共负担”，令所有不劳而获使用非紧急状态政府福利的记录都成为移民被驱逐的理由，哪怕他们正在或者将要为美国劳动力、财政等做出贡献。联邦政府甚至可以要求移民退还他们使用过的福利。

去年6月，特朗普在一场公共演讲中称，“那些进入我们国家的移民必须至少在5年后养活自己，而且不享用美国的福利”，“我们很快就会对此立法”。

去年8月，国会参议院保守派参议员科顿(Tom Cotton)和普度(David Perdue)提出了一个法案，要求建立“以能力为基础的”(merit-based)移民制度。特朗普与他们一起在白宫公布了那个法案，以示支持。该法案中就有削减亲属移民福利的内容。

今年1月，一份关于禁止绿卡持有人领取福利的文件广为流传。2月，国土安全部(DHS)草拟了一份文件，主要内容是要打击“绿卡持有者领福利”的行为，和之前的行政命令草案如出一辙。

今年3月，特朗普政府公布了一份移民政策改革提案，要求申请延长居留期限、寻求家庭移民签证、申请工作签证或转换签证身份的外国人都提供足够的文件，证明他们没有使用或接受公共福利。该提案旨在减少合法移民数量，确保进入或留在美国的移民能够自给自足，不给美国纳税人增加负担。

可以看出，虽然以不同面目出现，且许多相关计划或提案最后无疾而终，但特朗普政府关于“限制移民享受福利”的努力一直在进行。由于最新的限制年度移民人数计划不需要国会批准，因此这样的努力可能很快就会成为现实。

二、限制移民一以贯之

如果梳理一下特朗普执政以来所有关于移民——包括合法移民和非法移民——的政策、行政令、提案、指南，就会发现他的内在逻辑极为清晰、坚定。

特朗普就任总统以来，在移民领域陆续做了这样一些事情：扩大犯罪移民的驱逐范围；针对特定国家移民发布“旅行禁令”；终结奥巴马执政时期出台并实施的“暂缓遣返童年来美者计划”(DACA)；支持建立以能力为基础的“打分”移民制度；废除绿卡抽签项目；加强工作签证(H1-B)申请审核，打击滥用行为；对非法入境的偷渡客采取“零容忍”政策；对科学、技术、工程、数学(STEM)领域的中国留学生和访问学者加强签证限制；规定移民局官员可以不发出“要求证据”(RFE)通知就直接拒绝相关移民申请。接下来，他近期还可能颁布“限制移民享受福利”的新规定。

在各式各样的行动背后，特朗普的内在逻辑其实是：能为美国做贡献的移民，欢迎；可能损害美国利益的移民，审查得越严格越好，最好别来。特朗普并不在乎美国本来就是移民国家、移民是美国的建国之本，他所追求的是移民要能“为我所用”，如果对美国没好处，甚至还要靠美国“养活”，那就别来了。从这个意义上来说，所谓“限制年度移民数量”，不过是这个逻辑的必然结果。

特朗普一直在传达的信息是：他只要那些对美国有用的移民；移民少了，打击行动自然会从非法移民领域扩展到合法移民领域。

三、移民社区料将反弹

特朗普移民政策的内在逻辑看上去没什么问题，似乎很符合他所强调的“美国优先”原则，因此大部分政策获得了不少保守派人士和选民基本盘的支持。但是，他在推行其强硬政策的过程中，也遇到了许多阻碍和反对。

特朗普上台后发布的旅行禁令被联邦法官多次封杀，最后“改头换面”才获得通过。

他对偷渡客的“零容忍”政策造成“骨肉分离”，一幅幅悲惨画面让很多美国人心碎和愤怒，最终他不得不颁布行政令，指示国土安全部要保证偷渡客被拘留期间父母与子女不能分离。

至于据传即将出台的严格限制使用福利者申请绿卡或入籍的政策，其打击对象可能涉及2000多万合法移民，料将引起强烈反弹。毕竟，使用福利的移民并不一定都是“滥用”。这样的政策不仅会让合法移民社区出现恐慌，而且可能使许多移民家庭陷入困境，产生健康无保障、儿童饥饿等后果，显然违背人道主义原则。

特朗普身为美国总统，在移民领域也推行“美国优先”，确实理所当然。但是，移民问题重大而复杂，需要各个群体的利益平衡与博弈，更需要综合考虑美国的利益与价值观、短期利益与长期利益。如果逻辑过于简单，行动过于鲁莽，反而会因小失大，与原本的目的背道而驰。将“移民”从“建国之本”降格到单纯“有用”，体现了特朗普政府看重实际利益的特点，也在一定程度上反映了他的短视和偏激。侨报记者徐一凡

去年60多万外国人逾期逗留

含3万多中国公民

▲8月7日，特朗普在新泽西州特朗普全国高尔夫球俱乐部会见企业领袖时演讲。美联社

周二，联邦国土安全部发表声明说，截至2017年年底，有超过60万合法入境美国的国外旅客在签证过期之后，仍然滞留在美国。

据 《今日美国报》和其它媒体报道，这个数字显示，在2017年超过5200万通过航空港或海港合法入境的外国人中，只有1.15%逾期居留，比前一年的1.25%有所下降，但是仍然代表着，有超过60万外国人签证过期后仍在美国逗留，变成了随时可能被驱逐出境的非法移民。

特朗普强烈敦促国会完成生物识别出入追踪系统，用以更好地监测合法入境美国的外国人。追踪系统完成后，将在旅客出入境时使用指纹和虹膜扫描，从而更准确地捕捉信息。他在宣誓就职总统之后不久签署的一份行政令中，就包括这项举措。

然而，特朗普和他的政府更多地把精力放在建造美墨边境墙上，甚至用政府关门来威胁国会，今年需拨付50亿美金用于隔离墙的持续扩建。移民专家说，这表明特朗普被他自己的移民政策误导了。

国土安全部的数据显示，由南边入境的非法移民已达到了历史低点——2017年有30万非法移民入境，根据边境巡逻队的数据，与2000年的160万相比，已经降低了很多。

事实上，皮尤研究中心2015年的一份报告指出，与来到美国的人相比，越来越多的墨西哥人选择返回家乡。该研究中心2017年的报告称，这种颠倒的现象，导致在美墨西哥的非法移民数量减少了超过100万。

支持移民的全国移民论坛执行主任阿里·诺拉尼说，鉴于在美超期逗留的外国旅客数据，特朗普对于边境墙的热衷显示出“他没有严肃对待移民政策”。诺拉尼说，特朗普应该着力提升港口安全，增加合法移民系统的改革。

侨报网–Aug 11, 2018,12:33