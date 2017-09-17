向特朗普挑战！加州将成为全美首个无证移民庇护州

在加州众议院星期五投票通过“庇护州”法案后，加州参议院星期六也投票通过了此法案，提交州长布朗签署。这项美国对无证移民范围最广泛的庇护法案，限制州和地方司法部门与联邦移民当局合作，并禁止警察盘问涉嫌违反移民法规的人和据以拘留。

加州众议院星期五以49对25的票数，顺利通过“庇护州”法案，之后送交参议院投票。参议院星期六清晨，以27比11的票数通过了这一被称为SB54（Senate Bill 54）的法案。本案将送交加州州长布朗（Jerry Brown）签署立法。

SB54法案4月就在参议院投票通过，但由于执法单位反对，州长布朗（Jerry Brown）和参议院议长莱昂(Kevin de Leon)11号宣布对法案做了一些修改，加上不列入保护的犯罪，包括性侵和斗殴。

本周最后敲定的SB54修正案同意，在大约800条刑事罪名中，如果被告被判决一项或多项罪名成立，可以允许警察继续与移民执法局分享信息，并移交犯人给联邦当局。此外，修订后的版本还允许联邦移民执法人员继续与州惩教官员合作，能够继续进入县立监狱盘问移民。

莱昂星期六发表声明称：“一旦SB 54签署成为法律，将保证当地和州执法人员以及资源不被特朗普总统指派，用来执行联邦法律。我们的无证移民将可以和当地执法人员合作，举报犯罪以及指控嫌犯，他们无需担心在此过程中遭到遣返，这将令我们的社区更加安全。”

莱昂也表示，这是对法案的合理修改，反映司法官员与维权人士的强大妥协。他说：“这些修正案并未减损这项法案的核心使命，那就是保护对我们的文化和经济贡献重大的勤奋工作家庭。这是反映我们这个伟大的州的价值的法案。”

加州是全美国非法移民人数最多的州，估计有270万人。在特朗普采行严厉的移民政策以来，加州州议会的自由派成员一直在试图保护无证移民。支持这个法案的议员认为，特朗普打击非法移民，使许多人生活在恐惧之中。圣地亚哥选出的民主党众议员弗莱彻(Lorena Gonzalez Fletcher)表示：“这个法案能让我们的社区更安全，有公道和正义。”

不过，加州县警长协会（California State Sheriff’s Association）则极力反对“庇护州”法案。该协会在声明中说，“我们对立法部门将政治意义凌驾在公众安全上表示失望，限制公众安全执法部门与移民执法部门的合作，将使社区处于危险之中。”

在加州议会通过“庇护州”法案后，联邦移民海关执法局（ICE）代理局长何曼（Thomas Homan）发表声明，批评SB54法案将会严重削弱治安。

何曼表示，年复一年我们看到悲剧重演，因为地方执法机构拒绝配合联邦移民和海关执法局。通过这条法案表明，加州的政客选择政治凌驾于公共安全之上。加州立法会制定危险的政策，故意阻碍美国的移民法律，庇护严重的外国罪犯。 何曼表示，这个法案将严重削弱治安，并导致加州社区不安全。

来源；侨报网