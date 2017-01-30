告别大农村 美国这些城市变土豪了

美国除了纽约、洛杉矶、波士顿、芝加哥、西雅图、华盛顿等这些个数得着的城市之外，其他几乎全是“农村”。不过，如今这些“农村”也开始向城市看齐了。

据报道，realtor.com对于越来越多的城市高档化这一现象进行了研究，他们对2000年到2015年之间人口为50,000或更多的城市观察后找出了10个高档化进程最快的城市。

1. 查尔斯顿，南卡罗来纳州（Charleston, SC）

高档化比例：62.5％

2000-2015年房价中位数变化：$152,100-$270,000，上涨77.5%

2. 阿什维尔，北卡罗莱纳州（Asheville, NC）

高档化比例：50％

2000-2015年房价中位数变化：$125,000-$235,000，上涨88%

3. 华盛顿特区（Washington, DC）

高档化比例：39.4％

2000-2015年房价中位数变化：$159,900-$525,000，上涨228.3%

4. 波特兰，俄勒冈州（Portland, OR）

高档化比例：33.9％

2000-2015年房价中位数变化：$148,000-$340,000，上涨129.7%

5. 丹佛，科罗拉多州（Denver, CO）

高档化比例：32.8％

2000-2015年房价中位数变化：$162,000-$316,000，上涨95.1%

6. 纳什维尔，田纳西州（Nashville, TN）

高档化比例：27.6%

2000-2015年房价中位数变化：$118,400-$205,000，上涨73.1%

7. 萨克拉门托，加州（Sacramento, CA）

高档化比例：26.5%

2000-2015年房价中位数变化：$127,500-$255,000，上涨100%

8. 泽西市，新泽西州（Jersey City, NJ）

高档化比例：24.5%

2000-2015年房价中位数变化：$142,000-$380,000，上涨167.6%

9. 长滩，加州（Long Beach, CA）

高档化比例：22.4%

2000-2015年房价中位数变化：$179,000-$455,000，上涨154.2%

10. 奥斯汀，得克萨斯州（Austin, TX）

高档化比例：22.2%

2000-2015年房价中位数变化：$152,600-$299,300，上涨96.1%

对此，全美房地产经纪人协会首席经济学家云（Lawrence Yun）表示，美国房地产市场已出现一个现象，销售的房子越来越昂贵，而便宜的房子销售量正在下降。

来源：侨报网