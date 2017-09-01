哈维飓风损失或超过卡特里娜

飓风哈维的威胁暂时消退，德州墨西哥湾沿岸地区遭受了多少损失目前还难估计。大型炼油设施被摧毁，房屋冲得破烂不堪，交通瘫痪，工厂停工， 工人面临工作中断，没了家的人们逃往避难所栖身。

业界人士表示，哈维风暴为美国经济造成了多少损失，还要看未来几日洪水的肆虐程度，目前还难以估计。

穆迪(Moody’s Analytics) 高级经济学家Adam Kamins 预期，哈维带来的损害可能远远超过最近几次飓风造成的破坏。路透社的报道说，哈维飓风造成的损失可能不亚于2005 年的卡特里娜飓风。由于墨西哥湾地区是炼油重镇，哈维飓风损害的不仅仅是德州经济，美国经济也将受到冲击。

该州科珀斯克里斯蒂、莱克查尔斯和休斯敦等地的炼油厂产能占到美国炼油总产能的约30%。

穆迪的数据显示，约200万桶的日炼油产能已中断。法新社援引研究公司EnkiResearch 的数据报道称，随着洪水开始往路易斯安那州蔓延及相关洪患控制设施遭到淹没， 总体经济损失恐从300 亿美元升至420 亿美元。

能源心脏受重创 200 万桶炼油产能中断

德州在美国经济中占有很重要的地位。该州素以能源工业著称于世，是美国最大的能源生产州。德州的石油和天然气产量分别占全美产量的约1/3 和1/4，炼油能力占全美的三分之一。西德州科珀斯克里斯蒂（Corpus Christio） 至东路易斯安那州莱克查尔斯（Lake Charles）沿线的墨西哥湾沿岸地区是美国的炼油中心，全美近三分之一的汽油、天然气和其他油气产品都在该地区生产。在飓风到来前夕，这里的炼油设施大部分都已关闭。

根据普氏能源资讯稍早发布的报告，休斯顿地区和科珀斯克里斯蒂因暴风雨而关闭的炼油设施产能大约是每日200 万桶。被关闭的炼油厂中就包括全美第二大炼油厂— 埃克森美孚的贝城炼油厂（Baytown refinery）。该厂位于休斯顿东部约25 英里的地方，每天可处理多达58.4 万桶原油。公司约有7000 名雇员。

当地炼油厂生产中断，已经导致了全美很多地区的汽油价格暴涨。普氏能源资讯（S&PGlobal Platts）分析部门PIRA Energy 的全球原油董事总经理Rick Joswick 表示，汽油价格通常会在出现大型风暴的两周内升至峰值，上涨20-80美分/ 加仑。随后，汽油价格通常会在两到四周内回落至风暴前水平，甚至更低。Joswick，预计汽油价格将在下周前后上涨基本相同的幅度。

除了炼油设施关闭之外，原油和天然气的生产也遭受了同样的损失。数据显示，截至周日，墨西哥湾沿岸约有22% 的石油生产停工， 累计约有37.9 万桶/ 天的产能。

美国安全与环境执法局的官员表示，暴风雨过后，设备将实施检修…完成了所有标准检查后，受损设备将会立即恢复生产，受到长久损坏的设备可能需要更长时间才能复产。

▲能源心脏受创。美联社

飓风投保损失200 亿 保险业面临巨额理赔

华尔街权威人士的数据显示， 哈维飓风导致的最终投保损失可能高达100 至200 亿美元，成为重创美国的十大飓风之一。摩根大通告诉客户，飓风的成本可能略低于保险业总收入的四分之一。

CNBC 援引国家气象数据中心的估算数据报道称，此次哈维飓风带来的经济损失将高达1600 亿美元之巨，远超过此前预估的300 至400 亿美元。由于面临飓风带来的巨额财险赔偿，保险公司的股价也普遍遭受了冲击。

摩根大通分析师写道：“哈维的破坏主要是由于洪水造成的，房屋被淹不再私人的保险范围之内，它被商业保险所涵盖，可能让商业再保险公司和保险公司承担损失。” 该分析师称，好事达保险在德克萨斯州房主和商业财产保险市场的市场份额最高，因而会支付巨额的保险理赔。

2005 年的卡特里娜飓风是美国史上损失最昂贵的飓风，据富国证券统计，该飓风当时造成的损失近500 亿美元。

全美洪水保险计划（National Flood InsuranceProgram ，NFIP） 当年为卡特里娜所带来的灾害支付了近150 亿美元。

受飓风袭击的影响，保险公司达到股价遭受了抛压。全美第二大财产事故保险公司Travelers的股价周一下跌了2.54%，第四大汽车保险公司Progressive股价下跌了2.25%， 第一大人寿保险公司Metlife 股价下挫0.9%。

受风暴打击最大的是保险商和房产所有人。穆迪初步估计，此次风暴将造成300 亿-400 亿美元的财产损失。Kamins 警告称，这些仅仅是初步估计，随着风暴不断演变，这一数字可能发生很大变化。

海路空交通瘫痪 生产全面中断

哈维飓风横扫过后，当地海、路、空中运输全面瘫痪，当地的生产因此也处于瘫痪的状态。根据美联社的报道，随着哈维飓风的临近，墨西哥湾沿岸的海运转运站已经关闭。科珀斯克里斯蒂港和加尔维顿港（Galveston）已经停止运营。休斯顿港称，其集装箱港口和普通货运设备在25 日中午就已经关闭。墨西哥湾至东海岸的航运费用也因此而上涨。

▲被风暴摧毁的房屋。美联社

▲炼油设备大部分关闭。美联社

FlightAware 的信息显示，28 日， 德州约有1400 多次航班被取消。上周末，已经有2000 次航班被取消。除救灾飞行外，休斯顿两大机场的所有航班都被取消，预期在当地时间周一中午前都不会重新开放，而休斯顿国际机场预期将关闭至周三早晨。

电力供给中断德州农工大学预期，暴风雨将会导致该州至少125 万人断电，受影响最大的地区包括科珀斯克里斯蒂和德州南部的圣安东尼奥市。交通全面瘫痪，工厂生产停工，商店无法照常营业。房屋被淹，汽车泡水，居民生活、甚至生命都受到威胁。至于工厂何时复工，居民生活何时可以恢复常态，目前都不得而知。根据媒体的报道， 目前已返回墨西哥湾的哈维飓风稍后还将再次袭击德州沿岸。穆迪公司的初步估计，该地区未来几周的产出损失将达60 亿-80 亿美元。

当然，这对于每年产出价值超过19 万亿美元商品和服务的整体经济来说几乎微不足道。即使是最大型风暴通常也不会对美国经济造成永久性损失。这在一定程度上是因为风暴通常会导致建筑业繁荣，从而创造数万个灾区清理和重建相关就业岗位。作为衡量经济增长主要指标的国内生产总值（GDP）并不计入财产损失，但计入重建费用，因此在风暴过后，受重建活动影响， GDP 可能会攀升。

飓风拉动美国经济？专家看法不一

飓风对经济造成的冲击是毫无疑问的，但灾后重振，也可能会对今年的经济增长产生积极的影响， 并可能会刺激长期低迷的通胀。

摩根大通首席美国经济学家弗洛里（Michael Feroli）表示，据该行分析师团队的预测，哈维带来有形损失100 亿-200 亿美元，会为国内生产总值（GDP）的增长贡献约0.1%。不过，弗洛里尚未改变对第三季度增长2.3%，以及第四季度增长1.8% 的预期。

伊利诺伊州经济分析公司DS Economics 的首席执行官斯万克（Diane Swonk） 说， 灾害过后， 经济通常会表现得疲软一点，因为企业（运营）被中断，商业受到干扰。但稍后人们会看到（经济）加速增长。斯万克预期，哈维会让第四季度GDP增速提高零点几个百分点。目前，她预测第四季度增速为2.4%。

弗洛里在一份报告中指出，受灾地区经济会遭受损失，但美国经济作为一个整体将会受益。在2012 年受飓风“桑迪”袭击后，纽约的经济受到冲击，但整体经济并未受损。2005 年飓风“卡特里娜”发生后的情况也类似。

除了刺激GDP 增长外，哈维还会推高通胀。明显的一个原因是因为休斯敦和周边地区的炼油厂被迫关闭，汽油价格可能因此上涨。汽油期货价格周一暴涨了近7%， 周二继续小幅上攀。

GasBuddy 网站高级汽油分析师迪翰（Patrick Dehaan）预测称， 到劳动节（9 月4 日）的周末，汽油价格每加仑将上涨25-30 美分。另外一个促使通胀上升的因素是， 休斯敦本来就面临建筑工人短缺， 如果大规模的灾后重建吸引了其他州的工人，那么建筑工人短缺就可能成为全国性问题。

另外，尽管新车和二手车的价格都在下降，但购买新车以替换灾害中受损的旧车，也可能导致通胀短暂上升。此外，灾后重建会增加建筑材料销售，从而可能导致其价格上浮。不过，对于飓风灾害是否能真正刺激未来的经济增长，业界人士看法不一。

来源：侨报网