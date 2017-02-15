四大移动运营商的无限流量计划有何不同？

据报道，威瑞森（Verizon）又上了新闻头条，该公司刚刚宣布了一项新的“无限流量计划”，再次引起了那些总是担心被收取流量透支费用户的注意，而面对竞争，T-Mobile公司也推出了最新的“无限流量计划”，从AT&T、Sprint、T-Mobile再到Verizon，这四大运营商的“无限流量计划”到底有何不同呢？

1、数据流量限制

四大运营商提供的无限流量计划都包括无限通话、短信和流量，但也都有一个流量限制点，超过这一限制点的用户的流量速度就会减慢，或用户的流量需求会被排后，那四大运营商的限制点分别是多少呢？

AT&T: 22GB

Sprint: 23GB

T-Mobile: 28GB

Verizon: 22GB

2、单线收费

无限流量计划得以推广的主要原因正是它的合理收费，远比交纳流量透支费要划算。以下是四大运营商无限流量计划的单线收费标准：

AT&T:每月100美元（外加 DirectTV/U-verse服务的月费为150美元）

Sprint:每月55美元（附加5美元每月自动转账折扣）

T-Mobile:每月70美元（附加5美元每月自动转账折扣）

Verizon:每月80美元（附加5美元每月自动转账折扣）

3、一些注意点

AT&T、Sprint和威瑞森的无限流量计划不包括税、附加费或额外费用，此外，作为Sprint的推广计划，其月费50美元的无线流量优惠计划仅持续到2018年3月31日。

4、额外线费用

如果您需要添加额外的无限数据线路，四大运营商的方式与价格各有不同：

AT&T:添加第一条线收取月费100美元，以后每条线每月附加40美元

Sprint:添加第一条线收取月费55美元，添加第二条线收取月费40美元，添加第三条至第五条每月收费30美元

T-Mobile：添加前两条线收取月费100美元，或添加三条线每条线分别收取月费47美元，或添加四条线每条线分别收取月费40美元

Verizon: 添加第一条线收取月费80美元，添加两条线每条线分别收取月费70美元，添加三条线每条线分别收取月费54美元，添加四条线每条线分别收取月费45美元

Sprint目前的推广计划提供第二条线每月40美元、第三条至第五条免费的优惠服务，该优惠将持续至2018年3月31日。

5、高清视频与SD卡视频

Verizon和T-Mobile提供的计划中包括高清视频流，此前T-Mobile公司视频流的分辨率较低，但很快就得到了更新，提供了与Verizon计划一样包括高清晰度视频流的服务。AT&T提供了默认的视频流标准定义（480p而不是1080p），但可免费使用高清晰度视频流。虽然Sprint推出例如每月75美元无限浏览高清视频的计划，Sprint的基础无限计划只允许浏览标准清晰度视频（DVD质量）。以下四大运营商提供的配置高清视频流的无限流量计划收费标准：

AT&T: 每月100美元（外加 DirectTV/U-verse服务的月费为150美元）

Sprint: 每月75美元

T-Mobile: 每月70美元

Verizon: 每月80美元

6、移动热点数据

如果您将使用您的手机作为一个移动热点，记住每个营运商都有自己的热点数据规则限制：

Verizon：每月热点数据10GB

T-Mobile ：每月热点数据10GB

Sprint ： 每月热点数据5GB

AT&T：移动热点仅适用于与智能车连接

来源：侨报网