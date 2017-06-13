圣路易创建「智慧城市圣路易 Smart City St. Louis」

谷歌Google + 数据交换网络 + 高速光纤电缆 + 科技创新 = 智慧城市

【圣路易时报讯】由谷歌Google结合圣路易地区数据网络交换科技STL-RIX公司，LOOP商圈资料高速地下光纤电缆，Delmar Divine重建工程圣路易华盛顿大学电子数据邻里iNeighborhoods团队等共同领导之最新科技突破结果，Smart City St. Louis圣路易智慧城市将于7月11日邀请100位本地区政经商业和社区领袖举行「创建智慧城市」工作报告研讨会，这是圣路易城市转型进入智慧型科技工业革命一大步。

圣路易亚裔华裔社区在「智慧城市圣路易」研发中不能缺席。圣路易时报将担任「智慧城市圣路易」7月11日研讨会接待及组织工作，有意参与这项科技工业革命及未来大数据城市生活、社交、经济发展之公司或企业集团，欢迎电询圣路易时报 314-432-3858 或电邮 francis.yueh@gmail.com 详情，共同参与这项圣路易地区科技界新里程。

「智慧城市圣路易」科技平台分成几大网络工程项目，包括在Delmar Loop商圈叮当车地下电轨内已安装完成之高速资料传输光纤电缆，位于圣路易城区基础资讯设施之数据网络交换伺服器 STL-RIX公司及谷歌已设计完成之大数据资料中心(Data Island)

「智慧城市圣路易」之展示平台则有9千万元重建原来位于5535 Delmar大道之St. Luke’s医院房地产转型建设成一个十八万平方呎非营利社团、商业和160套公寓住宅中心，这项转型重建工程由前Build-A-Bear执行长Maxine Clark和总部设在芝加哥之开发公司Clayco负责，今年11月即将开始动工，预计2019第一季第一期住户就可迁入这座智慧城市中心。

另两个「智慧城市圣路易」之展示平台则为华盛顿大学工学院创新与科学中心、电子数据邻里(iNeighborhoods)和圣路易森林公园艺术坡(Art Hill)。这两个偏重软体应用之专案将使得「智慧城市圣路易」更加人性化，以结合网际网络、大数据、数字产权等科技资讯融入市民社交、娱乐、经济、教育和社区日常生活里。

在过去15年里，智慧城市在全世界13个地区开展，据 Springer 公司出版之「Smart Economy in Smart Cities」巨册中，圣路易为13个地区之一，其他地区包括香港、印度新德里、加拿大渥太华、塞内加尔达喀尔、南非开普敦等，圣路易自有着智慧城市发展之创业生态、技术挑战和机遇机会。

是把新一代信息技术充分运用在城市的各行各业之中的基于知识社会下一代创新（创新2.0）的城市信息化高级形态，实现信息化、工业化与城镇化深度融合，有助于缓解“大城市病”，提高城镇化质量，实现精细化和动态管理。

关于智慧城市的具体定义比较广泛，目前在国际上被广泛认同的定义是，智慧城市是新一代信息技术支撑、知识社会下一代创新（创新2.0）环境下的城市形态，强调智慧城市不仅仅是物联网、云计算等新一代信息技术的应用，更重要的是通过面向知识社会的创新2.0的方法论应用，构建用户创新、开放创新、大众创新、协同创新为特征的城市可持续创新生态。

智慧城市通过在人力和社会资本，以及在交通和信息通讯基础设置上的投资来推动可持续经济增长和高生活质量，并且通过参与式的管理对上面的资源及自然资源进行科学的管理。

一些智慧城市建设的先行城市也越来越突出以人为本的可持续创新，比如欧盟启动了面向知识社会创新2.0的Living Lab计划，致力于围绕市民需求将城市建设为各方共同参与的开放创新空间，比如维也纳大学对城市体系评价的六个指标，即智慧的经济、智慧的运输业、智慧的环境、智慧的居民、智慧的生活和智慧的管理等六个方面。目前，智慧城市的建设是信息技术、城市规划等领域的热点问题。