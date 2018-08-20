8月25〜26日 国际嘉年华会 9月1〜3日 植物园日本祭

【圣路易时报讯】盛夏接近尾声，学校也开学了，圣路易开始愈来愈热闹，接下来的数周有以下多项活动，欢迎您把日期记下来，有空带上全家参加，享受一下在圣路易生活的乐趣和地区的关怀。

8月25,26日周日周六一连两天，由圣路易安顿移民难民组织圣路易国际机构（International Institute, St. Louis）主办之2018年国际嘉年华会（Festival of Nations）将在Tower Grove公园盛大举行，这是圣路易地区最大型之多元化嘉年华会，每年吸引上万民众踊入公园，共同庆祝圣路易地区各族裔之饮食，文化，传统和节庆。





2018年国际嘉年华会完全免费，欢迎您阖府光临，8月25日（周六）上午十时至下午七时，26日（周日）上午十时至下午六时，Tower Grover公园位于4256 Magnolia Ave.，St。Louis 63110。

9月1日到3日（Labor Day 劳工节）长周末，密苏里植物园将举行一年一度之日本祭(Japanese Festival)文化庆典活动，这是北美地区最大型之日本文化展示和庆典活动，和我们的中华日活动一样，圣路易地区日裔社区社团和日文学校也是倾尽全部的力量，将日本文化呈现在圣路易和来自全美的游客面前。

密苏里植物园自1977年开始举办日本祭，历史悠久（密苏里植物园「中华日」是由1996年开始），比中华日早近20年。植物园内14公顷的Sevia-en日本公园是在1977年建成（植物园内的中国园友宁园则是在1996年建成），日本祭的活动从太鼓舞到和服秀，由武士道到盆栽茶艺道，当然也有日本料理美食和清酒干杯仪式等等，充分代表了日本的传统文化，更是圣路易多元文化之特色。