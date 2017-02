圣路易斯见证历史的时刻

St. Louis area a top spot to witness total eclipse in 2017

【圣路易时报讯】大圣路易斯地区将在2017年夏天见证日全蚀历史, 圣路易斯将是当晚观看日全蚀的主要地点。

根据美国航空航天局(NASA)表示,“日月蚀发生在月亮阻挡太阳的任何部分”。北美洲将在8月21日星期一经历日蚀。然而,居住在太平洋西北和东南海岸狭窄路径(60到70英里宽)之间的居民将能够看到日全蚀,因为月亮完全在太阳前面通过。

这将是近四十年来美国第一次全日蚀。

日全蚀将在俄勒冈州林肯市(Lincoln City, Oregon)附近“登陆”,并穿越美国大陆。日蚀将在南卡罗来纳州查尔斯顿(Charleston, South Carolina)结束。

在密西西比河密苏里州这部分(圣路易斯附近)是最好的地方观看日全蚀, 包括 Hillsboro (2m39s at 1:16:40pm), DeSoto (2m40s at 1:16:46pm), Union (2m37s at 1:15:33pm), St. Clair (2m40s at 1:15:40pm), Festus (2m37s at 1:17pm), 和在密西西比河伊利诺州这边的Carbondale。



NASA为有兴趣观看日全蚀的人提供了”如何安全观赏2017年日全蚀须知“(How to View the 2017 Solar Eclipse Safely)。

沿着日蚀路径,位于密苏里州像Gerald这样的小城镇,有可能涌入大批游客,刺激经济成长。伊利诺伊州自然资源厅已经在南伊利诺伊州立公园和世界射击和娱乐中心(World Shooting and Recreational Complex)开放营地预订,欢迎游客观看日蚀。

在21世纪,将有几个日蚀通过美国。2017年8月21日是第一个,但人们等它已经很长时间了! 如果你错过了这一次,你得再等上七年呢!