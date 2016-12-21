圣路易时报全线推出快递首选 美国 小马邮差 一站式快递平台

网站编辑 -
0
297

全美 全境 全线 邮发快递 USPS/FedEx/UPS 官方合作伙伴

page1-3

美国 小马邮差(PostPony)  是提供美国在线打印 USPSFedEx, UPS 快递单的一站式快递服务平台。是专为 在美留学生美国代购伙伴华裔新移民 等有发快递邮寄需求的朋友而创立的一站式服务平台。

您可以足不出户, 自行在家打包称重后,选择邮局快递公司, 通过 小马邮差 在线打印快递单轻松发货。

1

1.免费注册

2.打包称重
2

3.选择 USPS(美国邮局) 或 FedEx(联邦快递) 或 UPS(联合包裹服务) 最便宜的差价折扣, 打印邮递标签

3

4.轻轻松松发货

美国小马邮差是您免费的私人在线快递合作伙伴，无论您在美国哪里都可以使用官方服务享受 40% to 70% 折扣、预约上门取件、中文客服等服务。

4

你还在等么? 现在加入享受全线邮发快递折扣! 点击进入官网加入 使用邀请码 Invitation Code: scanews 可享受 铜牌会员价+5美金优惠券!

优惠券会在24小时发送，周末顺延。如未收到，请邮件联系 news.may@gmail.com

hands

最新文章关于该作者的更多

留下一个答复