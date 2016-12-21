在美华人在美生活 圣路易时报全线推出快递首选 美国 小马邮差 一站式快递平台 由 网站编辑 - 星期三 2016-12-21 0 297 Share on Facebook Tweet on Twitter 全美 全境 全线 邮发快递 USPS/FedEx/UPS 官方合作伙伴 美国 小马邮差(PostPony) 是提供美国在线打印 USPS, FedEx, UPS 快递单的一站式快递服务平台。是专为 在美留学生、美国代购伙伴、华裔新移民 等有发快递邮寄需求的朋友而创立的一站式服务平台。 您可以足不出户, 自行在家打包称重后,选择邮局快递公司, 通过 小马邮差 在线打印快递单轻松发货。 1.免费注册 2.打包称重 3.选择 USPS(美国邮局) 或 FedEx(联邦快递) 或 UPS(联合包裹服务) 最便宜的差价折扣, 打印邮递标签 4.轻轻松松发货 美国小马邮差是您免费的私人在线快递合作伙伴，无论您在美国哪里都可以使用官方服务享受 40% to 70% 折扣、预约上门取件、中文客服等服务。 你还在等么? 现在加入享受全线邮发快递折扣! 点击进入官网加入 使用邀请码 Invitation Code: scanews 可享受 铜牌会员价+5美金优惠券! 优惠券会在24小时发送，周末顺延。如未收到，请邮件联系 news.may@gmail.com