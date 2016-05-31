圣路易浙江同乡会又一次成功举行Memorial Day 野餐烧烤

由圣路易浙江同乡会组织的2016年Memorial Day 野餐烧烤聚会于星期一，5月30日在Creve Coeur Lake成功举行。活动当日气候怡人，有近百人参加， 圣路易浙江同乡，华人社区各界人士及朋友欢聚一堂，在欢声笑语和浓浓乡情乡音中共同度过了一个美好难忘的节日。

5月30日上午，浙江同乡会理事们早早地来到了位于Creve Coeur Lake 的 Heldman Shelter，忙碌地把饮料，点心，水果等一一摆上厅内餐桌。本次活动安排在美丽的Creve Coeur 湖，会长潘克峰年前就预订了棚子。 野餐烧烤活动从新年后就开始筹办，会长潘克峰具体安排落实烧烤活动。 像往年一样这次烧烤活动的主要食品由同乡会理事徐希友先生和太太梅姐一手操办，从采购，腌制，烹饪到上桌。其他辅助食物由理事会各位成员协助分头采购和烧制。 烧烤由同乡会理事赵少昂和前来参加活动的苏子冲和林嘉晨同学等一起主理，还有美国友人Richard也给予帮忙。从11点到下午3点， 所有参加聚会者，不分男女老少，在美丽的公园里尽情享受了圣路易初夏的节日气氛，户外集体活动的快乐，和结交新朋老友的喜乐。不少会员在活动结束前仔细询问下次活动的安排，他们说这次活动还没有结束，已经开始等待着下次活动的到来。今年活动吸引了更多的新朋友和远道而来的朋友，有几位朋友从开车几个个多小时专程来参加我们的活动。

浙江同乡会向所有参与此次活动的各界人士致谢，浙江同乡会参加活动的理事一一作了自我介绍。 参加活动的来宾也一一向大家做了自我介绍，很多新朋友也积极表示以后希望经常参加浙江同乡会的活动。

在此我们也特别向大家介绍浙江同乡会新任理事黄爱雪女士，她的加入将会给浙江同乡会增加新的力量。

Creve Coeur Lake 非常漂亮，活动项目也很多，明年Meimarial Day 的 烧烤活动争取继续在这里举办。 活动中付会长李建苏女士做活动中也宣布了夏天的传统活动，漂流，郊游一日游，具体时间和地点请关注我们的活动通告，我们期待着下次活动时再相聚。