【圣路易时报讯】上周三(2/26)圣路易邻近15英里的伊利诺州 Belleville Memorial Hospital 疑似患者在被送往密州州级检验后，上周五(2/28)晚间检验报告出炉，证实不是新冠病毒。

Belleville纪念医院还表示，他们遵循联邦疾病预防和控制中心(CDC)的指导，准备会在必要时“启动隔离和感染预防方案，包括对我们医疗团队成员的预防措施”。目前警报解除。

在伊利诺州原有两名确认患者，患者是一对夫妇，先生是被一月份由中国武汉回来的妻子所感染，这也是全美首次人传人病例。这对夫妇已经治愈。

2月29号最新消息，据伊利诺伊州公共卫生部门和库克郡公共卫生部门消息，伊州库克郡一居民被检测出新型冠状病毒呈阳性。库克郡包括芝加哥地区在内。

(来自库克县委员会主席Toni Preckwinkle官方Twitter帐户)

患者检测结果为“待确诊”（presumptive）阳性，将由美国疾病控制和预防中心（CDC）确认。目前病患已经被隔离住院，并遵循CDC准则。

伊州公共卫生部门官员正在努力寻找与患者接触的人，以减少发生进一步传播的风险。州府将会要求CDC提供团队支持。

在密苏里州没有新冠病毒确诊案例。

以下日常预防措施可以帮助防止多种病毒的传播，包括季节性流感。

• 经常用肥皂和水洗手至少 20 秒

• 避免用未洗过的手触摸眼睛、鼻子和嘴巴。

• 避免与患者密切接触。

• 生病时待在家里。

• 用纸巾盖住咳嗽或打喷嚏，然后将纸巾扔进垃圾桶。

• 清洁和消毒经常接触的物体和表面。